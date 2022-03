Seit dem neuen Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV) von 2021 hat sich in der deutschen Casinobranche einiges geändert. Das Ziel der neuen Regelungen ist es natürlich die Regierung und Lizenzierung von online Casinos zu ermöglichen, allerdings beinhaltet die neue Regelung auch einige massive Änderungen. Mittlerweile können Kunden in online Casinos diese Maßnahmen deutlich spüren, dabei stoßen natürlich einige auf Verständnis bei den Spielern, aber auch viele der Regeln auf Unverständnis und wenig Gegenliebe.

Die 15 besten online Casinos ohne OASIS

Einer der größten Reibungspunkte dabei ist die im August 2021 eingeführte Sperrdatei OASIS. OASIS ist dabei eine Abkürzung und steht für „Onlineabfrage Spielerstatus“. Die Idee hinter dieser zentralen Spielerdatei ist dabei durchaus sinnvoll und leistet grundsätzlich einen wertvollen Beitrag zum Spielerschutz, da es Kunden ermöglicht, sowohl Selbst- als auch Fremdsperr Funktionen zu nutzen.

Allerdings stößt die Umsetzung auf einige Kritik. Vor allem die Tatsache, dass alle Anbieter mit einer deutschen Lizenz zukünftig mit diesem System verbunden sind, führt zu einigen Bedenken hinsichtlich der Gewährleistung des Datenschutzes der Kunden. Deshalb interessieren sich immer mehr Kunden für seriöse Anbieter, die nicht mit OASIS verbunden sind. In unserem Beitrag erklären wir dir alles, was du über OASIS wissen musst. Außerdem werden wir auch online Casinos ohne OASIS Sperrdatei genau unter die Lupe nehmen.

Es gilt der Grundsatz, dass Anbieter, die sich um eine Lizenz in Deutschland bemühen, sich auch zur Teilnahme am OASIS System verpflichten. Das heißt aber nicht, dass man nicht mehr in online Casinos ohne OASIS spielen kann, dabei musst du nicht mal auf unlizenzierte Seite gehen. Anbieter mit einer internationalen Lizenz aus einem EU-Land wie zum Beispiel Curaçao, einem niederländischen Überseegebiet oder Malta, müssen nicht am OASIS System teilnehmen.

Dabei berufen sich die Anbieter aus dem EU-Ausland auf die sog. EU-Dienstleistungsfreiheit. Diese Regelung besagt sinngemäß, dass es Dienstleistern innerhalb der EU ermöglicht werden muss, besagte Dienstleistung in jedem Mitgliedstaat anzubieten. Wir wollen an dieser Stelle, aber darauf hinweisen, dass die Frage der Zulässigkeit dieses Angebot noch nicht abschließend geklärt ist und sich mehrere Gerichte aktuell damit beschäftigen. Vor einer Registrierung solltest du dich also unbedingt über die aktuelle Rechtslage informieren, da sich diese schnell ändern könnte.

Allerdings gilt das die meisten Anbietern auf Curaçao oder Malta trotz ihres Verzichts auf ein OASIS System immer noch strengen Regularien unterworfen sind. Außerdem stehen hinter den online Casinos ohne OASIS Sperrdatei in der Regel seriöse Anbieter, wenn diese in der EU lizenziert sind. Als Faustregel empfehlen wir dir immer zu überprüfen, ob eine Möglichkeit zur Selbstsperre besteht. Seriöse online Casinos bieten ihren Kunden die Möglichkeit, sich per Button, Link auf der Webseite oder durch Kontaktaufnahme mit dem Kundenservice selbst zu sperren. Wenn dein ausgewähltes Casino diese Möglichkeit nicht bietet, dann raten wir dir von der Registrierung ab.

Die Abkürzung haben wir uns schon angeschaut aber die Frage wer oder was hinter diesem System steckt, ist noch unbeantwortet. Hinter OASIS steht das Regierungspräsidium Darmstadt, welches ein zentrales und elektronisches Melderegister aller Spieler in deutschen online Casinos verwaltet. Dadurch wird es Spielhallen, online Casinos und Wettbüros ermöglicht, auf unterschiedliche Spielerdaten zuzugreifen und den jeweiligen Sperrstatus abzufragen. Bei dieser Abfrage ist es dabei egal, aus welchem Bundesland der Kunde stammt und in welchem Spiel bzw. für welches Produkt die Sperre ausgesprochen wurde. Laut Gesetz sind die Anbieter dazu verpflichtet, diese Abfrage bei der Registrierung durchzuführen. Sollte ein Kunde in der OASIS Sperrdatei gelistet sein, dann muss diesem der Zugang zum Angebot untersagt werden.

