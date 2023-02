Glücksspiel hat mit der Hoffnung auf die großen Gewinne auf Menschen seit jeher eine Faszination ausgelöst. Wichtig ist dabei, dass das Spiel nicht unter dem Zwang geschieht, eine bestimmte Summe gewinnen zu müssen. Für die Mehrheit von euch ist dies kein Problem. Sie hat eine andere Intention, Geld zum Spiel einsetzen.

Der Nervenkitzel bei der großen Auslosung

Casinospiele und Lotto unterscheiden sich oberflächlich gesehen nicht wesentlich. In beiden Glücksspielarten geht es darum, mit einem bestimmten Einsatz Geld zu gewinnen. Ihr als Spielet fiebern mit, ob die richtigen Zahlen oder Symbole gezogen werden. Ein Unterschied besteht im Zugang zu den Angeboten. „6 aus 49“ ist die beliebteste Lotterie Deutschlands. Die Glückszahlen werden mittwochs und sonntags gezogen. Die Ziehung könnt ihr im Internet verfolgen, was die Spannung beim Spiel erhöht.

Im Vergleich zu anderen Lotterien in Europa lassen sich in Deutschland vergleichsweise kleine Jackpots gewinnen. Bis zu 45 Millionen Euro in der höchsten Gewinnklasse sind jedoch nicht zu verachten. Der Lottoschein ist mit 1,20 Euro günstig. Gegen einen zusätzlichen Aufschlag könnt ihr zudem an den lukrativen Zusatzlotterien „Spiel 77“, „Super 6“ und Glücksspirale teilnehmen. Hier warten weitere lukrative Gewinne, die bei der „Super 6“ einen Wert von bis zu 100.000 Euro, bei den anderen Spielen in Millionenhöhe haben können.

Bei „6 aus 49“ werden sechs Zahlen ausgewählt. Gewinnen hat, wer mindestens zwei Zahlen und die Superzahl richtig hat. Sind alle Zahlen richtig, lässt sich bereits ein großer Gewinn erzielen. Für die Gewinnstufe 1 ist jedoch die Superzahl entscheidend. Sie muss mit der letzten Ziffer der Spielscheinnummer übereinstimmen. Eine zusätzliche Option bietet bei Lottoland die Chance, den Jackpot zu verdoppeln und so auf bis zu 90 Millionen Euro zu hoffen. Mit dem Zahlenschutz könnt ihr als Spieler den Jackpot für euch sichern. Während sich normalerweise mehrere Gewinner den Jackpot teilen, kann man auf diese Weise den vollen Gewinn auszahlen lassen. Die Nummer des Tippscheins ist auch für die Zusatzlotterien entscheidend.

Täglich geöffnet: die Online-Casinos

Lotto findet zweimal in der Woche statt. Wenn ihr zwischendurch das Glück herausfordern möchtet, findet ihr in Online-Casinos zahlreiche Angebote. Verboten sind leider die bei vielen beliebten Live-Spiele. Anbieter, die in Deutschland online Glücksspiele anbieten wollen, benötigen eine Lizenz der nationalen Glücksspielbehörde. Sie hat ihren Sitz in Halle an der Saale und veröffentlicht regelmäßig eine White List mit den legalen Spielhallen.

Lizenzen gibt es für virtuelle Automatenspiele, Online-Poker und Online-Casinospiele. Interessant ist, dass bis zum Januar 2023 kein einziger Anbieter für letztere Kategorie eine Erlaubnis beantragt hat. Wenn ihr bei Anbietern ohne deutsche Lizenz spielt, betreibt ihr illegales Glücksspiel. In Deutschland ist dies nicht nur für Anbieter, sondern auch für euch als Spieler strafbar. Eine große Zahl legaler Veranstalter gibt es im Bereich der virtuellen Automatenspiele.

Spannende Abenteuer und herzzerreißende Geschichten

Die Slots eignen sich gut, euch nach einem anstrengenden Arbeitstag euch zu unterhalten. Mit etwas Glück könnt ihr beachtliche Gewinne erzielen. Auch wenn meist über 95 Prozent des Einsatzes ausgeschüttet werden, bleibt es jedoch ein Glücksspiel. Eingesetzt werden solltet ihr deshalb nur das Geld, das für andere Ausgaben nicht benötigt wird. Für den Schuldenabbau oder das „Erwirtschaften“ von Mitteln für eine Anschaffung ist das Glücksspiel nicht geeignet.

Wenn ihr dies beherzigt, könnt ihr viel Spaß beim Spiel an der Slot haben.

Viele renommierte Hersteller legen bei ihren einarmigen Banditen Wert auf die Gestaltung. Es gibt eine Menge an verschiedenen Themen:

das alte Ägypten

der Ferne Osten

der Orient

Früchte

Mexiko und andere Länder

Adaptionen von Brettspielen

die Mythologie und viele andere interessante Bereiche.

Erfolgreiche Slotspiele erzählen Geschichten. Das „Book of Ra“ führt einen Forscher auf der Suche nach einem antiken Buch nach Ägypten. Das Spiel ist ein echter Klassiker von Novomatic, einem der bekanntesten Hersteller von Slots. Neben dem klassischen Automaten gibt es inzwischen zahlreiche weitere Varianten. Die begehrten Symbole sind goldene Bücher, Skarabäus-Käfer, Sarkophage des Pharao, Statuen und Hieroglyphen. Hohe Gewinne sind zu erzielen, wenn ein Bild des Forschers in einer Gewinnlinie erscheint. Natürlich gibt es eine Freispiel-Funktion und eine Jackpot-Version.

Ein Beispiel für die Umsetzung eines Filmklassikers ist der „Planet of Apes“. Das besondere ist, dass der virtuelle Automat in zwei Hälften geteilt ist. Fünf Walzen gehören zum Teil „Rise“, in der deutschen Version „Prevolution“. Fünf weitere zum Teil „Dawn“ („Revolution“). Die wichtigsten Charaktere der beiden Filme erscheinen auf den Walzen und sorgen in den 20 Gewinnlinien für große Gewinne. Das Besondere ist, dass dabei Sequenzen eingespielt werden. Die Slot ist für die Kinofans unter euch Spielern ein unbedingtes Muss. Hersteller NetEnt hat das Spiel mit einer guten Auszahlungsquote von 96,33 % ausgestattet.

Auch die Romantik kommt nicht zu kurz, etwa in der Slot „Book of Romeo and Julia“. Das Spiel basiert auf dem Werk von William Shakespeare. Im Hintergrund ist ein Garten zu sehen. Die fünf Walzen zeigen die beiden Protagonisten, einen Liebesbrief und einen Dolch. Dazu die üblichen Kartensymbole 10, J, Q, K sowie A. Die Spannung im Spiel erhöhen Wilds, Scatter, Freispiele und ein „Golden-Nights-Feature“. Es wird durch einen zusätzlichen Einsatz ausgelöst und gewährt Bonusspiele. Zusätzlich könnt ihr eine von drei Truhen wählen, die zusätzliche Gewinne enthalten.

Fazit

Das legale Glücksspiel in Deutschland ist in den letzten Jahren vielseitiger geworden. Klassiker wie „6 aus 49“ haben jedoch an Attraktivität nichts verloren.

Letzte Änderung am 14. Februar 2023 durch Wolfgang – Lucky –