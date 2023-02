Ihr wollt legal und sicher im Online Casino spielen? Dann solltet ihr euch auf jeden Fall eine Plattform aussuchen, wo das online Casino seriös zu zocken ist. Wir haben schon viele virtuelle Casinos getestet und können die meisten davon empfehlen. Die Frage „Wie seriös sind Online Casinos?“ wollen wir euch nachfolgend beantworten.

Unsere Top 10 der besten seriösen Online Casinos 2023

Das Online-Casino mit Lizenz – Nur lizenzierte Casinos sind seriös

Zunächst müsst ihr wissen, dass seriöse Online-Casinos immer auch über eine Lizenz verfügen, denn ohne diese dürfen keine Glücksspiele im Internet angeboten werden. Alle Casinos ohne Lizenz sind illegal. Die gültige Glücksspiellizenz muss auf der jeweiligen Casino-Webseite angegeben und stets einsehbar sein. Sie stellt sicher, dass der Casinobetrieb in regelmäßigen Abständen geprüft wird und den landbasierten Regelungen unterliegt. Die Konzession in Form dieser Lizenz wird nur dann vergeben, wenn das Online Casino die strikten rechtlichen Anforderungen zu Glücksspiel-Betrieben erfüllt. Eine Übersicht aller online Casinos mit Lizenz findet Ihr hier.

Diese Online Casinos sind vertrauenswürdig

Die nachfolgenden Onlinecasinos sind bereits seit langer Zeit auf dem Markt und haben sich im Glücksspiel-Bereich definitiv etabliert. Tausende angemeldete Benutzer bestätigen das. Hier könnt ihr beruhigt sein, dass ihr sicher und legal spielt und dass man eure Gewinne auch tatsächlich auszahlt.

Das sind die Online-Casinos, in denen wir am liebsten spielen und die neben der uneingeschränkten Sicherheit auch noch jede Menge Spaß durch ihr riesiges Spielautomaten-Angebot versprechen. Die Bekanntheit der Casino-Marke spielt sicher auch eine große Rolle dabei, wie sicher man sich im jeweiligen Casino fühlt. Natürlich gibt es noch viele weitere Seiten, die sicher und auch seriös sind. Die virtuellen Spielhallen, die wir auf unseren Seiten empfehlen, könnt ihr alle bedenkenlos ausprobieren und euer Glück versuchen.

So erkennt man ob ein Casino seriös ist

In diesem Abschnitt erklären wir euch, wie ihr seriöse Online Casinos erkennt, wo ihr vollkommen legal und sicher spielt und wie ihr die unseriösen Portale am besten erkennt. Es gibt einige Anhaltspunkte, die man wissen und überprüfen sollte, ehe man sich in einem Onlinecasino anmeldet. Die Lizenz haben wir bereits oben erwähnt, aber es gibt noch einige andere Punkte, auf die man achten kann, um in einer virtuellen Spielbank immer sicher unterwegs zu sein.

Sichere Ein- und Auszahlungsmethoden im Online-Casino

Schon anhand der angebotenen Ein- und Auszahlungsmethoden lässt sich feststellen, ob man sich in einem seriösen Online Casino bewegt. Bietet ein Kasino beispielsweise Paypal als Zahlungsmethode an, so ist das ein sicheres Indiz für Seriosität. Online Casinos, welche diesen Zahlungsanbieter aufweisen, verfügen über die europäische Glücksspiellizenz hinaus auch eine deutsche aus dem Bundesland Schleswig-Holstein. Allerdings gibt es so gut wie keine Paypal Casinos mehr, denn der Zhalungsdienstleister hat sich größtenteils aus dem Glücksspielgeschäft zurückgezogen.

Bonus bei seriösen Online Casinos

Seriöse Onlinecasinos erkennt ihr zum Teil auch am dort angebotenen Bonusprogramm. Ein vertrauenswürdiges Casino bietet keine utopisch hohen Boni an. Zudem sind die Umsatzbedingungen realistisch und umsetzbar. Ein etwa zwanzig- bis vierzigfaches Umsetzen des ursprünglichen Einzahlungsbetrages ist annehmbar. Alles was darüber hinaus geht, ist nur schwer einzuhalten und deshalb ist es unrealistisch für einen Neueinsteiger, dass er diese Anforderungen erfüllen kann. Oft wird in seriösen Online-Casinos auch das Umsetzen an unterschiedlichen Spieltypen als Bonusbedingung gefordert. Dann reicht das Spielen am Slotautomaten nicht aus, sondern es müssen beispielsweise auch Tischspiele wie Online Poker oder Online Roulette gespielt werden. Achtet deshalb immer auf die jeweiligen Bonus-Umsatzbedingungen, mit ihr wisst, welche Anforderungen ihr erfüllen müsst, um den Casino Bonus umsetzen zu können.

