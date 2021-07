Viele Casinospieler suchen seit diesem Jahr vermehrt nach online Casinos ohne Deutsche Lizenz um weiterhin den vollen Spaß beim online Spiel zu haben. Der Grund hierfür ist das neue Glücksspielgesetz in Deutschland, denn dadurch macht es vielen Spielern keinen Spaß mehr in deutschen online Casinos zu spielen. Die neuen Gesetze sind so streng, das die Einschränkungen zu hoch sind. Im folgenden findet Ihr die besten und sichersten online Casinos ohne deutsche Lizenz. Diese sind nicht weniger seriös oder unfair wie Casinos mit deutscher Lizenz.

Die besten online Casinos ohne deutsche Lizenz

Was ist ein online Casino ohne deutsche Lizenz?

Diese online Casinos sind genau so wie diese mit einer deutschen Lizenz nur ohne Einschränkungen durch die deutschen Gesetze. Online Casinos ohne deutsche Lizenz sind trotzdem lizensiert und unter staatlicher Aufsicht, also genau so sicher, seriös und fair wie diese mit einer deutschen Lizenz. Die Betreiber haben sich nur entschieden ihre Casinos unter europäischer Aufsicht, wie zum Beispiel der MGA aus Malta, zu betreiben.

Online Casinos ohne Lizenz aus Deutschland

Keine Angst, in diesen Casinos spielt man trotzdem sicher, auch wenn diese eine Europa Lizenz haben und keine aus Deutschland. Der Grund dahinter ist der neue deutsche Glücksspielstaatsvertrag welcher am Juni 2021 in Kraft tritt. Viele Spieler mögen sich sicherer fühlen weil Sie nun “legal” in online Casinos spielen können. Illegal war es vorher aber auch nicht, nur in einer Grauzone.

Vorteile der online Casinos ohne deutsche Lizenz

Nachteile der online Casinos mit deutscher Lizenz

Nur noch Spielautomaten im Angebot

Maximaleinsatz 1€ pro Drehung

Monatliches Einzahlungslimit von 1000€

Videoverifizierung

Keine Demo Spiele

Spielpause von 5 Sekunden nach jedem Dreh

So spielst Du weiterhin wie gewohnt in online Casinos

Viele Anbieter leiten Ihre Spieler nun auf die Domain Endung .at, so zum Beispiel das Mr. Bet oder Casumo Casino. Dort ist die Webseite weiterhin auf deutsch, aber mit allen Vorteilen wie oben beschrieben. Damit umgehen die Casinos das neue Glücksspielgesetz in Deutschland und können ihren Spielern weiterhin hohe Einsätze ermöglichen. Auch ein Einzahlungslimit von 1000€ monatlich gibt es hier nicht, genauso wenig wie Spielpausen oder Video Ident Verfahren. Auch wer Tischspiele mag wie Roulette oder Kartenspiele, kann hier weiterhin online spielen.

Fragen & Antworten zu online Casino ohne deutsche Lizenz

Ist es sicher in einem Casino ohne deutsche Lizenz zu spielen? Wenn Ihr in einem Casino mit einer Lizenz in Europa spielt, ist dies genauso sicher wie in einem mit deutscher Lizenz. Hier besteht für die Sicherheit kein erhöhtes Risiko das alle Casinos im Internet lizensiert sind. Wie seriös sind Casinos ohne deutsche Lizenz? Angst vor Betrug oder Abzocke muss man auf keinen Fall haben. Jedes online Casino steht unter staatlicher Aufsicht, egal ob in Deutschland, Malta & Co. Alle Casinos werden durchgehend von der Gambling Commission geprüft und kontrolliert. Welches ist das beste online Casino ohne Lizenz aus Deutschland? Nach unserem Test und unseren Erfahrungen nach sind das Slotilda Casino und das Duelz Casino wohl die besten Anbieter ohne eine deutsche Lizenz. Wir spielen selbst seit geraumer Zeit dort und sind absolut zufrieden mit den Spielen, dem Support und der Auszahlungsmoral. Ist es legal in Casinos ohne deutsche Lizenz zu spielen? Daran auch auch das neue Glücksspielgesetz in Deutschland nichts geändert. Es ist weiterhin legal in europäischen online Casinos zu spielen. Fährt man zum Beispiel nach Österreich, Italien oder in die Niederlande und spielt dort in einer Spielbank, ist dies ja auch nicht verboten.

Letzte Änderung am 17. Juli 2021 durch Maria – the Lady –