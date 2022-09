Wir haben uns auf die Suche gemacht, um das beste Online Casino Europa zu finden, und für euch beste europäische Casinos mit Lizenz herausgepickt. Die Anzahl der EU Online Casinos, oder genauer gesagt Online Casinos mit EU Lizenz, ist im Internet kaum noch überschaubar. Spätestens mit dem neuen deutschen Glücksspielstaatsvertrag erlebten die Europa Casinos einen regelrechten Hype. EU Casinos sind jene virtuellen Spielhallen, in denen man noch sämtliche Spielarten findet und diese ohne Limits spielen kann. Aber welche Europa Casinos sind seriös und empfehlenswert?

Das beste Online Casino Europa

Was unterscheidet das EU Casino Online vom deutschen Casino?

Die virtuelle EU Spielothek grenzt sich in mehreren Punkten vom Online Casino Deutschlands ab. Vor allem was das Spielangebot angeht, sind die Unterschiede enorm. Während man in deutschen Online Spielhallen nur noch Spielautomaten findet, so kann das EU-Casino nach wie vor mit sämtlichen Spielarten aufwarten. Video Poker Spiele, Roulette, Jackpots und Live Games stehen den Zockern in Europa Casinos also immer noch zur Verfügung.

Dies ist einer der Hauptgründe, weshalb Euro Casinos inzwischen begehrter sind als sie es je zuvor waren. Aber es gibt noch andere Ursachen, weshalb deutsche Casinos seit 2021 nicht mehr so viel Zuspruch in der Glücksspielszene finden.

Einschränkungen in Online Casinos aus Deutschland

Anbieter übergreifendes, monatliches Limit für Einzahlungen in Höhe von maximal 1000€

Datenerfassung in einer zentralen Spielerdatenbank des Bundes

Einsatzlimit von maximal 1€ an Automatenspielen

Pause von 5 Sekunden zwischen einzelnen Spielrunden

Verifizierung über ein Video-Ident Verfahren direkt bei der Registrierung

zwingender Anschluss an eine zentrale Spielersperrdatei

Vorteile beim Spielen im Online Casino Europa

Gegenüber dem Spielen im Online Casino Deutschland hat das Glücksspiel in einem EUCasino deutliche Vorteile. Die Regularien in Europa Casinos sind wesentlich lockerer als in virtuellen Casinos mit DE-Lizenz, auch wenn im europäischen Casino trotzdem gewissenhaft auf Spielerschutz geachtet wird und strenge Datenschutzbestimmungen eingehalten werden. Die Auflagen, welche aufgrund der EU-Lizenz gelten, sind sowohl für Casinobetreiber als auch für die Spieler nicht so drastisch wie bei deutschen Casinos.

Glücksspiel Gesetzgebung in europäischen Ländern

Um das Glücksspiel im Online Casino Europa besser bewerten zu können, haben wir Informationen zu den verschiedenen EU-Lizenzen gesammelt und klären über die Vorschriften beim Online Zocken innerhalb der Europäischen Union auf.

Die besten Online Casinos in Europa haben eines gemeinsam: Sie verfügen alle über eine EU-Lizenz aus Staaten innerhalb der Europäischen Union oder aus den europäischen Überseegebieten. Beispiele für EU-Glücksspiellizenzen sind die Malta Lizenz, Curacao Lizenz, Gibraltar Lizenz oder die der UK Gambling Commision aus dem Vereinigten Königreich Großbritannien.

Durch die Lizenz aus Europa sind die Glücksspiel-Unternehmen gezwungen, zwar eigene Regelungen innerhalb ihres Spieleportals zu treffen, hierbei aber die Gesetze, die innerhalb der Europäischen Union für das Glücksspiel herrschen, zu wahren. Diese zielen hauptsächlich auf die Sicherheit der Spieler und der Fairness der Auszahlungsquoten beim Online Casino Europa ab. Europa Casinos dürfen nur Spielautomaten einsetzen, die mit einem Random Number Generator (RNG, Zufallsgenerator) ausgestattet sind und hierdurch zufällige Spielergebnisse generieren. Das Glücksspiel in Euro-Casinos wird durch die ausländischen Aufsichtsbehörden streng überwacht.

Sicherer Echtgeld Transfer im EU-Casino

Die Auflagen der EU-Regulierung dienen dem Zweck, allen Spielern ein sicheres und angenehmes Spielumfeld zu gewährleisten und den Aufenthalt im Online Casino Europa so attraktiv wie möglich zu gestalten. Besonders auf die IT-Sicherheit wird größten Wert gelegt, denn beim Echtgeld-Spiel im Europa Casino sollen alle Transaktionen sicher stattfinden und die Spielerdaten müssen durch neueste Verschlüsselungstechnologien vor unbefugtem Zugriff abgeschottet werden.

