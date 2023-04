Sicher hat sich der eine oder andere schon die Frage gestellt: „Wie finde ich das beste Online Casino?“ Diese Frage lässt sich gar nicht so leicht beantworten, denn der Markt ist groß und die Branche boomt. Das wird auch immer mehr in der Werbung bemerkbar, denn zahlreiche Online Casinos flackern inzwischen mit ihren Spots über die Mattscheibe. Aber wie erkennt man nun, welches Kasino seriös ist und wo man am besten spielen sollte? Die Spieletester Redaktion hat zahlreiche Onlinecasinos getestet und mit Echtgeld dort gespielt. Wir möchten euch ein wenig Hilfestellung geben, wo ihr die besten Online Casinos findet und worauf man bei der Kasino-Auswahl unbedingt achten sollte.

Die besten Online Casinos 2023

Das beste Online Casino – Nur mit Lizenz seriös

Zunächst einmal stellt sich die Frage, was genau ihr von einem Online Casino erwartet. Das Spielangebot kann noch so überzeugend sein, und trotzdem kann ein Casino der große Reinfall sein. An erster Stelle sollte natürlich stehen, dass der Anbieter seriös ist. Sicherheit und Fairness sind im Casino die Hauptpfeiler für ein zufriedenstellendes Spielerlebnis.

Aber woran genau erkennt man einen seriösen Anbieter? Und wie filtert man die Schwarzen Schafe unter den Glücksspielanbietern am besten aus? Dafür muss man sie ja zunächst einmal ausmachen. Wir wollen euch bei dieser Aufgabe unterstützen.

Die verschiedenen Casino-Lizenzen

Online Casinos aus Deutschland verfügen über eine gültige Glücksspiellizenz aus Schleswig-Holstein oder anderen Bundesländern.

Mit dem neuen Glücksspielstaatsvertrag in Deutschland, der seit Sommer 2021 gültig ist, hat sich die rechtliche Lage für Anbieter und Spieler aus Deutschland grundlegend geändert. Vorher konnten sich die Länder nicht so recht auf gemeinsame Bestimmungen einigen. Das lange Hin und Her hat aber ein Ende gefunden und es gelten nun endlich gleiche Bestimmungen für alle Bundesländer Deutschlands.

Leider müssen die Spieler durch die neuen Glücksspielgesetze immense Einschränkungen hinnehmen, sofern sie in deutschen Online Casinos spielen wollen. Dabei handelt es sich beispielsweise um Einzahlungslimits, Spielpausen zwischen einzelnen Drehungen und auch Einsatzlimits an den Slots. Zudem ist nicht mehr das komplette Spielangebot vertreten, denn viele Spielarten sind inzwischen im Online-Casino Deutschland nicht mehr erlaubt. Es gibt aber glücklicherweise sehr gute ausländische Alternativen, auf die man als Spieler ausweichen kann. Und diese sind nicht weniger sicher, denn sie sind ebenso lizenziert und werden behördlich überwacht.

Andere, durchaus seriöse Konkurrenten aus dem europäischen Ausland verfügen meist über eine Lizenz aus Gibraltar oder Malta. Die Lizenz der Malta Gaming Authority (MGA) ist bei deutschen Spielern durchaus akzeptiert und gilt als sehr vertrauenswürdig. Des Weiteren werden Glücksspiellizenzen aus europäischen Überseegebieten wie beispielsweise aus Curacao erteilt. Auch diese stufen wir, von der Redaktion Spieletester.com, als sehr zuverlässig ein. Unserer Meinung nach ist das beste Online Casino definitiv mit einer dieser Auslands-Lizenzen ausgestattet.

Als Spieler sollte man aber auf jeden Fall auf die jeweiligen Zertifikate auf der Webseite der Online Casinos achten. Nur mit gültiger Lizenzierung kann ein seriöser und zuverlässiger Spielbetrieb gewährleistet werden. EU-Casinos sind genauso sicher und fair wie deutsche Casinos, allerdings ist hier die Gesetzeslage nicht ganz so streng wie hierzulande.

