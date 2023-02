Online Casino Test

Auch für das Jahr 2023 haben sich unsere Redakteure von Spieletester.com die Mühe gemacht und einen echten und seriösen online Casino Test für viele Casinos, online Spielotheken und Online-Spielhallen erstellt. Diese haben wir für euch getestet und sie einem direkten Online Casino Vergleich unterzogen. In unserer Bewertung beim Online Casino Echtgeld Test zählte hauptsächlich, wie seriös ein online Casino ist, denn Seriosität und Sicherheit haben bei einem Casino oberste Priorität. Wie geht man mit euren Daten um? Werden Gewinne auch wirklich ausgezahlt und wie sicher sind die Einzahlungsmethoden? Diese und viele andere Merkmale haben wir genauer unter die Lupe genommen.

Die besten Anbieter im online Casino Test

Die Testergebnisse von unserem Online Casino Test haben wir euch nachfolgend aufgelistet. Jeden online Casino Testbericht haben wir nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt und unsere Ergebnisse auf dieser Seite zusammengestellt.

Online Casino Test 2023 – unsere Bewertung

Hier seht ihr die Top online Casinos für das Jahr 2023 in unserem Online Casino Test. Ihr könnt auch direkt zum Testbericht von jedem einzelnen Casino wechseln oder, wenn ihr wollt, die Online-Spielothek direkt besuchen. Einmal haben wir die generelle Top 5 Liste der besten online Casinos und einmal die Top 10 aus Deutschland gelistet, denn so ist es für euch wesentlich übersichtlicher. Schaut euch auch gerne mal die Liste mit den neuesten Online Casinos an.

Wir sollten noch erwähnen, dass wirklich nur minimale Unterschiede das Testergebnis ausmachen. Dementsprechend ist auch kein großer Unterschied zwischen Casinos mit 5 oder 4.8 Punkten / Sternen. Ihr könnt genauso risikolos in einem online Casino mit nur 4.5 Sternen spielen, denn meist hat nur unser persönlicher Eindruck die Platzierung im Online Casino Vergleich entschieden. Der Casino Test spiegelt also unsere individuelle Meinung wider.

Ab Juni 2021, ist der neue Glücksspielstaatsvertrag in Deutschland in Kraft. Aus diesem Grund dürfen nun alle deutschen online Casinos in unserem online Casino Test nur noch online Spielautomaten anbieten. Zudem kommen noch das Einzahlungslimit von maximal 1000€ pro Monat, ein maximaler Einsatz von 1€ an den Spielautomaten, 5 Sekunden Pause zwischen den Spins und eine Video Verifizierung.

Die besten online Casinos für Österreich

Für Spieler oder Kunden in Österreich hat der deutsche Vertrag keine Auswirkungen. Diese können wie gewohnt in online Casinos spielen ohne jegliche Einschränkungen. Professionelle deutsche Spieler neigen sogar dazu sich in Österreich einen Zweitwohnsitz anzumelden um die Casino Angebote in vollem Umfang nutzen zu können. Mehr über online Casinos für Österreich könnt ihr hier lesen.

In der Schweiz sieht das Ganze schon wieder anders aus, denn dort dürfen nur Spielbanken online Casinos betreiben und auch nur dort dürfen Schweizer online spielen. Für sie gibt es keine Möglichkeit in anderen online Casinos zu spielen.

Fazit: Wer also in Österreich lebt und wohnt, hat seit dem 01.07.2021 nichts zu befürchten. Dort kann man wie gewohnt mit hohen Einsätzen, Tischspiele und ohne 5 Sekunden Regel spielen.

Wer sich das alles sparen möchte und wie gewohnt alle Casinospiele spielen möchte, sollte eines der folgenden Casinos aufsuchen:

Online Casino Testberichte – Ein Vergleich

In diesem online Casino Vergleich seht ihr die besten Anbieter ohne deutsche Lizenz und somit ohne Limits und Regularien.