Faire Spielbedingungen im Euro Casino Dank Zufallsgenerator

Die Regulierungsbehörden achten unterdessen auch auf faire Spielbedingungen. Deshalb arbeiten viele EU Spielhallen mit unabhängigen Testlaboren Einrichtungen zusammen, die regelmäßig das Spielangebot auf ihre Fairness überprüfen und die Zufallsgeneratoren testen, ob sie auch tatsächlich faire Ergebnisse auswerfen. Die bekanntesten Test-Zertifikate, die man in Online Casinos aus Europa findet, sind die von GLI und eCOGRA. Selbst einige namhafte Software-Entwickler lassen ihre Spiele von solchen Testzentren überprüfen, um dem Nutzer das bestmögliche Spielerlebnis zu sichern. NetEnt, der schwedische Softwareentwickler für Glücksspiele ist beispielsweise einer dieser Hersteller.

Suchtprävention im Online Casino Europa

Suchtprävention ist fast in jedem Online Casino Europas ein vorherrschendes Thema. Auf den Spiele-Webseiten eines Onlinecasino EU hat man in den meisten Fällen die Möglichkeit, sich eigene Limits festzulegen oder sich zeitliche Grenzen beim Spielen zu setzen. Zudem arbeiten viele der Glücksspielanbieter innerhalb der Europäischen Union mit Hilfsorganisationen zusammen, die sich für gefährdete Spieler stark machen. Häufig findet man die Logos von GamCare oder Gambling Therapy auf der Casinoseite und kann den Links folgen, falls man das Gefühl hat, ein auffälliges Spielverhalten zu entwickeln. Wer sich vorsichtshalber vom Spielen ausschließen lassen will, kann sich an den Support wenden und findet dort die nötige Unterstützung.

Virtuelle Casinos in Europa

Wer weiterhin sämtliche Vorzüge genießen will, die ein Internetcasino bieten kann, sollte eines der Online Casinos mit europäischer Lizenz zum Zocken auswählen. Nur im Online Casino Europa ist es auch heute noch möglich, die beliebtesten Tischspiele, Jackpot Spiele und Live Casino Spiele zu spielen. Außerdem sind im EU Casino online die Einsätze frei wählbar und man spielt im Online Casino Europa ohne Limit. Einzahlungen sind nicht an einen Mindestbetrag geknüpft und werden auch nicht in einer zentralen Spielerdatei registriert.

Trotzdem haben EU Online Casinos wichtige Auflagen zu erfüllen, die hauptsächlich den Spielerschutz betreffen. Die ausländischen Regulierungsbehörden sorgen für die Einhaltung der europäischen Gesetzgebung in Bezug auf das Glücksspiel.

Die bekannteste Regulierungsbehörde innerhalb Europas ist die Malta Gaming Authority (MGA), welche in der Glücksspielbranche ein sehr hohes Ansehen hat und große Akzeptanz findet – sowohl in der Spielergemeinde als auch bei EUCasino-Betreibern. Malta-Casinos gelten als sehr seriös und vertrauenswürdig und sind deshalb das Online Casino Europa mit dem aktuell größten Kundenzuwachs.

Das erwartet den Spieler im EU Casino online

Die Erfahrung zeigt, dass Online Casinos mit einer richtig großen Spielauswahl von Spielern bevorzugt werden. Klassische Slotautomaten und Video-Slots bilden zwar in allen virtuellen Spielotheken den Hauptanteil des angebotenen Programms, dennoch sind auch Roulette Spiele, Video Poker, Baccarat und Black Jack sehr beliebte Casinospiele in der Glücksspiel-Branche. Diese findet man aber mittlerweile nicht mehr in Online Casinos mit deutscher Lizenz, ebensowenig wie die beliebten Live Casino Spiele und Jackpots. Wer gerne Einsätze auf Live Dealer Spiele oder Tischspiele macht, muss jetzt gezwungenermaßen auf Online Casinos mit europäischer Lizenz ausweichen.

Das EU Casino hat nämlich weiterhin alle Spielarten im Portfolio aufgelistet. Zudem gibt es dort in der Kategorie der Slotautomaten ein großzügiges Spektrum an beliebten Sonderfunktionen, die im Deutschland Casino nicht mehr verfügbar sind. Zu nennen wären hier beispielsweise die Autoplay Funktion und die Fastplay Funktion an Slotautomaten, ebenso wie progressive Jackpots. In EU Online Casinos ist das Slot-Sortiment besonders vielfältig, noch dazu ohne bestimmte Sonderregelungen für Slots, wie es im deutschen Casino durch den neuen Glücksspielstaatsvertrag Pflicht ist. Es gibt keinerlei Setzlimit und auch die 5-Sekunden-Pause entfällt in europäischen Online Casinos, weil die EU-Richtlinien für Glücksspiel nicht ganz so streng sind wie in Deutschland. In dieser Hinsicht ist man beim Online Casino Europa definitiv im Vorteil.

Euro Casinos können die beliebtesten Tischspiele ohne Einschränkungen anbieten und man findet deshalb in EU Spielhallen ein umfangreiches Sortiment an Roulette Tischen, Baccarat, BlackJack und Poker. Im Casino mit deutscher Zulassung sind diese verboten und man kann sie dort zum Leidwesen vieler Spieler nicht mehr spielen.