Im Gegensatz zu den lizenzierten Anbietern operieren unlizenzierte Casinos illegal und man sollte besser kein Echtgeld zu diesen Portalen überweisen. Es ist nämlich nicht ausgeschlossen, dass manipulierte Automatenspiele zum Einsatz kommen und ob eure persönlichen Daten auf solchen Plattformen sicher sind, darf man bezweifeln. Z

udem garantiert niemand dafür, dass eure Gewinne tatsächlich zur Auszahlung kommen. Leider gibt es immer wieder Negativ-Schlagzeilen in Bezug auf Betrügereien in Online Casinos. Meist sind diese aber nur dann möglich, wenn man als Kunde unachtsam ist und sich nicht vorab ausreichend über den jeweiligen Anbieter informiert hat. Eine gültige Glücksspiellizenz ist das Mindeste, das vorliegen sollte.

Die Qual der Wahl – Welches ist nun das beste Online Casino?

Die verschiedenen Online Casinos haben teils sehr unterschiedliche Spiele im Angebot. Revolutionäre Gestaltungsmethoden und neue technische Mittel lassen es zu, dass die Casinowebseiten immer interessanter werden und jeder Betreiber für sich das beste Online Casino gestalten will.

Nun ist es eure Aufgabe, sich Gedanken darüber zu machen, welche Spiele ihr denn künftig am liebsten spielen wollt. Es lohnt sich, das Spielangebot der unterschiedlichen Casino-Plattformen zu vergleichen, denn hier gibt es allgemein große Unterschiede. Ebenso wie immer wieder neue Online Spielhallen auftauchen, sprießen auch permanent neue Spieleschmieden aus dem Boden, die das Spielangebot in Casinos immens erweitern. Fast täglich kommt ein neuer Slot hinzu, mit dem sich das Portfolio erweitern lässt.

Die Slots und Tischspiele werden demnach von verschiedenen Software-Herstellern programmiert, so unterscheiden sich zum Teil die Spiel-Oberfläche und das Handling. Aber auch die Regeln beim Spielen können anders sein. Am besten wirft man also einen Blick auf das Spieleportfolio unterschiedlicher Online Casino Anbieter, um sich letztendlich seinen Favoriten herauszusuchen.

Mitunter kann das beste Online Casino für deutsche Spieler eine ellenlange Software-Hersteller Liste haben. Manche Casinos bieten Automatenspiele von mehr als achtzig verschiedenen Providern an. Dementsprechend groß und abwechslungsreich ist dann natürlich auch die Spielauswahl. Das beste Online Casino hat deshalb garantiert mehr als 3000 unterschiedliche Titel in seiner Auswahl.

Das beste Casino liefert alle Spielarten

Hierzu solltet ihr wissen: Seitdem der deutsche Glücksspielvertrag gilt, findet man in einem Onlinecasino aus Deutschland keinerlei Online Tischspiele mehr. Leider wurden Spiele wie Online Roulette, Online Poker, Online Blackjack aus diesen virtuellen Spielhallen komplett verbannt, und damit auch alle Live Casino Spiele. Weiterhin gibt es keine Jackpots und auch auf Spiele als Demoversion muss man als Spieler verzichten.

Der Blick auf beste Online Casinos außerhalb der deutschen Grenzen lohnt sich deshalb umso mehr, denn dort gibt es diese Verbots-Klausel in den Glücksspielverträgen schlichtweg nicht. Darum findet man das beste Online Casino wohl eher unter den Casinos aus dem europäischen Ausland, denn hier sind alle Spiele erlaubt und man kann auch Live Games oder progressive Jackpots spielen. Nebenbei sind natürlich auch alle Spielautomaten-Klassiker vertreten.

Der Clou ist, im Casino mit Lizenz aus Malta oder Curacao spielt man komplett ohne Einschränkungen, denn hier müssen weder Einzahlungslimits eingehalten werden, noch hat man eine Beschränkung bei Einsätzen.

