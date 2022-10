Viele Spieler trauen sich nicht online zu spielen, weil sie denken, dass online Casinos nicht legal sind. Wir klären hier über die Irrtümer auf und lassen euch wissen, wo ihr bedenkenlos spielen könnt.

Legale online Casinos – Hier kann man als Spieler aus Deutschland legal spielen

Warum online Casinos legal sind

Eines schon vorweg: Legal und erlaubt sind alle staatlichen Casinos, die über eine gültige Konzession für Online Glücksspiel verfügen. Dabei ist unerheblich, ob es sich um eine Glücksspiel-Lizenz aus Deutschland handelt oder ob es eine EU-Casino-Lizenz aus Malta, Gibraltar bzw. Curacao ist. Über die Lizenz wird das Glücksspiel reguliert – sowohl hierzulande als auch anderswo. In Deutschland wird das Glücksspiel auf Landesebene über den sogenannten Glücksspielstaatsvertrag geregelt.

Laut den Paragraphen §284 und §285 des Deutschen Strafgesetzbuches sind sowohl das Anbieten als auch die Teilnahme an nicht lizenziertem Glücksspiel illegal und somit verboten. Deshalb ist eine Casino-Lizenz beim Betreiber unentbehrlich, wenn man sichere und faire Spielbedingungen im Casino vorfinden will. Seriöse Online Casinos verfügen also immer über eine gültige Lizenz – manche auch über eine deutsche Lizenz, selbst wenn die Server im Ausland stehen.

Die rechtliche Grauzone im Casino-Business

Das Online Casino Gesetz befindet sich trotz neuem Staatsvertrag, der bereits seit Sommer 2021 gültig ist, immer noch in einer gewissen rechtlichen Grauzone, denn wie sieht es mit Casinobetreibern aus, die ihren Sitz zwar im Ausland haben, aber den Dienst des virtuellen Glücksspiels auch in Deutschland anbieten? Von Deutschland aus im Online Casino mit EU-Lizenz, beispielsweise eine der Malta Gaming Authority, zu spielen, ist bei den meisten Online Casinos möglich. Diese Betreiber sind ja bei der Bereitstellung eines Casino im Internet nicht zwangsläufig an die Ländergrenzen gebunden.

Und genau hier liegt die Problematik, denn sind unsere deutschen Lizenzvorgaben und Normen überhaupt auf die ausländischen Anbieter übertragbar? Nein, sind sie nicht! Die EU-Gesetze unterscheiden sich in mancherlei Hinsicht von den Glücksspiel-Gesetzen Deutschlands. Das bedeutet aber nicht, dass die EU-Casinos illegal wären, denn schließlich werden auch sie von Regulierungsbehörden beaufsichtigt.

Die Unterschiede zwischen legalen deutschen Casinos und legalen ausländischen Casinos sind dabei relativ gravierend. Insbesondere in der Hinsicht, was den Spieler im jeweiligen Internetcasino erwartet. Während der deutsche Glücksspielstaatsvertrag das Spielgeschehen in deutschen Online Casinos mehr oder weniger drastisch einbremst, können ausländische Anbieter, die durch eine EU-Lizenz legalisiert wurden, ohne allzu strenge Einschränkungen ein wesentlich größeres Spielerlebnis anbieten. Das fängt bereits bei der Spielauswahl an.

Legale EU-Casinos haben

Tausende Spielautomaten verschiedener Software Hersteller

Jackpotgames und progressive Jackpots

Live Casino Spiele

Video-Slots

Tischspiele

im ihrem Programm, während im deutschen Casino ausschließlich Automatenspiele zu finden und legal zu spielen sind. Die Spieleauswahl ist in EU-Casinos in keiner Weise eingeschränkt und es werden sämtliche Spielarten angeboten, die die Glücksspiel-Branche hergibt.

Des Weiteren sind deutsche Online Casinos mittlerweile gezwungen, Einzahlungslimits, Einsatzlimits, 5 Sekunden Spielpausen und einige weitere Einschränkungen anzuwenden. Sämtliche Maßnahmen sollen dem Spielerschutz dienen, schränken aber bei deutschen Online Glücksspielbetreibern das Spielerlebnis enorm ein. Das ist mitunter ein Grund, weshalb mittlerweile viele Spieler vom legalen Onlinecasino Deutschland zum ausländischen Online Casino mit Lizenz übergewechselt sind.

