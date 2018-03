bwin Casino – Glücksfabrik mit unendlichem Spielspaß

Das bwin Online Casino ist eines der sehr aktiven Casinos im World Wide Web. Hier gibt es jede Woche neue, interessante Aktionen und Bonusprogramme. Auch spezielle Turniertage sind bei bwin keine Seltenheit. So kommt man immer wieder in den Genuss neuer, ausgefallener Abenteuer und jeder Tag im Onlinecasino ist ganz speziell und außergewöhnlich.

Die Anmeldung im bwin Casino

Direkt auf der Startseite des BwinCom Casino findet ihr an der Kopfseite einen Button, den ihr anklicken könnt um euch kostenlos zu registrieren. Danach öffnet sich ein Fenster, in dem ihr eure persönlichen Daten wie Maildresse, Name, Bankverbindung usw. eintippt. Das Prozedere ist relativ einfach, denn ihr werdet Schritt für Schritt durch den Anmeldungsvorgang geführt. Wenn ihr euer Benutzerkonto angelegt habt, führt ihr eure erste Einzahlung durch und erhaltet dann den 100 % Bonus auf euer Spielerkonto.



Was findet man alles bei bwin?

Im bwin-Casino findet der Spieler so ziemlich alles was sein Herz begehrt. Von Sportwetten über Slots, Tischspiele und Jackpotspiele wird euch hier eine große Auswahl an Glücksspiel Möglichkeiten geboten. Nebenbei gibt es auch ein Live-Casino und Live-Wetten. Mit mehr als 650 Spielautomaten habt ihr reichlich Auswahl, euer Glück auf die Probe zu stellen. Die meisten davon setzen allerdings eine Registrierung voraus. Test- und Gratis-Spiele sind aber trotzdem drin, ihr müsst eben nur angemeldet sein.





Knackt den Jackpot! Große Auswahl an Jackpot Slots & hohe Gewinne

Ran ans große Geld! Mit Jackpot-Automaten hat es schon so mancher zum Millionär geschafft. Bei den Jackpot-Slots geht es mit 800 €-Gewinnen los und nach oben ist alles (ziemlich) offen. Mit etwas Glück könnt ihr bei „Hall of Gods“ sogar mehr als satte 3 Mio. abräumen. Animierte Storys halten euch bei der Stange, wenn es mal nicht ganz so rund läuft. So bleibt wenigstens der Spaß am Spiel nicht auf der Strecke, falls euch Fortuna einmal im Stich lässt.