Das beste Online Casino für Tischspiele

Online Poker, Roulette, Black Jack und andere Tischspiele gibt es zwar in fast jedem virtuellen Spielcasino, allerdings ist die Auswahl an Spieletiteln nicht überall gleich. Ein riesig großes Angebot an Kartenspielen hat beispielsweise das Silverplay Casino und man kann es durchaus als nahezu das beste Online Casino für Tischspiele für deutsche Spieler bezeichnen. Zumindest ist das unsere objektive Meinung. Natürlich gibt es auch noch andere virtuelle Glücksspielanbieter mit vielen Pokerspielen, Baccarat, Roulettespielen und mehr. Hier ist es am besten, wenn ihr einfach mal in unserer Auflistung der Online Casinos schaut, euch eines oder mehrere der virtuellen Spielwelten aussucht und dort das Spielangebot durchprobiert. Die meisten Spiele könnt ihr ohne Anmeldung und ohne Download kostenlos spielen und ausgiebig testen.

Das beste Online Casino für Slots

Das beste Online Casino für Slotautomaten sind unserer Meinung nach das Rolling Slots Casino und das Need for Spin Casino. Ihr findet dort ein besonders umfangreiches Angebot an Slots, Video-Spielautomaten, Jackpot-Slots und mehr. Die besten und namhaftesten Hersteller sind vertreten und es gibt Automatenspiele aus allen denkbaren Genres. Da ist sicher auch was Passendes für euch dabei. Dass beide Onlinecasinos über eine gültige Lizenz verfügen, muss sicher nicht extra erwähnt werden. Wer also Video- und Walzen-Spielautomaten oder auch Kaskadenslots mag, darf sich hier über eine riesige Auswahl freuen. Das Spielangebot steht auch kostenlos zur Verfügung – ihr müsst euch also nicht direkt anmelden.

Probiert die Video Slots kostenlos ohne Anmeldung im Demo Modus aus und testet, ob euch die Automatenspiele gefallen. Sobald das gratis Spielgeld aufgebraucht ist, kann man das Spiel neu laden und von vorne durchstarten.

Der beste Bonus im Online Casino

Der beste Casino-Bonus natürlich ist der, den man erhält, ohne selbst etwas einzahlen zu müssen. Man nennt diesen Bonus No-deposit-Bonus. Mittlerweile findet sich aber kaum noch ein Online Casino mit No Deposit Bonus. Es gibt aber zumindest mehrere Online-Casinos, die euch für eure Registrierung einen Freispiel Bonus ohne Einzahlung gewähren. Welche Casinos die besten Boni anbieten, könnt ihr hier in Erfahrung bringen. Manche davon gewähren euch mit einem Freispiel-Bonus eine ganze Reihe kostenlose Free Spins und haben einen Bonus mit Einzahlung für ihre Neukunden in petto. Zumindest vergeben die meisten Casinos einen Willkommensbonus bei der ersten Einzahlung.

Oft erhält man bei jeder weiteren Einzahlung Zugriff auf aktuelle Bonusangebote. In den häufigsten Fällen sind bei den Aktionen ein Reload Bonus, Cashback und andere Bonusangebote untergebracht, die in wöchentlichem Rhythmus auftauchen oder immer bei einer Einzahlung verfügbar sind. Bei Bonus-Angeboten ist jedoch immer ein hohes Maß an Vorsicht geboten, denn diese Boni sind in den meisten Fällen an Umsatzbedingungen geknüpft, die man kennen sollte, ehe man einen Sonderbonus beansprucht. Die Bonusbedingungen sind in der Regel direkt beim Bonusprogramm aufgeführt und es kann jederzeit darauf zugegriffen werden.

Beste Online Casino Spiele – In diesen Portalen findet ihr sie alle

So unterscheidet man beste Online Casinos von unseriösen Anbietern

Der Glücksspielmarkt ist praktisch schon lange Zeit gesättigt. Dennoch drängen sich in regelmäßigen Abständen neue Online Casinos in die Branche. Der Kampf um neue Kunden ist immens und so lassen sich die Designer ständig neue Ideen einfallen um ihr Programm noch besser, noch interessanter zu gestalten. Viele Betreiber haben gleich mehrere Portale am Start.

Darum ist es mittlerweile rund um Onlinecasinos sehr unübersichtlich geworden und es fällt schwer, die richtig guten und seriösen Online Casinos rauszufiltern. Wir möchten euch deshalb einige geniale Tipps geben, wie ihr garantiert das beste Online Casino für eure Bedürfnisse findet.