Support in seriösen Online Casinos immer erreichbar

Kundenzufriedenheit steht bei einem seriösen Online Casino besonders hoch im Kurs. Deshalb erreicht man den Kundensupport in den vertrauenswürdigen Portalen normalerweise rund um die Uhr. Viele Casinos bieten sogar einen 24h-Support als Live-Chat an und manche stellen eine kostenlose Servicerufnummer zur Verfügung. Der Kundenservice muss für alle Spieler jederzeit leicht erreichbar sein und auch die seriösen Casinobetreiber haben Interesse daran, Ungereimtheiten und Probleme schnell aus der Welt zu schaffen. Ein durchweg verfügbarer Kundendienst ist also ein sicheres Indiz für die Seriosität des Anbieters.

Kein seriöses Online Casino geht mit euren persönlichen Daten garantiert nicht hausieren. Im Gegenteil – die Anbieter bieten eher einen zuverlässigen Schutz, damit eure sensiblen Angaben nicht in falsche Hände geraten. Um dies sicherzustellen, werden heute innovative Verschlüsselungstechniken eingesetzt. Wer wissen will, was genau mit seinen Daten passiert, sollte sich auf der jeweiligen Casino-Homepage die Datenschutzbedingungen durchlesen. Manchmal sind sie auch unter dem Begriff „Privacy Policy“ auf der Webseite hinterlegt.

Zertifikate sorgen für Seriosität

Viele der seriösen Onlinecasinos haben diverse Zertifikate und Auszeichnungen vorzuweisen. Manche kooperieren sogar mit technischen Prüfstellen wie beispielsweise dem TÜV und sind von diesen geprüft und zertifiziert. In den häufigsten Fällen findet man die Auszeichnungen schon auf der Startseite des jeweiligen Casinos in der Fußzeile. Auch eCogra Zertifikate sind ein Zeichen für absolute Zuverlässigkeit und Sicherheit in Online Casinos.

Suchtprävention als Zeichen von Seriosität

Glücksspiel kann süchtig machen! Das weiß so ziemlich jeder und auch die Casinobetreiber wissen das sehr gut. Die Gefahr ist zwar bei den meisten Spielern nicht gegeben, aber dennoch gibt es immer wieder Fälle von Spielern, die eine Gewinnspielsucht entwickeln. Bei Gelegenheitsspielern kommt das eher selten vor, aber wer regelmäßig Casinospiele spielt, sollte ein gewisses Maß an Verantwortungsbewusstsein mitbringen. Insbesondere dann, wenn man finanzielle Verpflichtungen hat. Immer mal wieder kommt es vor, dass einzelne Spieler sich und ihre komplette Familie in den Ruin stürzen, weil sie ihr persönliches Spielverhalten absolut gar nicht unter Kontrolle haben. Wenn man regelmäßig am Glücksspiel teilnimmt, sollte man schon besonders achtsam sein, um nicht in die Suchtspirale zu geraten.

Ein seriöser Online Casino-Anbieter ist um die Sicherheit seiner angemeldeten Benutzer bemüht und bietet deshalb auf seiner Website unterschiedliche Maßnahmen an, um die Suchtgefahr im Online Casino zu minimieren. Die Maßnahmen zur Suchtprävention reichen von möglichen Zeitlimits und Einsatzlimits bis hin zum freiwilligen Selbstausschluss. Viele europäische Onlinecasinos lassen zu, dass man sich als Spieler im Account individuelle Limits einstellen kann.

Vertrauenswürdige Casinos arbeiten zudem mit engagierten Suchtberatungsstellen zusammen und ihr findet immer einen Link dorthin auf der jeweiligen Casinowebseite. Ebenso ist auch das Supportteam in Sachen Suchtprävention immer ein kompetenter Ansprechpartner. Wer sich schützen will, kann sich zu jeder Zeit an den Kundendienst wenden, um sich über die verschiedensten Präventionsmöglichkeiten zu informieren.

Hier auf unserer Seite findet ihr eine Auswahl an seriösen Online Casinos, die alle über eine gültige Lizenz für Glücksspiel verfügen. Sie sind zum Teil durch externe Teststellen zertifiziert und wir stufen jedes in der Bestenliste enthaltene online Casino seriös und als absolut sicher und fair ein.