In Casinos mit EU-Lizenz sind die Spieler nämlich, auch was die Limits bei Einzahlungen oder Einsätzen angeht, in keiner Weise eingeschränkt. Jeder kann selbst bestimmen, wie hoch er Echtgeld im Casino einzahlen will, wie groß der Einsatz pro Spin sein soll und wie schnell man spielen will. Die Slot-Funktionen Fastspin und Autospin wurden nämlich aus den legalen Casinos Deutschlands verbannt – in EU-Casinos gibt es beide noch.

Persönliche Limits kann man sich im ausländischen Casino dennoch setzen, denn hierfür haben legale Spielportale aus der EU gewisse Tools im Mitgliederbereich eingebaut, über die man sich individuelle Grenzen für Einzahlungen, Verluste und die Spieldauer einstellen kann. Sollte man diese Möglichkeit nicht vorfinden, kann man sich die Limits beim Support über den Live-Chat beantragen. Die Kundendienstmitarbeiter sind angehalten, alles zum bestmöglichen Schutz der Spieler beizutragen – hierzu gehört auch der Spielerschutz in Form des persönlichen Limits.

Aufklärung durch Gesetze?

Wo kein Kläger, da kein Richter, besagt ein Sprichwort. Häufiger stehen die Server, auf denen online Casinos betrieben werden, nicht in Deutschland. Trotzdem können Spieler von Deutschland aus auf die Webseiten und somit die Casinos und die darin aufgeführten Casino-Spiele zugreifen. Da fast jedes Casino über eine gültige Lizenz verfügt, wäre somit das Spielen dort erlaubt. Allerdings befindet man sich als Person ja während dem Spielen im deutschen Raum.

Anders sieht es aus, wenn man zum Beispiel in einer Spielbank in Las Vegas spielt. Dort ist Glücksspiel generell legitim, staatlich erlaubt, legal und sogar gewünscht. Der Bundesstaat Nevada verdient fleißig mit und sieht deshalb keinerlei Anlass, dem Glücksspiel einen Riegel vorzuschieben. Allerdings befindet sich die Person, die dort spielt, dann auch während des Spielens nicht in Deutschland.

Wenn es deutliche Gesetze zu diesem Thema gäbe, würden viele Irrtümer und illegale Handlungen verschwinden. Auch der neue Glücksspielstaatsvertrag ist nicht vollkommen und enthält noch zahlreiche Lücken, die noch gefüllt werden müssten. Wir sind aber sicher, dass dies irgendwann in Zukunft noch kommen wird, damit jeder Spieler legal im Online Casino unterwegs ist und nicht mehr so viel Unklarheit über die vielfältigen Bestimmungen herrscht.

Mit der Legalisierung des Glücksspiels in Deutschland wurde bereits ein Anfang gemacht. Nun muss nur noch ein wenig nachgebessert werden, damit irgendwann alle Ungereimtheiten beseitigt sind.

Viele Online Casinos haben keine deutsche Glücksspiel-Lizenz, lassen aber dennoch Spieler aus Deutschland in ihren virtuellen Spielhallen zu. Die rechtliche Lage, ob man dann legal spielt, ist in diesem Fall noch nicht vollends geklärt, denn immerhin herrscht innerhalb der Grenzen der Europäischen Union die sogenannte Dienstleistungsfreiheit. Ein Anbieter aus einem Land oder Überseegebiet, das der EU angeschlossen ist, darf also seine Dienste für deutsche Bürger anbieten – auch das Online Casino. Somit sollte dann auch die Inanspruchnahme dieser Angebote vollkommen legal sein.

Richtig tricky wird das Ganze aber sowieso erst dann, wenn man größere Geldbeträge im Casino gewinnt und diese dann in Deutschland nutzen möchte, denn dann hat natürlich der Fiskus noch ein Wörtchen mitzureden und hält ordentlich die Hand auf. Alle Beträge über 10.000€ müssen angemeldet werden, egal ob an der Grenze beim Zoll oder bei Überweisungen.

