Wer 2023 ohne Einzahlung im Online Casino spielen will, muss zwangsläufig auf Anbieter zurückgreifen, die außerhalb Deutschlands ihre Lizenz beziehen. Im Online Casino Deutschland sind Gratisspiele ohne Einzahlung seit dem neuen Glücksspielvertrag von 2021 nicht mehr erlaubt. Deutsche Spieler können aber weiterhin auf Online Casinos mit EU-Lizenz ausweichen, wenn sie keine Einzahlung im Casino machen wollen und trotzdem in den Genuss vieler Casinospiele kommen wollen. Wir haben zahlreiche aktuelle Onlinecasinos getestet und die besten Anbieter mit kostenlosen Spielen für euch herausgefiltert.

Im besten Online Casino ohne Einzahlung 2023 spielen

Was bringt ein Online Casino ohne Einzahlung?

Da man in Casinos aus Deutschlnd nicht mehr spielen kann, ohne Geld einzuzahlen, sind viele Spieler auf der Suche nach der besten Alternative. Wir haben jede Menge Casinos getestet und für euch die besten Anbieter mit kostenlosen Casinospielen herausgesucht. Hier spielt man auch sicher, wenn man nicht ohne Echtgeld sondern mit richtigen Einsätzen spielen will. Online Casinos ohne Einzahlung bringen nämlich keine richtigen Gewinne, sind aber trotzdem sehr beliebt. Das hat mehrere gute Gründe, die wir euch gerne einmal näher erklären wollen.

Kostenlos spielen ist ein toller Zeitvertreib im Casino ohne Echtgeld

Wenn ihr in einer virtuellen Spielhalle ohne Einzahlung spielt, dann sind die Spiele im Casino ohne Kosten verbunden. Ihr könnt sowohl mit eurem Smartphone als auch mit dem Laptop, Tablet oder am Rechner auf die Automatenspiele zugreifen, ohne echtes Geld im Casino einzahlen oder euch für ein Spielerkonto anmelden zu müssen. Eine Registrierung im Casino brauchts nur dann, wenn ihr richtig mit Geld spielen wollt. Ansonsten spielt ihr kostenlos im Casino ohne Konto. So habt ihr unterwegs oder auch zuhause immer einen netten Zeitvertreib. Alles was ihr benötigt, ist eine Internetverbindung und genug Akkuleistung auf dem Handy beziehungsweise einen Stromanschluss für euren Desktop.

Kostenlose Casino Spiele auch fürs Smartphone, Tablet & Co.

Solltet ihr mit dem Android Smartphone, dem iOS Phone oder einem anderen internetfähigen Mobiltelefon auf das Spieleportal zugreifen, benötigt ihr keine spezielle Online Casino App. Die Webseiten sind inzwischen so perfekt angepasst, dass sie sich an alle Endgeräte automatisch anpassen und ihr jederzeit problemlos direkt über den Browser spielen könnt. Die Spiele richten sich auf das jeweils verwendete Display aus und können reibungslos gespielt werden.

Kostenlos neue Spieletitel ausprobieren

Die Glücksspielbranche erlebt keinen Stillstand. Ständig werden neue Casinospiele entwickelt und kommen auf den Markt. So findet in allen Online Casinos ein ständiger Wechsel in den Spielangeboten statt. Manche Spiele verschwinden, weil sie nicht den gewünschten Erfolg gebracht haben, dafür werden neue Spielautomaten kreiert, die den neuesten Trends folgen, mit brandneuen Features ausgestattet werden und erneut Abwechslung ins Casinogeschehen bringen.

Solche neuen Spiele werden logischerweise von Spielern immer erst einmal kritisch beäugt. Bringen sie tatsächlich den Spaß, den man erwartet? Gut, dass es Casinos ohne Einzahlung gibt, wo man kostenlos neue Spielautomaten spielen kann, ohne dafür einen Cent Echtgeld einsetzen zu müssen. So lassen sich alle neuen Spieletitel ohne Einzahlung im Spielcasino ausprobieren. Es gibt immer reichlich Spielgeld, und sollte das einmal ausgehen, lädt man das Spiel von Neuem und startet wieder von vorne mit dem vollen Budget.