Immer wieder einzelne schwarze Schafe unter den Casinobetreibern

Mittlerweile hat sich die Lage, was Casinobetrug angeht, im Gegensatz zu früher immens verbessert. Unlauteren Angeboten wird das Leben inzwischen ziemlich schwer gemacht und sie haben kaum eine Chance, lange Zeit im Glücksspielsektor zu bestehen.

Dennoch gibt es immer mal wieder vereinzelt schwarze Schafe unter den Casinobetreibern, die schnell das „große Geld“ machen und ihre Spieler über den Tisch ziehen wollen. Auch wenn sie schnell ausfindig gemacht werden, richten sie trotzdem bei einzelnen Spielern, die auf manipulierte Casinos hereinfallen, noch genug Schaden an.

Prinzipiell kann man solche Anbieter aber ganz gut aus den vielen seriösen Casinos, die sicheres Glücksspiel anbieten, herausfiltern. Aber wie erkennt man die unseriösen Online Casinos und welche Betrugsmaschen legen sie an den Tag? Wir wollen euch hier ein paar Tipps geben, wie ihr unseriöse Casinos identifizieren könnt.

Hohe Bonusversprechen als Zeichen von Unseriosität

Manche Onlinecasinos bieten neuen Spielern für ihre Anmeldung richtig hohe Bonussummen an. Das mag zunächst verlockend klingen, aber bei dem Blick auf die Bonusbedingungen wird oft klar, dass diese fast nicht zu erfüllen sind. Besonders neue und unerfahrene Spieler fallen gerne einmal auf solche verlockenden Boni rein. Die Lockangebote sollte man deshalb immer gut durchleuchten.

Ein Online Casino, welches von seinen Spielern verlangt, den Einzahlungs- und Bonusbetrag 100x oder gar häufiger umzusetzen, kann keinesfalls vertrauenswürdig sein. zur besseren Orientierung bezüglich der Bonusangebote: Normal ist ein Bonusumsatz von 30x oder 40x. Auch unglaublich hohe Prämien und Geschenke sollen lediglich Spieler anlocken und sie zum Spielen verleiten. Online Portalen, die so unrealistischen Bonusprogramme und Sonderprämien anbieten, bleibt man als Spieler im besten Fall fern.

Gesperrte Spielerkonten als Betrugsmasche

Manche unseriöse Casinoanbieter nutzen als Betrugsmasche, Spielerkonten einfach grundlos zu sperren. Sollte das Casino nicht lizenziert sein, wird es schwer, das eingezahlte Geld zurück zu bekommen – geschweige denn Gewinne. Unsere jahrelange Erfahrung im Glücksspielbereich zeigt aber, dass Onlinecasinos, welche ihre Spieler ohne Begründung sperren und so Auszahlungen aus den Spielerkonten verhindern, in den meisten Fällen auch keine Lizenz haben. Wenn doch, hilft in diesem Fall eine Beschwerde bei der zuständigen Glücksspielbehörde.

Fehlende Lizenz

Seriöse Casinos sind immer lizenziert. Wenn keinerlei Hinweis bezüglich der Glücksspiellizenz auf dem Spieleportal zu finden ist, könnt ihr ein unseriöses Online Casino erkennen. Normalerweise verlinken die verlässlichen Anbieter am unteren Ende ihrer Websites direkt zur Lizenzierungs-Urkunde. Es lässt sich über den Link genau nachvollziehen, woher die Lizenz stammt, wann sie ausgestellt wurde und ob sie noch gültig ist.

Von Casino Webseiten, die keine Auskunft über die aktuell verwendete Lizenz geben, sollte man als Spieler besser Abstand halten. Hier ist nicht klar, inwieweit der Anbieter reguliert wird und ob das Spielangebot fair abläuft. Zwar kann man in den meisten Fällen problemlos Echtgeld einzahlen, die Casinospiele sind gewöhnlich auch alle verfügbar, aber es ist gut möglich und sogar vorprogrammiert, dass es später Probleme bei der Auszahlung der Gewinne gibt.

Eine rechtliche Handhabe hat man bei unlizenzierten Casinos nicht, denn das Spielen auf Casinoseiten ohne Lizenz ist zudem illegal. Es wird keine Instanz geben, die euch dabei unterstützen kann, euer investiertes Geld wieder zurück zu erhalten. Also lieber direkt die Finger weglassen, von solchen unlauteren Angeboten, auch wenn sie manchmal noch so verlockend sind.