So filtert ihr das beste Online Casino für euch aus den vielen Angeboten heraus. 5 Min. Casinos heraussuchen Zunächst müsst ihr euch einige der Online Casinos auswählen, die euch optisch ansprechen sowie vom Spielangebot euren Wünschen entsprechen, und die ihr gerne ‚untersuchen‘ würdet. Einen Blick auf die Lizenz werfen Jedes seriöse Online Casino verfügt über eine gültige Glücksspiellizenz. Um unseriöse Anbieter von vornherein auszuschließen, ist der Blick auf die jeweilige Lizenz unerlässlich. Stellt ein Online Casino Betreiber keinen Hinweis zur aktuell gültigen Glücksspiellizenz zur Verfügung, sollte das Casino direkt auf eurer Blacklist für Casinos landen. Der Lizenz-Hinweis ist bei den meisten Anbietern im unteren Drittel der Casino-Seiten zu finden. Qualitäts-Zertifikate auf der Casino-Webseite suchen Viele beste Online Casinos sind zusätzlich zu ihrer Lizenz von unabhängigen Test-Instituten zertifiziert. Die Zertifikate können von Usern als Qualitäts-Siegel verstanden werden und man findet sie in den häufigsten Fällen gut sichtbar im unteren Bereich der Casinoseite. Hat ein virtuelles Spielcasino beispielsweise ein eCogra Zertifikat auf seiner Webseite eingebunden, könnt iihr ziemlich sicher sein, dass hier keine unfairen Machenschaften im Gange sind und das Spielangebot garantiert sicher ist. Welche Spieltypen sind verfügbar? Das beste Online Casino hat alle Spielarten für seine Spieler in petto. Das heißt, für uns kommen deutsche Online Casinos nicht als Favoriten in Frage, weil man dort inzwischen nur noch Slotautomaten spielen kann. Wem diese Slots vollkommen ausreichen, der mag in einem Casino mit deutscher Lizenz noch gut aufgehoben sein, wer aber auch gerne einmal Tischspiele ohne Limits spielen will, der muss zwangsläufig in ausländische Online Casinos ausweichen. Die besten Online Casino haben Spielautomaten, Tischspiele, Live Dealer Spiele und auch Jackpots im Programm. Seriöse Online Casinos haben einige Datenschutzvorkehrungen, damit eure persönlichen Daten immer sicher und geschützt sind. Es macht durchaus Sinn, sich die Datenschutzrichtlinien in Casinos genauer anzuschauen, denn hier erhaltet ihr Auskunft, weshalb und vor allem in welcher Form eure Daten gespeichert und verwendet werden. Bei unseriösen Anbietern findet man hier manchmal etwas unlautere Klauseln, die eine mögliche Datenweitergabe nicht komplett ausschließen. Bonusangebote checken Fast jedes Online Casino bietet einen Willkommensbonus an. Wenn man das beste Online Casino sucht, sollte man auch diesen nicht außer Acht lassen. Unseriöse Online Casinos haben manchmal Fallstricke in den Bonusrichtlinien versteckt. Deshalb ist es sinnvoll, sich diese komplett durchzulesen, ehe man einen Bonus beansprucht. Dass der Bonusbetrag mehrfach durchgespielt werden muss, ehe es zu einer Auszahlung der Gewinne kommt, ist vollkommen normal. Wenn die Auszahlung von Gewinnsummen auf ein Maximum festgelegt sind, sollte man hellhörig werden. Ein gutes Casino zahlt alle Bonusgewinne in vollem Umfang aus. Alle Zahlungsmethoden verfügbar Wer mit Echtgeld in einem Online Casino spielen will, ist darauf angewiesen, dass möglichst viele Zahlungsmethhoden verfügbar sind. Nicht jeder besitzt eine Kreditkarte und auch eWalltes sind nicht für jeden eine Zahlungsoption. Ein Blick auf die Zahlungsanbieter verrät, ob der von euch bevorzugte Dienstleister auch tatsächlich in der Liste aufgeführt ist.