In diesen Online Spielhallen kann man weiterhin mit hohen Einsätzen spielen und auch mehr als 1000€ im Monat einzahlen. Diese Casinos haben kein Limit bei den Spielen und Einzahlungen. Auch alle Tischspiele wie Black Jack, Online Roulette oder Online Poker sind in diesen Casinos noch spielbar, zudem kommen noch die Jackpot-Spiele, welche in deutschen online Casinos nun fehlen. Aus diesem Grund werden wir unseren online Casino Test immer wieder anpassen und viele Anbieter mit europäischer Lizenz testen und darüber berichten.

Wer hat den Online Casino Test durchgeführt?

Maria Derschuk AKA MAria -the Lady- Ich bin Maria und seit über 15 Jahren professionelle Casinospielerin. Früher oft in Spielbanken zu finden, spiele ich seit Jahren nur noch online.

Thomas Horsbach AKA Thomas – the Brain – Ich bin Thomas und spiele seit einigen Jahren online in Casinos. Ich bin der Mathematiker in unserem Team und spiele am liebsten Kartenspiele oder Roulette.

Wolfgang Rechtner aka Wolfgang – Lucky – Ich bin Wolfgang, komme aus Österreich und spiele immer nur auf gut Glück. Daher auch mein Spitzname. Mein Glück hat mir schon einige Gewinne beschert.

Harald Grenzleitner Aka Harald – Storm – Ich bin Harald, 58 aus Niederbayern und spiele seit 5 Jahren online in Casinos. Ich denke nie viele nach, sondern stürme direkt voran mit hohen Einsätzen.



So haben wir den online Casino Test und die Bewertung durchgeführt

Online Casino Test Deutschland – Top 10

Hier haben wir für euch die online Casino Top 10 für Deutschland im online Casino Test. Am Ranking von Eins bis Zehn seht ihr die Platzierung der einzelnen Casinos mit Sterne Bewertung, dem Bonus und einer Vorschau.

So haben wir im Casino Test bewertet

Wir spielen alle schon längere Zeit in Internet Casinos und konnten bereits lange Erfahrung im Online Glücksspiel sammeln. Außerdem halten wir uns immer wieder in fast allen online Casinos auf. So konnten wir uns deren Spiele, Support, Bonus und die Gewinnquoten über einen längeren Zeitraum genau anschauen. Nach diesen Kriterien ist auch unser Online Casino Vergleich bzw. der online Casino Test aufgestellt, denn er sollte möglichst umfassend sein und sämtliche relevanten Kritikpunkte berücksichtigen.

Näheres zu jedem einzelnen Online-Casino Test findet ihr in der Spalte „Bewertung“. Dort gelangt ihr über „Testbericht“ zu jedem ausführlichen Casino Test des jeweiligen Anbieters und könnt auf der Unterseite noch mehr Informationen über die jeweiligen Internetcasinos nachlesen. Unsere Casino Bewertung haben wir stets fair, echt und aus eigenen Erfahrungen erstellt, denn nur so erhaltet ihr einen aussagekräftigen Überblick.

Testsieger im online Casino Vergleich

Wie auch auf https://www.casino-testsieger.de haben wir hier die besten online Casinos als Testsieger gekürt.

Platz 1 -5 – Online Casino Test

Hier sind die ersten 5 Plätze in unserem online Casino Test, alle Anbieter sind vertrauenswürdig und schon mehrere Jahre auf dem Markt.

Platz 1 – Silverplay

Mit dem Silverplay Casino hat die Bellona N.V. erneut ein bombastisches Online Spielangebot in die virtuelle Casino-Welt gebracht. Das Unternehmen ist bereits mit mehreren Onlinecasinos im Internet vertreten, welche sich aber vom Design her sehr voneinander unterscheiden. Da die Geschmäcker sehr auseinander gehen, hat der Anbieter für jeden Wunsch das passende Angebot. Mit mehr als 5000 Casino-Spielen bietet Silverplay mehr als viele andere Kontrahenten in der Glücksspiel-Branche. Wir haben ausgiebig getestet und ihr findet unseren Testbericht im folgenden Beitrag.

