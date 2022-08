Betrug in Online Casinos ist immer mal wieder Thema in eingängigen Foren, die sich mit Glücksspiel im Internet beschäftigen. Das WorldWideWeb ist mittlerweile übersät mit virtuellen Spielangeboten. Für manchen Spieler, insbesondere Neulinge auf dem Gebiet, ist es sehr schwierig und ernüchternd, aus diesem riesigen, unübersichtlichen Angebot ein sicheres und seriöses Online Casino auszuwählen. Wir haben den Casino Betrugstest gemacht, um für euch die besten Online Casinos 2022 herauszufischen.

Die seriösesten Online Casinos 2022

Betrug im Online Casino – Geht das überhaupt?

Eines müssen wir vorweg klären: In vielen Fällen, in denen ein vermeintlicher Casino-Betrug öffentlich angeprangert wird, handelt es sich nicht wirklich um Betrug, auch wenn dies von den Betroffenen so wahrgenommen wird. Häufig ist es nämlich so, dass von Seiten der Spieler die Bonusbedingungen nicht eingehalten wurden, und das Online Casino aus diesem Grund eine Gewinn-Auszahlung verweigert. Manchmal fehlt auch einfach die Konto-Verifizierung, weshalb eine Auszahlung der Gewinne im Online Casino nicht möglich ist oder sich verzögert. Zudem verstoßen manche Spieler – meistens unbeabsichtigt, manchmal aber auch tatsächlich mit Absicht – gegen die Spielbedingungen.

Den Betreiber in solch einem Fall des Betrugs zu bezichtigen ist unfair, denn es steht jedem Spieler frei, sich die Bedingungen im jeweiligen Online Casino genau durchzulesen.

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen im Online Casino oder die Umsatzbedingungen sollten auf alle Fälle folgende Informationen enthalten:

Worum genau geht es bei dem Bonusangebot?

Wie lange ist die Promotion gültig?

Welche Wettanforderungen sind zu bachten?

Wie hoch ist der maximale Einsatz pro Wette?

Gibt es eine maximale Gewinnobergrenze?

Für welche Länder ist das Bonusangebot gültig?

Welche Spiele/Spielarten sind vom Angebot ausgeschlossen?

Wie hoch ist der prozentuale Umsatzanteil der einzelnen Spielarten?

Casino-Betrug über die Bonusbedingungen?

Was genau erlaubt ist und was nicht, kann man in jedem Online Casino in den AGBs und in den Bonusumsatzbedingungen nachlesen. Achtung: Bei den Bonusbedingungen sind häufig Spielautomaten aufgelistet, an denen das Spielen mit aktivem Bonus nicht erlaubt ist. Wer sich nicht an diese Bedingung hält spielt, riskiert, dass er seine Gewinne verliert und sie nicht ausgezahlt bekommt. Von Betrug von Seiten des Casinos kann in diesem Fall nicht wirklich die Rede sein, denn die Regeln sind schließlich klar erläutert.

Als betrügerische Machenschaften kann man das Vorhandensein dieser Klauseln also nicht wirklich bezeichnen, zumal fast jedes Online Casino gewisse Spiele vom Bonusspiel ausschließt. Wer sich die Bonusbedingungen der einzelnen Online Casinos aufmerksam durchliest, wie man es auch bei einem Versicherungsvertrag oder einem Kaufvertrag tun sollte, ist hier auf alle Fälle auf der sicheren Seite.

Begrenzte Gewinnauszahlung – Ist das im Online Casino Betrug?

Manche Online Casinos haben eine Klausel in ihren Geschäftsbedingungen stehen, dass beispielsweise die Gewinne von Freispielen oder aus Bonusspielen nur bis zu einem gewissen Höchstbetrag ausgezahlt werden. Auch hier ist nicht von einem Casino-Betrug auszugehen. Schließlich wird klar und deutlich kommuniziert, dass nur ein Maximalgewinn möglich ist.