Als positives Beispiel kann man hier die aktuell sehr beliebten Crash Games im Casino nennen. Bei Crashgames wurde ein vollkommen neues Spielprinzip umgesetzt und die spannenden Spiele konnten sich aufgrund der kostenlosen Spielmöglichkeit sehr schnell einen festen Platz in den bekannteren Casinos sichern. Heute sind sie fester Bestandteil in allen seriösen Onlinecasinos und haben dort auch ihre absolute Daseinsberechtigung, weil sie von Casino-Kunden auch als Echtgeldspiel sehr gerne und häufig gespielt werden. Natürlich sind alle Casinospiele mit Echtgeld viel interessanter und spannender, aber zumindest kann man viele davon auch ohne Einzahlung im Casino spielen.

Wer als Spieler den Nervenkitzel braucht und richtig mit Geld spielen will, kann das später immer noch, indem er direkt vom Demospiel aus zur Anmeldemaske wechselt, die Registrierung vornimmt und Echtgeld ins Casino einzahlt.

Neue Spiele-Entwickler kennenlernen

Permanent eröffnen neue Entwicklerstuben ihre Pforten und kreieren mit ihren Entwicklerteams ganz individuelle Spielautomaten. Im Großen und Ganzen ähneln die Automatenspiele zwar denen, die es bereits länger in der Branche gibt, sie haben aber immer einen besonderen Touch. Das macht die Glücksspielbranche recht aufregend, weil jede Entwicklerstube ihren Automatenspielen einen exklusiven Style verleiht. Gut ist es besonders deshalb, weil jeder Spieler einen anderen Geschmack und seine eigenen Vorlieben hat. Dennoch haben es die neuen Games-Provider ziemlich schwer, sich in dem bereits bestehenden Markt zu etablieren und sich eine eigene Fangemeinde aufzubauen.

Für diese neuen Entwickler ist es daher perfekt, wenn man als Spieler die Möglichkeit bekommt, die Games ohne Verluste zu testen und auszuprobieren. Wenn sie in einem Online Casino ohne Einzahlung als Demo Version angeboten werden, profitieren beide Seiten – sowohl die Gambler als auch die Provider. Als Spieler kann man sich von den Titeln überzeugen lassen und die Spielestuben können alle Spielautomaten vorstellen, ohne dass für die Kunden ein Risiko entsteht.

Vorteile und Nachteile beim Casino ohne Echtgeld-Einzahlung

Damit ihr euch ein besseres Bild davon machen könnt, welche Vor- oder Nachteile man generell in einem Online Casino haben kann, listen wir diese einmal alle auf. In No Deposit Casinos mit EU-Lizenz könnt ihr viele Spiele kostenlos spielen. Das ist im Casino mit deutscher Lizenz nicht möglich, weil dort keine Gratisspiele im Casino zugelassen sind.

Das sind aber nicht die einzigen Nachteile, die man in deutschen Casinos hat. Wer nicht nur an Demospiele denkt und vielleicht auch einmal mit echtem Geld spielen will, sollte alle Vor- und Nachteile berücksichtigen, um das perfekte Spielangebot und den bestmöglichen Spielspaß zu erhalten. Wichtig ist vor allem, dass man als Spieler sicher im Casino spielen kann. Deshalb empfehlen wir ausschließlich sichere Online Casinos, die lizenziert sind und mit fairen Auszahlungsquoten punkten.

In der folgenden Tabelle haben wir einmal die Vorteile und Nachteile von deutschen und nichtdeutschen Casinos gegenübergestellt. Man sieht auf den ersten Blick, dass Online Spielbanken mit EU Lizenz wesentlich mehr Vorteile bringen. Das betrifft nicht nur das Spielen mit Spielgeld im Casino sondern auch das Glücksspiel mit Echtgeld.