Sicherheitstipps zum Schutz vor Casinobetrug

Besonders für Neueinsteiger im Glücksspielgeschäft ist es oft etwas schwierig, ein sicheres und seriöses Online Casino zu finden. Allerdings ist es gar nicht wirklich allzu schwer, ein vertrauenswürdiges Casinos zu finden, wenn man weiß, worauf man als Spieler achten muss. Fakt ist, dass man auf lizenzierten Glücksspielseiten keine Angst vor Missbrauch haben muss, denn die Lizenz garantiert Fairness gegenüber der Spieler und dass ihr staatlich vor Abzocke und Betrug geschützt werdet.

Bei einem seriösen Anbieter ist immer das Gesamtpaket entscheidend. Es setzt sich zusammen aus

gültiger Lizenz (aus Deutschland oder aus anderen EU-Ländern)

umfangreichem Spielangebot

lukrativen Bonusangebotes

fairen Auszahlungsquoten

Als wichtigster Sicherheitsaspekt muss die Lizenz genannt werden. Ohne gültige Lizenzierung kann selbst das beste Spielangebot mit top Bonusprogrammen nicht vertrauenswürdig sein.

Fairness bei den Quoten Die Auszahlungsquoten sollten fair sein und alle Gewinne durch einen Zufallsgenerator (Random Number Generator) ermittelt werden. Bei seriösen Glücksspielanbietern werden die Quoten in regelmäßigen Abständen von unabhängigen Testinstituten überprüft. Zügige Auszahlungen Wird eine Auszahlung beantragt, so sollte diese schnell abgewickelt und der Geldtransfer zügig in die Wege geleitet werden. Bei den meisten Zahlungsdienstleistern sind sekundenschnelle Auszahlungen möglich. Datenschutzmaßnamen Jedes seriöse Onlinecasino hält die EU-Datenschutz Richtlinien ein. Sie sollten auf der Casino-Website zum Nachlesen verfügbar sein. Verschlüsselte Webseiten Seriöse Online Casinos nutzen die modernste SSL-Verschlüsselung, um die Spielerdaten möglichst gut vor Fremdzugriff zu schützen. Sichere Casinos sind über eine 128-bit Verschlüsselung abgesichert. Man erkennt das an dem Schlossymbol in der Browserleiste. Maßnahmen zur Suchtprävention Spielerschutz sollte bei jedem vertrauenswürdigen Online Casino eine übergeordnete Rolle spielen. Sinnvoll sind beispielsweise Maßnahmen, die man als Spieler selbst ergreifen kann. Dazu gehört, selbst Maximal-Limits und Spieldauer-Begrenzungen festlegen zu können. Auch ein Selbstausschluss ist in jedem seriösen Online Casino möglich.

Wer innerhalb der EU im Internet eine Dienstleistung anbietet, muss sich an gewisse Vorgaben halten. Innerhalb der Europäischen Union gelten recht strenge Sicherheitsstandards, die umgesetzt und eingehalten werden müssen. Gibt es Sicherheitslücken oder setzt ein Online-Casino die Bedingungen nicht um, droht ein Entzug der Lizenz.

Sollte man als Spieler neue Online Casinos meiden?

Neuere Online Casinos sind nicht zwangsläufig unseriös, denn schließlich hatte jedes einzelne Portal irgendwann mal seinen Anfang. Um ihre Glücksspiellizenz zu erhalten, müssen die Betreiber strenge Vorschriften einhalten und ihre Casinoseiten werden bereits vor der Lizenzvergabe einer Überprüfung unterzogen. Wer sich nicht an die Vorgaben hält, bekommt keine Lizenz oder es kann auch nachträglich ein Lizenzentzug drohen. Die regelmäßige Kontrolle der Glücksspiel Portale nehmen die staatlichen Regulierungsbehörden auch sehr ernst, denn schließlich soll für jeden Spieler eine sichere Spielumgebung gewährleistet werden.

Wenn ihr also alle bereits weiter oben genannten Tipps beachtet, könnt ihr auch in jedem neuen online Casino seriös und sicher spielen. Oft stecken hinter diesen aktuellen Casino-Webseiten sogar erfahrene und gut eingespielte Teams, die bereits über jahrelange Erfahrung in der Glücksspiel-Branche verfügen und schon mehrere andere Casino Portale online geschickt haben. Auf diese Weise können nämlich von einem einzelnen Anbieter gleichzeitig mehrere unterschiedliche Geschmäcker und Spielvorlieben bedient werden, was ja auch durchaus Sinn macht.