Schwierig wird es nur, wenn die Spielbedingungen in anderen Sprachen verfasst sind, die man nicht richtig versteht und deshalb möglicherweise manche Klauseln nicht kennt. Jedes wirklich seriöse Online Casino verfasst die Bonus- und Geschäftsbedingungen in den Landessprachen, dessen Spieler es anerkennt. Wer also beispielsweise von Deutschland aus spielt, sollte auch alle Casino-Bedingungen in deutscher Sprache vorfinden. Unklare Formulierungen kann man sich gegebenenfalls genauestens vom Support erklären lassen. Womit wir beim nächsten Punkt wären.

Casino Betrugstest über den Support

Ob man bei einem Online Casino mit Betrug rechnen muss, kann man unter anderem auch über den Support prüfen. Wie erreicht man die Kundendienstmitarbeiter und wie lange dauert es, bis man Antwort bekommt? Die seriösesten Online Casinos haben einen Live-Chat, über den man die Supportmitarbeiter rund um die Uhr erreichen kann. Manche bieten nur über einen gewissen Zeitraum am Tag Hilfe über den Chat an. Fakt ist: Wenn man während der angegebenen Geschäftszeiten Hilfe benötigt, sollte auch direkt jemand antworten. Online Casinos, bei denen man lange auf eine Rückantwort warten muss, sollte man meiden.

Zudem ist es auch hier wesentlich einfacher, wenn der Kundendienst in mehreren Sprachen verfügbar ist. Im besten Fall in der eigenen Landessprache. Wer sichergehen will, stellt einfach mal irgend eine Frage. Kommt keine Reaktion oder dauert es zu lange, empfehlen wir, besser ein anderes Online Casino auszuwählen.

Betrug im Online Casino über die Glücksspiellizenz

Jedes Online Casino muss zwingend eine gültige Lizenz vorweisen können, ansonsten ist das Spielangebot illegal. Ob das nun eine Casino-Lizenz aus Deutschland ist, oder ob es sich um eine EU-Lizenz aus dem europäischen Ausland handelt ist zunächst zweitrangig. Beide Lizenzen sind seriös und bei beiden erfolgt eine regelmäßige Überprüfung durch die zuständigen Aufsichtsbehörden.

Den Hinweis auf die aktuell gültige Glücksspiellizenz findet man auf jeder Casino-Webseite, die sicheres und faires Glücksspiel anbietet. Aber: Auch hier gibt es Betrug! Manche betrügerische Online Casinos verwenden ein gültiges Logo einer der Lizenzierungsbehörden, verlinken dieses aber nicht mit der zugehörigen Lizenzurkunde. Ist dann nicht einmal in den AGBs oder in den FAQs ein Hinweis auf die Lizenzierung zu finden und kann man nicht überprüfen, dass tatsächlich eine Konzession vorliegt, ist auf jeden Fall von Betrug auszugehen. Manche illegalen Casinos sind sogar so dreist und verlinken auf die Lizenzurkunde eines anderen Anbieters. Also immer genau hinschauen!

Betrug im Casino – Nur sehr wenige Anbieter sind unseriös

Unseriöse Online Casinos versuchen sich auf Kosten der Spieler zu bereichern. Dies geschieht meist über Werbung für vermeintlich besondere Bonusangebote, irreführende Vertragsklauseln oder unfaire Regeln durch vage formulierte Geschäftsbedingungen.

Solche Anbieter sollte man tunlichst meiden, sich nicht dort registrieren und auch auf jeden Fall der betreffenden Behörde melden, falls man ein unlauteres Casino-Angebot ausfindig machen kann. Meist sind die Internetseiten dann wieder schnell vom Markt genommen und auch andere Spieler können nicht mehr auf die Betrugsmasche hereinfallen.

Unseriöse Casinos zu erkennen ist über die oben genannten Betrugstest-Varianten, insbesondere über die Lizenz-Prüfung, relativ einfach. In Internet-Casinos ohne Spiellizenz sollte man grundsätzlich nicht spielen.

In unserem regelmäßig durchgeführten Online Casino Betrugstest sind wir allerdings nur sehr selten auf eines dieser 'schwarzen Schafe‘ gestoßen. Die meisten Internetspielhallen sind durchaus seriös, fair und sicher. Wir haben neben den mittlerweile sehr beliebten Spielangeboten auch viele neue Online Casinos einem Test auf Betrug unterzogen. Erfreulich ist, dass wir auch dort keine Betrügereien feststellen konnten.