In der folgenden Liste haben wir dir alle Unternehmen aufgeführt, die sich bei OASIS registrieren müssen, um in Deutschland eine Lizenz zu erhalten. Von der Teilnahmepflicht ausgenommen sind stationäre Wetten auf einer Pferderennbahn und Lotterien, die nicht häufiger als zweimal pro Woche veranstaltet werden.

Glücksspielanbieter mit deutscher Lizenz

Spielhallenbetreiber – sowohl wenn Gelder als auch Waren als Gewinn verfügbar sind

Wettanbieter, Buchmacher sowie Wettvermittler

Lotterieanbieter, sollten mehr als zwei Ziehungen wöchentlich stattfinden

Spielbanken

Gewerbliche Spielevermittler

Online Pferdewetten

Online Casinos

Online Pokerräume

Automatenaufsteller für Gaststätten

Damit Anbieter bei der OASIS Sperrdatei teilnehmen können, müssen diese einen formalen Antrag beim Regierungspräsidium stellen. Diese Behörde entscheidet außerdem über die Vergabe von deutschen Lizenzen, dabei ist es natürlich zentral, dass die Anbindung an die OASIS Sperrdatei gegeben ist.

Können gefährdet Spieler von OASIS erkannt werden?

OSASIS dient in erste Linie als zentrale Sperrdatei, die dem Spielerschutz. Der große Vorteil von OASIS ist dabei, dass die Sperre nicht mehr in jedem online und offline Casino beantragt werden muss, sondern den Kunden Anbieter- und bereichsübergreifend an der Teilnahme an Glücksspiel hindert. Das heißt das eine Sperre sowohl für das online Casinos als auch für die lokalen Spielhallen und Wetten bei einem Buchmacher gelten. Eine Teilnahme an der OASIS Sperrdatei ist dabei natürlich vorausgesetzt. Eine Eintragung bei OASIS kann dabei nicht nur vom Betroffenen selbst vorgenommen werden, auch der Anbieter oder Dritte können den Spieler eintragen.

Leider müssen wir die Frage allerdings mit „Nein“ beantworten. Die Sperrdatei kann zumindest aktuell noch nicht das Spielverhalten erkennen oder überwachen. Eine solche Funktion ist aktuell noch schwer umsetzbar aufgrund von technischen Limitierungen, aber auch wegen des Datenschutzes. In Zukunft könnte es aber möglich sein, dass eine solche Funktion hinzugefügt wird. Aktuell ist die OASIS Sperrdatei aber ein reines Melderegister, in dem die Daten von gesperrten Spielern zentral speichert und den Anbietern Zugriff gewährt, um die Neukunden zu überprüfen.

Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts. Nicht zuletzt deswegen machen sich viele Kunden in online Casinos mit OASIS Sperrdatei sorgen um den Datenschutz. Deshalb geben wir dir hier einen Überblick über die Daten, welche für eine Sperre gesammelt werden. Für eine Sperre wird zuerst eingetragen, ob es sich um eine Selbst- oder Fremdsperre handelt. Danach werden Vor- und Nachname ggf. auch der Geburtsname des Betroffenen sowie das Geburtsdatum abgefragt. Außerdem werden noch Informationen zum Wohnort des Betroffenen benötigt. Damit ist die Registrierung für die Sperre abgeschlossen. Diese Daten werden dann laut Regierungspräsidium Darmstadt mit den Anbietern geteilt.

Ist die Sperre für jeden Spieler möglich?

Im Prinzip kann jeder Spieler gesperrt werden sollte ein berechtigter Grund dafür vorliegen. Bevor eine Sperre ausgesprochen wird, prüft das Regierungspräsidium Darmstadt natürlich jeden Antrag auf das Genauste. Berechtigte Gründe sind unter anderem der Verdacht auf Spielsucht sein, eine nachweisliche Verschuldung des Spielers, der Spieler tätigt Einsätze, die deutlich über seinem Vermögen liegen und weitere triftige und vor allem nachweisbare Gründe.