Online Spielhalle mit EU Lizenz Online Spielhalle Deutschland Lizenz Kostenloses Spiel im Casino Slotautomaten kostenlos ✔ ✖ Tischspiele kostenlos ✔ ✖ Live Casino Spiele kostenlos ✖ ✖ Jackpots kostenlos ✖ ✖ Echtgeldspiel im Casino Gültige Lizenz ✔ ✔ Sicherheit und Spielerschutz ✔ ✔ Datenschutz ✔ ✖ / ✔ Speicherung sämtlicher Spielerdaten und Transaktionen in zentralen Spielerdateien) Faire RTP Quoten ✔ ✖ / ✔ Teils Übertragung der Steuerabgaben an die Spieler Spielautomaten ✔ ✔ Tischspiele (Poker, Roulette etc.) ✔ ✖ Jackpots ✔ ✖ Live Dealer Spiele ✔ ✖ Turbospin Modus an Slots vorhanden ✔ ✖ Autoplay Modus an Slots vorhanden ✔ ✖ Ohne Einzahlungslimit spielen ✔ ✖ Zusammenaddiert maximal 1000 € monatlich für Glücksspiel Ohne Einsatzlimit spielen ✔ ✖ Maximal 1 € Einsatz je Spin Ohne 5 Sekunden Regel spielen ✔ ✖ Ohne Videoident Verifizierung ✔ ✖ Selbstsperren möglich ✔ ✔ Fremdsperren möglich ✖ ✔ Ohne OASIS Check ✔ ✖ Ohne LUGAS* Kontrolle ✔ ✖ *LUGAS = Länderübergreifendes Glücksspielaufsichtssystem

Die Online Casinos ohne Einzahlung aus unserem Casinotest eignen sich also nicht nur für kostenlose Demo Spiele, sondern ebenso gut für das Spielen mit Echtgeld. Ihr könnt dort absolut sicher mit echtem Geld im Casino spielen und genießt aufgrund der staatlichen Regulierung ein hohes Maß an Spielerschutz. Dabei spielt ihr immer ohne Limits im Casino und könnt eure Einsätze frei wählen. Alle Einschränkungen im Casino, die durch eine deutsche Glücksspiellizenz auf euch zukommen würden, werden in EU-Casinos nicht umgesetzt.

Online Casinos mit europäischer Lizenz werden nach EU-Recht reguliert, welches zwar strenge Vorgaben in Bezug auf die Spielersicherheit und den Datenschutz hat, aber die Spieler nicht in die Maßnahmen des deutschen Rechtssystems zwingt. Zudem ist höchster Datenschutz gewährleistet, denn in EU-Casinos werden keine Spielerdaten an irgendwelche Behörden weitergereicht und in zentralen Systemen der Aufsichtsbehörden gesammelt und gespeichert.

Im Onlinecasino ohne Einzahlung Casino Spiele kostenlos spielen

Eines muss vorweg geklärt werden: In einem Online Casino ohne Einzahlung sind keine echten Gewinne möglich. Wer wirklich echtes Geld gewinnen will, muss auch im Casino Echtgeld einzahlen. Selbst wenn die Werbung manchmal anderes verspricht, gratis spielen und richtig gewinnen geht nicht mehr. Früher war das mit einem No deposit Bonus im Casino manchmal noch möglich, aber einen Bonus ohne Einzahlung findet man generell nicht mehr in Casinos.

Damit ihr aber kostenlos bei sicheren Anbietern spielen und gegebenenfalls später auch problemlos echte Einsätze machen könnt, haben wir in unserer Bestenliste Online Casinos mit europäischer Lizenz aufgeführt, bei denen es keine Sicherheitslücken gibt und wo stets auf Spielerschutz und Fairness geachtet wird. Wer ohne eine Einzahlung spielen will, sollte sich nur seriöse Casinos aussuchen, in denen durchaus auch sichere Echtgeldspiele möglich sind.

So wird ohne eine Einzahlung im Casino gespielt:

Die besten Casinos mit kostenlosen Casinospiele bis zum Abwinken Gesamtzeit: Das beste Casino ohne Einzahlung finden Wir haben euch eine großartige Auswahl der besten Casinos zusammengestellt, in denen ihr sicher spielen könnt und wo es auch zahlreiche kostenlose Casinospiele ohne Einzahlung gibt. Lest euch gerne einmal die Casino Testberichte durch und schaut euch ausgiebig in den verschiedenen Portalen um. Eine Registrierung ist dafür nicht notwendig, ebenso müsst ihr nicht im Casino einzahlen. Ihr könnt das Angebot vollkommen ohne Risiko ausproberen. Bei eurem Favoriten ohne Risiko umschauen Sobald ihr euer persönliches Favoriten Casino gefunden habt, könnt ihr über den Button ‚Jetzt anschauen‘ zu dem jeweiligen Anbieter auf die Website wechseln. Ihr geht dabei keinerlei Risiko ein, denn ihr müsst keinerlei Angaben machen. Schaut euch die Casinos ausgiebig an, lest auch einmal die Allgemeinen Geschäftsbedingungen durch und beachtet die entsprechenden Bonusangebote. Sie sind meist später ein Kriterium, ob ihr vielleicht doch das Spielen mit Echtgeld ausprobieren wollt. Ehe ihr kein Spielerkonto eröffnet, ist der Besuch vollkommen unverbindlich und ihr könnt nach Belieben kostenlose Casinospiele testen. Spielautomaten Demos aussuchen Gratisspiele im Casino ohne Einzahlung sind sehr beliebt. In den Top 15 Casinos aus unserem Testbericht könnt ihr Tausende kostenlose Casino Spiele ohne Echtgeld spielen. Geht auf einer der Webseiten in den Spielebereich und sucht euch ein paar von den vielen Automatenspielen aus, die ihr gerne einmal als Demospiele ausprobieren wollt. Ihr könnt jederzeit in den Echtgeldmodus wechseln, denn die Online Casinos ohne Einzahlung sind auch im Betrieb mit echtem Geld sicher, seriös und bieten faire Auszahlungsqouten. Ohne Einzahlung Casino-Spiele spielen Startet einfach die Spiele in der Demo Version. Ihr erhaltet jede Mange Spielgeld zum Testen und könnt euch ohne Einzahlung im Onlinecasino die Zeit vertreiben. Viele Spieler nutzen die Demo Spiele um neue Titel kennenzulernen und auszuprobieren, ob ihnen die Spiele zusagen.

Versorgung:

Akuuladung am Handy

Stromanschluss

Internetzugang

FAQ

Gibt es Online Casinos ohne Einzahlung? Ja, sogar jede Menge. Allerdings nur noch Casinos mit einer Lizenz aus Malta, Gibraltar, Curacao oder anderen Staaten die der EU angehören bzw. aus Übersee-Gebieten der europäischen Union. Im Casino mit Lizenz aus Deutschland muss, um spielen zu können, eine Anmeldung erfolgen und man kann nur mit Einzahlung Casinospiele spielen. Welche Spiele kann man ohne eine Einzahlung im Casino spielen? In europäischen Casinos stehen bis auf die Live Casino Spiele und Jackpots alle Spielautomaten kostenlos zur Verfügung. Es gibt beispielweise Online Poker und Online Roulette, Online Baccarat und viele andere Tischspiele, die man als Automatenspiele testen kann.

Außerdem sind zahlreiche Scratchcards und Crash Games als Demospiele zu finden. Natürlich warten auch ziemlich alle Slotautomaten als Demo Version im Casino ohne Einzahlung. Eine Registrierung und Einzahlung muss nur dann vorgenommen werden, wenn man mit richtigen Einsätzen aus Echtgeld spielen und richtige Gewinne erzielen will, die man sich auszahlen kann. Ansonsten sind alle Einsätze mit Spielgeld. Nicht einzahlen und doch im deutschen Casino spielen? Geht das? Jein! Leider kann man in Casinos mit deutscher Lizenz nicht mehr ohne Echtgeld Einzahlung spielen. Aber es gibt noch deutsche Casinos, die über eine ausländische Lizenz verfügen. Hier darf man nach Belieben ohne Echtgeld im Casino spielen und Demo Spiele kostenlos testen. Die Casinoseiten sind in mehreren Sprachen, auch in Deutsch, verfasst und auch der Support steht in den meisten Fällen deutschsprachig zur Verfügung. Die besten deutschen Online Casinos ohne deutsche Lizenz findet ihr hier. Gibt es auch noch Online Casinos mit Bonus ohne Einzahlung? Online Casinos mit No deposit bonus gibt es nur noch mit Boni in Form eines Freispiel Bonus. Einen Echtgeld Bonus ohne Einzahlung konnte man früher häufiger in Onlinecasinos bekommen, aber diese sind mehr oder weniger aus den Internet Spielbanken verschwunden. Selbst der Free Spins Bonus ist meist auch an einen Einzahlungsbonus gebunden. Die meisten Anbieter haben aber einen tollen und lukrativen Willkommensbonus mit Freispielen, mit dem man richtiges Geld gewinnen und es sich später auszahlen kann.

Letzte Änderung am 14. Februar 2023 durch Wolfgang – Lucky –