Auch die nagelneuen Onlineecasinos, welche wir euch auf unseren Seiten vorstellen, verfügen alle über gültige Lizenzen und sind als sicher einzustufen.

FAQ

Woran erkennt man, dass ein Online Casino seriös ist? Seriöse Onlinecasinos verfügen grundsätzlich über eine gültige Glücksspiellizenz, die man meist auf der Startseite im unteren Bereich der Casinowebsite finden kann. Zudem werden oft zusätzlich auch noch externe Testzertifikate, wie beispielsweise das eCogra Siegel, angezeigt.

Der Support sollte über einen Livechat erreichbar sein – im besten Fall rund um die Uhr an jedem Tag der Woche. Seriöse Anbieter haben keine überzogenen Bonusangebote. Wo findet man die seriösesten Online Casinos? Hier auf unserer Seite haben wir eine ganze Reihe virtuelle Casinos aufgeführt, die in unserem Casino-Test sehr gut abgeschnitten haben. Wir haben uns überall als Kunden angemeldet, das komplette Spielangebot genau unter die Lupe genommen und können guten Gewissens behaupten: Sie alle sind empfehlenswert! Gibt es tatsächlich unseriöse Onlinecasinos? Immer mal wieder liest man in Casino-Foren, dass Spieler auf unseriöse Casinos hereingefallen wären. Tatsächlich ist es aber so, dass die wenigsten Anbieter manipulieren, denn meistens liegt das Problem nicht beim Onlinecasino selbst, sondern daran, dass deren Kunden sich nicht über die Spielbedingungen aufgeklärt haben.

Dennoch: Vereinzelt gibt es wirklich zweifelhafte Angebote, bei denen die AGBs oder die Bonusrichtlinien durchaus unsaubere und unfaire Klauseln enthalten. Wichtig ist also, immer das Kleingedruckte zu lesen, ehe man sich für eine Registrierung in einem Online Casino entscheidet. Eine Lizenz sollte immer vorliegen, ansonsten handelt es sich um illegales Glücksspiel. Sind Casinos mit ausländischer Lizenz seriös? Woher die Glücksspiellizenz stammt ist nicht ausschlaggebend. Jedes Casino, das über eine Lizenz verfügt, wird von einer Aufsichtsbehörde staatlich reguliert. Grundsätzlich sind auch die ausländischen Onlinecasinos vertrauenswürdig, denn auch sie werden von einer Regulierungsbehörde beaufsichtigt und regelmäßig auf ihre Sicherheit hin überprüft.

Der Unterschied zum Online Casino mit deutscher Lizenz liegt darin, dass deutsche Casinos strengere Regeln in Bezug auf den Spielerschutz einhalten müssen. Aber auch EU-Casinos müssen strenge Richtlinien einhalten und können deshalb durchaus als seriös eingestuft werden. Welche Online Casinos sind die sichersten? Hier gehen die Meinungen der Experten mittlerweile ziemlich weit auseinander. Inzwischen wird gerne behauptet, dass die Casinos mit deutscher Lizenz, aufgrund der strengen Bestimmungen, am sichersten sind. Allerdings hat man dort als Spieler auch mit den stärksten Einschränkungen zu kämpfen, die ziemlich tief in die Handlungsfreiheit der Spieler eingreifen.

Da mittlerweile jedes Onlinecasino Deutschland persönliche Spielerdaten an eine zentrale Spielerdatei übermitteln muss, ist tatsächlich zweifelhaft, ob die persönlichen Daten im deutschen Casino ausreichend vor Fremdzugriff geschützt werden.

Schließlich kann (und muss) jeder Glücksspielanbieter auf diese Daten zugreifen, um seine Spielerabfrage zu stellen. Inwieweit der Datenschutz tatsächlich gewährlistet ist, darf man also ruhig in Frage stellen.

Die sichersten Online Casinos sind nicht unbedingt die besten Online Casinos. Für lizenzierte EU-Casinos gibt es bisher keine zentrale Datensammelstelle. Für ausreichend Sicherheit sorgt die jeweils zuständige Glücksspiel-Aufsichtsbehörde. Unserer Meinung nach ist man im Casino mit EU-Lizenz in Bezug auf den Datenschutz sogar sicherer als im deutschen Casino.

Seriöse online Casinos im Test

Letzte Änderung am 6. Februar 2023 durch Wolfgang – Lucky –