Eine einfache Behauptung führt natürlich noch nicht zu einer Sperre, es muss Nachweise für die Gefährdung geben. Nachweise sind unter anderem eine Diagnose über Spielsucht oder Depression, Zeugenaussagen, die das bedenkliche Verhalten beobachtet haben, ein amtlicher Nachweis wie Pfändungsbescheide oder Bescheid über Privatinsolvenz und ein Schuldschein, Kreditkündigungen oder Mahnschreiben. Dank dieser Möglichkeiten können auch Angehörige von Betroffenen eine Sperre beantragen.

Die Dauer der Sperre hängt dabei von der Art des Antrages und der ausgesprochenen Sperre ab. Eine unbefristete Sperre hat dabei eine Mindestdauer von einem Jahr. Sollte sich der Spieler dazu entscheiden, eine Selbstsperre zu beantragen, dann kann die Länge selbst bestimmt werden. Allerdings werden alle Spieler, die eine Sperre beantragen, für mindestens drei Monate vom Glücksspiel ausgeschlossen. Vor Ablauf dieser drei Monate kann man auch keinen Antrag auf Aufhebung der Sperre einreichen.

Unrechtmäßig gesperrt? Welche Möglichkeit haben Spieler?

Hier kommen wir zu einem der größten Probleme des Systems. Zwar werden alle Anträge auf das Genauste geprüft, allerdings ist es trotzdem möglich, dass mal eine unbegründete Sperre ausgesprochen wird. Dabei ist es schwer, eine Aufhebung zu beantragen, sobald das OASIS eine Sperre ausgesprochen hat. In diesem Fall müssen Spieler warten, bis die vorher festgelegte Sperrfrist abgelaufen ist, im Falle einer unbefristeten Sperre greift hier die ein Jahr Regelung.

Generell ist es einfacher, eine Selbstsperre wieder aufzuheben, als eine, welche durch Dritte beantragt wurde. Davon ausgenommen sind natürlich Sperren, bei denen der Antrag durch Dritte nachweislich unberechtigt war.

Sollte es sich aber um eine berechtigte Sperre handeln, dann sollte zuerst das eigene Spielverhalten und vor Verhältnis zum Spiel genau überdacht werden. Wichtig ist es dabei, den Bann zu akzeptieren und Hilfe in Anspruch zu nehmen. Auf keinen Fall sollte man in einer solchen Situation ein online Casino ohne OASIS aufsuchen! Leider ist es oftmals der Fall, das sich Betroffene nicht des gefährlichen Verhaltens bewusst sind oder dieses zu spät erkennen. Daher sollte man in regelmäßigen Abständen das eigene Verhalten hinterfragen. Auch gibt es ohne einige kostenlose Tests, die man in Anspruch nehmen kann, um sein Verhalten auf Spielsuchtgefährdung zu überprüfen.

In online Casinos ohne OASIS zu spielen, bietet Kunden außerdem weitere Vorteile. So gelten in den meisten dieser Casinos außerdem keine 5 Sekunden Regel sowie keine Einsatz- und oftmals auch keine Einzahlungslimits. Das führt zu einem hohen Maß an Selbstbestimmung allerdings hat dieses „grenzenlose Angebot“ auch Nachteile. So muss man mit dem hohen Maß an Eigenverantwortung klarkommen, umso das Spiel zu genießen.

Wir haben dir hier die Vorteile aufgelistet

Deine persönlichen Daten bleiben beim Casino Betreiber

Du kannst die Funktion der Selbstsperre nutzen

Datenmissbrauch wird vorgebeugt

Die Sperre durch Dritte ist nicht möglich

Du kannst mehr als 1.000 € pro Monat einzahlen

Kein Einsatzlimit von 1 €

Live Spiele, Jackpots und Tisch Spiele sind verfügbar

Und hier haben wir die Nachteile aufgelistet

Keine Deutsche Lizenz für den Anbieter

Die Rechtslage ist noch nicht abschließend geklärt

Angehörige können keine Sperre beantragen

Trotz Sperre bei anderen Anbietern kann man sich anmelden

Gamstop das gleiche wie OASIS?