Zuschriften von Lesern bezüglich der von uns empfohlenen Online Casinos – wenn beispielsweise der Support im Casino nicht erreichbar ist, Gewinne nicht ausgezahlt werden oder ein Konto ohne triftigen Grund gesperrt wurde – nehmen wir ernst und gehen dem auch nach. Allerdings reagieren wir nur dann, wenn die Beschwerde über Online Casinos auch berechtigt ist. Dass es bei manchen Anbietern etwas länger dauert, bis die persönlichen Daten für eine Auszahlung geprüft sind, ist normal. Das ist für uns kein triftiger Grund. Bei allen von uns vorgestellten Online Casinos im Betrugstest haben wir unsere beantragte Gewinnauszahlung erhalten – mal früher, mal etwas später.

Lest euch dazu gerne bei jedem Online Casino aus unserer Liste weiter oben den zugehörigen Casino-Testbericht durch.

Schwarze Liste der Online Casinos

Eine sogenannte Blacklist mit Online Casinos werdet ihr auf unserer Webseite von Spieletester.com nicht finden. Warum nicht? Diese Frage lässt sich ganz einfach beantworten:

Illegale Online Casinos und Betrüger sollen so wenig Aufmerksamkeit wie möglich erhalten. Je seltener die Casino-Namen im Internet auftauchen, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man als Spieler beispielsweise über die Google-Suche bei solch einem Anbieter landet. Je häufiger unseriöse Online Casinos erwähnt werden, desto höher ist die Chance, dass sie irgendwo in einer Liste erscheinen oder im Ergebnis einer Suchmaschine oben gelistet werden.

Erfahrene Spieler wissen, worauf man achten muss, bevor man einem Online Casino sein Vertrauen schenkt. In erster Linie geht es uns also darum, durch unseren Betrugstest unerfahrene und neue Spieler vor einer Enttäuschung und negativen Erfahrungen zu schützen.

Die meisten Beschwerden, die bei uns eingehen, beziehen sich auf die Verweigerung einer Auszahlung im Online Casino. Häufig gründet die Einhaltung der Gewinne aber darauf, dass die auf der Casino-Webseite einsehbaren Bonusbedingungen nicht eingehalten wurden. In diesem Fall hat der vermeintlich betrogene Spieler das Nachsehen, denn das Online Casino ist nicht gezwungen die Gewinne auszuzahlen. Es kommt dann auch nur sehr selten zu einer gütlichen Einigung, weil sich der Betreiber mit Recht auf die Formulierung in seinen Geschäftsbedingungen bezieht.

Wenn allerdings von Seiten der Casino-Mitarbeiter eine Gewinnauszahlung bewusst erschwert wird, indem immer wieder neue Dokumente vom Spieler eingefordert werden, obwohl alle Spielbedingungen befolgt und erfüllt wurden, kann man von einem klassischen Betrugsfall ausgehen. Eine derartige Täuschung der Kunden ist definitiv nicht hinnehmbar.

Da wird selbst alle Spieler sind, liegt es uns sehr am Herzen, unlautere Casino-Seiten gar nicht erst in unsere Listen aufzunehmen. Jedes der bei uns gelisteten Online Casinos haben wir ausgiebig getestet, echtes Geld eingezahlt, damit gespielt und unsere Gewinne auszahlen lassen.

Bisher hatte keiner unserer Casinotester und Spieletester einen offensichtlichen Betrugsfall. Theoretisch kann es aber auch uns passieren, dass einmal ein schwarzes Schaf durchrutscht. Die Wahrscheinlichkeit ist allerdings recht gering. Bei den in unserem Betrugstest aufgeführten Online Casinos könnt ihr vollkommen sicher, fair und seriös um Echtgeld spielen.