Grundsätzlich heißt es, dass Gewinne aus reinem Glücksspiel steuerfrei sind. Aber auch hier gibt es besondere Klauseln. Wer in geschäftlichem Sinne am Glücksspiel teilnimmt, muss die Einnahmen versteuern. Aber wo genau ist die Grenze zwischen geschäftlich und privat? Klare Angaben hierzu sind nirgends zu finden.

Wir selbst versteuern unsere Gewinne ganz normal und gehen daher dieser Problematik von vornherein aus dem Weg. Das ist die einzige legale Methode, als Spieler auf der sicheren Seite zu sein. Wer also im Online Casino spielt, sollte große Gewinne melden. Allerdings raten wir dazu, bei höheren Gewinnsummen einen Steuerberater zu kontaktieren, der beratend zur Seite steht und mögliche Gesetzeslücken kennt.

Im Online Casino Deutschland legal unterwegs

Wer als Spieler absolut auf Nummer sicher gehen will, dass er absolut legal im Casino spielt, der sollte sich ein deutsches Casino aussuchen, muss aber mit all den Einschränkungen leben, die das deutsche Glücksspielgesetz mit sich bringt. Für den normalen Slot-Spieler geht das gerade noch, auch wenn hier lediglich maximale Einsätze von 1€ je Spielrunde möglich sind und zwischen den Drehs 5 Sekunden Pause eingehalten werden müssen.

Wer aber lieber Video-Poker oder Roulette spielen möchte oder auf sein großes Glück beim Jackpot hofft, hat in Online Casinos aus Deutschland keine Chance. Diese Spiele gibt es nicht mehr, denn legale deutsche Online Casinos dürfen sie aufgrund des neuen Staatsvertrag für Glücksspiel nicht mehr für ihre Spieler bereithalten.

FAQ

Wo kann man in Deutschland legal im Online Casino spielen? Jedes Online Casino mit Lizenz ist grundsätzlich legal. Liegt nämlich eine Glücksspiellizenz vor, wird der Anbieter staatlich reguliert, was natürlich auch der Sicherheit der Spieler zugute kommt. In EU-Casinos, die Spieler aus Deutschland zulassen, könnt ihr ohne Bedenken spielen. Welche Online Casinos sind in Deutschland legal? Online Casinos die ihre Konzession aus Deutschland beziehen sind grundsätzlich legitimiert, ihre Spiele für den deutschen Markt bereitzuhalten. Für den Lizenzantrag müssen aber einige finanzielle und formelle Voraussetzungen erfüllt sein. Das Unternehmen muss einen Nachweis erbringen, dass es über ausreichend finanzielle Mittel verfügt, um Online Glücksspiel anbieten zu können. Ebenso muss die fachliche Eignung mittels Gutachten nachgewiesen sein. Was kostet eine Glücksspiellizenz für Online Casinos in Deutschland? Wer eine staatliche Lizenz für Online Glücksspiel beantragt, muss für den Antrag mit Kosten in Höhe von 16.500 EUR rechnen. Darüber hinaus müssen zur Erteilungsgebühr ausreichend weitere finanzielle Mittel verfügbar sein, um garantiert allen Verpflichtungen gegenüber der Kunden nachkommen zu können. Gibt es auch unseriöse legale Casinos? Online Casinos mit einer Lizenz sind von Gesetz her gezwungen, wichtige Auflagen zu erfüllen. Unsere Erfahrung zeigt, dass lizenzierte Anbieter, die legales Glücksspiel anbieten, alle seriös unterwegs sind. Meist kommt es nur deshalb zu Streitfragen, weil von Spielern die vorgegebenen Bonusbedingungen nicht eingehalten werden. Auch die Auszahlungsdauer ist manchmal Grund für Unstimmigkeiten. Man sollte aber bedenken, dass die Casino Betreiber und Angestellten nur ihren Job machen und Auszahlungen zunächst geprüft werden müssen. Gerade ein legales Casino ist gezwungen, alle Geldwäsche-Richtlinien einzuhalten und den Spielerschutz zu gewährleisten.

Letzte Änderung am 12. Oktober 2022 durch Wolfgang – Lucky –