Gamstop ist das britische Äquivalent zu der deutschen OASIS Sperrdatei. Natürlich gibt es zwischen den beiden Systemen viele Gemeinsamkeiten aber auch viele teilweise massive Unterschiede. So ist das deutsche OASIS System deutlich strenger als Gamstop. Das kann man schon an der Zugänglichkeit der Systeme erkennen, so soll Gamstop „leicht zugänglich sein“ während OASIS „leicht zugänglich sein muss“.

Aber auch wenn es um die Aufhebung einer Strafe geht kann man einige Unterschiede erkennen. So kann man den Antrag bei OASIS erst nach einer Woche möglich, in Großbritannien kann man dies schon 24 Stunden danach beantragen. Sollte man durch Dritte gesperrt werden dann muss man sogar einen Monat lang warten. Auch sind die Mindestsperren hierzulande deutlich länger, wie schon erwähnt entweder 3 Monate (Selbstsperre) oder 1 Jahr (Fremdsperre).

Allgemein können keine Dritte eine Sperre bei Gamstop beantragen. Während hierzulande der Anbieter selbst bei OASIS aufgrund von gefährlichem Verhalten und einem berechtigten Verdacht eine Sperre beantragen kann ist dies in Großbritannien nicht möglich. Gamstop ist designet das diese Sperrdatei ausschließlich für die Selbstsperre funktioniert. Allerdings müssen wir sagen das wir OASIS in diesem Fall als besser erachten, da pathologisches Verhalten so länger und effektiver unterbunden wird.

Sperrung wegen Schufa Eintrag?

Ein negativer Schufa Eintrag führt in der Regel nicht zu einer Sperrung in der OASIS Sperrdatei. Die Schufa wird allerdings trotzdem kontaktiert aufgrund der Identitäts- und Altersprüfung, dabei wird auch geprüft ob die Bankverbindung stimmt. Trotzdem behalten sich die Anbieter vor aufgrund eines negativen Schufa Eintrags oder Falschangaben dem Kunden den Zugang zum online Casino zu verwehren. Es ist allerdings nicht ausgeschlossen das Schufa und OASIS in Zukunft enger miteinander zusammenarbeiten werden. Das könnte die Suchtprävention erhöhen aber auch dazu führen, dass die Sperrungen aufgrund der Schufa Einträge zustande kommen

Die Bedeutung einer zentralen und nationalen Sperrdatenbank wie OASIS kann man nicht verneinen. OASIS hilft dabei, den Spieler zu schützen. Dies geht jedoch zweifelsohne zulasten der Anonymität, und die Spieler werden sich fragen, ob Risiken für den Datenschutz und die Selbstbestimmung bestehen. Dieser Verdacht ist natürlich nicht ganz unbegründet, da alle Lotteriebetreiber, Pferdewettanbieter, Buchmacher, Spielhallen- und Online-Casinos in Deutschland Zugriff auf diese Datensätze haben. Grundsätzlich hat der Datenschutz natürlich einen hohen Stellenwert. Allerdings kann die relative neue Entwicklung von OASIS nicht ignoriert werden, einige Fehler im System sind vermutlich noch nicht entdeckt worden. Missbrauch ist also nicht ganz ausgeschlossen, zumindest theoretisch.

Solltest du die Sperrdatei von OASIS komplett umgehen wollen, dann solltest du einige Punkte beachten, wenn du in einem online Casino ohne OASIS Sperrdatei spielst:

Der Spieler selbst muss sein Verhalten kontrollieren. Wer generell dazu neigt, finanziell und spielzeitlich die eigentlich gesetzten Grenzen zu überschreiten, hat hier wenig Schutz.

Verpflichtungen wie die Zahlung von Miete und Lebenshaltungskosten müssen immer an erster Stelle stehen. Für Online Casinospiele können nur frei verfügbare Guthaben verwendet werden.

Trotz der vielen Freiheiten sollten Online Casinos ohne OASIS die Möglichkeit der Sperrung bieten. Darüber hinaus bieten seriöse Anbieter die Möglichkeit, Spielzeit, Einsatz und Verlustlimits innerhalb des Kontos festzulegen. Werden diese erreicht, werden Sie innerhalb der angegebenen Zeit automatisch abgemeldet.

Für alle Spieler die diese Punkte nicht zuverlässig einhalten können empfehlen wir das Spielen innerhalb eines online Casinos mit OASIS Sperrdatei.

Eine Anwältin zum Thema OASIS Sperre aufheben

Letzte Änderung am 12. März 2022 durch Maria – the Lady –