Diese Casinobetrügereien kommen am häufigsten vor

Dubiose Online Casinos bedienen sich meist ganz bestimmter Mittel, um die Spieler zu täuschen, zu ärgern und an ihr Geld zu gelangen. Auch wenn von uns niemand selbst betroffen war, kann man in Spielerforen immer wieder lesen, wie die Casinos vorgehen, um ihren Kunden das Geld aus den Taschen zu ziehen. Nachfolgend stellen wir euch eine Liste der am häufigsten angewendeten Casinobetrügereien bereit:

Auszahlungen werden viel zu langsam bearbeitet

Eine besonders beliebte Betrugs-Masche im Online Casino ist die langsame Auszahlungsbearbeitung. In solch einem Betrugsfall wird die Gewinnauszahlung bewusst verzögert und immer wieder soll man neue Dokumente zur Bestätigung übermitteln. Die Hoffnung, die von Seiten der Casinobetreiber dahinter steckt, ist, dass die Spieler so genervt sind von dem offensichtlich nicht voranschreitenden Auszahlungsprozess, dass sie irgendwann einknicken, den gewonnenen Betrag im Casino verspielen und keine weitere Auszahlung beantragen. Viel zu hohe Bonusumsatzbedingungen

Es ist unerlässlich, sich die Umsatzbedingungen und die AGBs aufmerksam durchzulesen, wenn man sich gegen Betrug im Online Casino absichern will. Die häufigsten Betrugsfälle stehen im Zusammenhang mit einem Bonus, dessen Setzbedingungen nicht erfüllt wurden. Ein qualitativ hochwertiger Bonus zeichnet sich nicht durch die Höhe des Bonusguthabens zu tun, welches man für eine Einzahlung beanspruchen kann. Vielmehr ist die Bonus-Qualität abhängig von den Bedingungen, die man für den Bonusumsatz erfüllen muss. Fair ist, wenn man die Bonussumme 30- bis 40-fach umsetzen muss. Manche Anbieter verlangen aber z.B., dass man den Betrag aus Einzahlung und Bonus 50- oder gar 60-fach durchspielen muss. Kaum zu schaffen! Zumal man meist nur einen gewissen Zeitrahmen hat, um alle Bedingungen zu erfüllen. Deshalb: Unbedingt die Bonusumsatzbedingungen beachten, wenn man mit Casino-Bonus spielt. Manipulierte Spielautomaten

Auch wenn es äußerst selten ist, verwenden vereinzelte Casino-Betrüger Raubkopien in Online Casinos. Es kommt offenbar immer mal wieder vor, dass manipulierte Slots in Online Casinos mit betrügerischer Absicht eingesetzt werden. Es handelt sich hauptsächlich um Kopien von Slotautomaten die besonders beliebt sind. Die Algorithmen der Spiele werden dahingehend optimiert, dass sie im Falle eines Gewinns weniger auszahlen als normal. In lizenzierten Online Casinos ist das aber nicht möglich, weil auch die Automatenspiele ständigen Kontrollen unterliegen. Nicht erreichbarer Support

Bei einem Betrugscasino ist in den meisten Fällen der Kundendienst erst gar nicht erreichbar, man muss ewig lange auf eine Rückantwort warten oder man erhält nur vage Auskunft zu einem gemeldeten Problem. Casinos mit Betrugsabsicht versuchen auf diese Weise die Spieler hinzuhalten und auf Dauer zu zermürben, um sie zum Aufgeben zu bewegen. In den meisten Fällen meldet sich der Kundendienst nicht, wenn es um den Antrag auf eine Auszahlung geht. Hier hat es sich bewährt, den Spieß umzudrehen, stur zu bleiben und immer wieder anzufragen.

Viel mehr vertrauenswürdige Online Casinos als Betrugsfälle

Ihr könnt versichert sein, dass im Internet unter den mehreren Tausend Online Casinos nur sehr wenige auf Betrug aus sind. Tatsächlich gibt es eine riesige Auswahl vertrauenswürdige Casinos, bei denen ihr absolut sicher unterwegs seid und die euch ein faires Glücksspiel ermöglichen. Auch viele internationale Online Casinos, die beispielsweise eine Lizenz aus Malta, aus Curacao, Gibraltar oder Großbritannien haben, sind vollkommen sicher und bei der Spielergemeinde hoch angesehen. Insbesondere deshalb, weil sie für euch ein Spielangebot ohne Limits und Einschränkungen anbieten können. Sucht euch eines der seriösen Online Casinos, die mit Betrug sicher nichts am Hut haben, oben aus unserer Auflistung aus und meldet euch für ein Konto an! Viel Spaß beim Zocken!

Letzte Änderung am 11. August 2022 durch Wolfgang – Lucky –