Das Highlight im Online Casino Europa sind aber immer noch die Live Casino Spiele. Live Dealer Games wie Live Poker, Live Roulette, Live Baccarat oder auch Live Gameshows sind in der Glücksspielbranche sehr begehrt und bilden einen besonders wichtigen Part der europäischen Online Casinos. Der Software Hersteller Evolution spielt eine maßgebliche Rolle bei den Live Online Spielen, aber auch Ezugi und Pragmatic Play liefern viele tolle Live Casino Titel. Alle überzeugen sie mit ihrer hervorragenden Sound-Qualität und bester HD-Bildqualität bei ihren Livegames.

Lukrative Bonusangebote im Online Casino Europas

Während deutsche Casinos kaum noch ansprechende Boni für ihre neuen Spieler liefern, halten Online Casinos aus Europa weiterhin an ihren lukrativen Neukundenboni fest. Für alle neu registrierten Spieler gibt es einen satten Willkommensbonus im Casino mit EU-Lizenz. Für Bestandskunden sind weitere Bonusangebote wie beispielsweise Freispiel Bonus, Reload Bonus oder Cashabck Bonus angedacht.

Es ist allerdings wichtig zu wissen, dass sämtliche Bonusse im Online Casino Europa an bestimmte Bonusumsatzbedingungen geknüpft sind. Bonusbeträge werden niemals einfach ausgezahlt, sondern müssen erst beim Spielen umgesetzt werden. Die Setzbedingungen unterscheiden sich jedoch von Anbieter zu Anbieter und es ist deshalb unerlässlich, einen Blick in die Umsatzbedingungen zu werfen und diese aufmerksam durchzulesen, um alle wichtigen Informationen zum Bonusprogramm zu erhalten. Nicht beachtete Bonusregeln sind nach unserer Erkenntnis der häufigste Grund für Unstimmigkeiten zwischen Spieler und Casino-Betreibern. Dem kann man vorbeugen, indem man sich die Durchspielbedingungen durchliest und die jeweiligen Regeln verinnerlicht.

Loyale Spieler, die einem Online Casino Europa ihre Treue halten, dürfen sich in den meisten Casinos über ein interessantes VIP-Programm freuen. Häufig nimmt man ohne eigenes Zutun automatisch am VIP-Angebot teil und sammelt mit jedem Einsatz am Casinospiel VIP-Punkte, die in einem gesonderten Konto aufgeführt werden. Irgendwann, wenn dieses Konto reichlich gefüllt ist, können VIP-Coins oder VIP-Punkte gegen Freispiele, Bonusgeld oder besondere Gewinne eingelöst werden. In manchem Europa Casino profitiert man als VIP-Kunde von einem persönlichen Kundenberater und erhält eine bevorzugte Behandlung. Dies macht natürlich nicht für jeden Spieler Sinn, manche High Roller wissen aber die Vorteile der VIP-Programme durchaus zu schätzen.

FAQ zum Onlinecasino Europa

Ist ein Onlinecasino Europa legal oder illegal? Onlinecasinos in Europa werden durch ihre gültige EU-Lizenz legitimiert. Durch eine Lizenz aus Europa ist die Regulierung des Glücksspiels gewährleistet. Auch Spieler aus Deutschland werden akzeptiert. Darf jeder in einer Europa Spielothek spielen? Leider enthalten Europa Casinos meist eine lange Liste nicht für das Spiel zugelassener Länder. Das liegt daran, dass es einige Länder gibt, die Online Glücksspiel generell verbieten. Ein Blick in die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gibt Aufschluss darüber, von welchem Land aus man das Angebot nicht nutzen darf oder kann. Häufig erkennt das System aber bereits, von welchem Land aus man sich auf die Europa-Casino Seite einloggt und lässt Registrierung zu, wenn man sich aus einem vom Spiel ausgeschlossenen Gebiet anmeldet. Prinzipiell ist man aber als Spieler in der Pflicht, sich zu vergewissern, dass Online Glücksspiel im eigenen Land legal ist und eine gültige Lizenz für dieses besitzt. Bei Unklarheiten gibt der Kundendienst Auskunft. Kann man im Online Casino Europa mobil spielen? Mittlerweile sind die meisten Online Casinos soweit für alle mobilen Geräte optimiert, dass man die Casinospiele problemlos unterwegs spielen kann. Man benötigt lediglich eine relativ stabile Internetverbindung und kann sich über das Handy, Tablet oder den Laptop über den Browser anmelden. Eine Europa Casino App ist dafür in den meisten Fällen nicht mehr notwendig. Sind die Spiele im europäischen Online Casino fair? Jedes lizenzierte Online Casino, egal von wo die Lizenz ausgestellt wurde, wird regelmäßig überprüft und die Spiele auf faire Auszahlungsbedingungen getestet. Jeder Spielautomat muss mit einem Zufallsgenerator ausgestattet sein, um gleichbleibend faire Gewinnquoten gewährleisten zu können. Somit kann man sagen, dass das Glücksspiel auch im Europa Casino fair abläuft – sofern eine gültige EU-Lizenz vorliegt.

Letzte Änderung am 2. September 2022 durch Wolfgang – Lucky –