Platz 2 – Slothunter

Das Slot Hunter Casino verspricht noch viel mehr als der Name schon sagt. In diesem Casino findet man nicht nur die neuesten und besten Spielautomaten, sondern auch Tischspiele wie Online BlackJack und Online Roulette. Zudem ist Slot Hunter ohne jegliches Limit, was die Einsätze, die Einzahlungen oder sonstige Regularien mit sich bringen. Auch wenn das Slot Hunter Casino ein relativ neues online Casino ist, haben wir es nicht bereut dort zu spielen.

Platz 3 – Cazimbo Casino

Im Cazimbo Casino ist höchster Spielgenuss vorprogrammiert. Das Online Casino mit europäischer Lizenz bietet mehr als 3000 verschiedene Casinospiele von über 70 Anbietern. Hier hat die Geeka Corporation N.V. in kürzester Zeit wieder ein ansprechendes Spielangebot aus dem Boden gestampft, das bei unseren Test-Redakteuren direkt punkten konnte. Dort spielt ihr ohne Beschränkungen und könnt eure Einzahlungen und Einsätze ohne Limits durchziehen. Hier könnt ihr den ausgiebigen Erfahrungsbericht nachlesen. Platz 4 – CosmicSlot

Erst seit 2020 ist das Cosmic Slot Casino von Altacore N.V. auf dem Markt verfügbar, erfreut sich aber seit dem schon großer Beliebtheit unter Casinofans. Wir wollten dem Casino ein wenig Zeit geben, damit die Entwickler die gröbsten Anfangsfehler beheben konnten und das Casino in Bestform zum Test antreten kann. Auch wurde die Webseite in den letzten Monaten weiter optimiert damit den Kunden die bestmögliche Erfahrung geboten wird.

In unserem Erfahrungsbericht werden wir nun also überprüfen ob es sich bei dem Cosmic Slot Casino um eine außerirdische Erfahrung handelt oder doch nur um eine schöne Fassade. Um dieser Frage nachzugehen werden wir die unterschiedlichen Bereiche des Casinos genau unter die Lupe nehmen und dabei das Design, die Spielauswahl, die Boni und die AGB testen. Beginnen wir also unsere Reise in den Kosmos von Cosmic Slot.

Platz 5 – Platin Casino Das Platin Casino ist bereits seit September 2013 im Internet zu finden und hat seitdem eine große Fangemeinde gesammelt. Diese dürfte in 2021 noch größer werden, denn es gibt keine Einschränkungen wie Einzahlungslimit, 5 Sekunden Pause oder Einsatzlimit im Platincasino. Wir haben das Online Casino ohne Regularien genauer unter die Lupe genommen und den Platin Casino Test gemacht. Unseren Testbericht findet ihr im nachfolgenden Text.

Platz 6 -10 – Online Casino Test

Platz 6 – Winny Casino

Das Winny Casino von N1 Interactive Limited ging 2020 an den Start und kann sich seitdem großer Beliebtheit erfreuen und hat sich schon jetzt einen guten Ruf erarbeitet. Die Entwickler hatten als genug Zeit, um das Feedback der ersten Kunden einzuarbeiten und die letzten kleineren Fehler zu beheben. Nun, fast einem Jahr, nach dem das Winny Casino auf den Markt ist der beste Zeitpunkt, um es einem ausführlichen Test zu unterziehen und hier unsere Erfahrungen wiederzugeben. In unserem Test werden wir dabei das Spielangebot auf Herz und Nieren testen sowie einen genauen Blick auf die Boni und die AGB des Winny Casino werfen.

Platz 7 – Casinorex

„ It’s time to win “. Mit diesen Worten begrüßt der selbst ernannte König der online Casinos einen, wenn man die Website von Casinorex (lat. Rex: „König“) besucht. Casinorex ist erst seit Anfang 2021 auf dem Markt und wird durch den Newcomer N1 Interactive Limited verwaltet. Wenn ein Casino erst seit so einer kurzen Zeit live ist, stellen sich natürlich einige Fragen: Wie ist die Auswahl an Spielen? Gibt es spezielle Richtlinien für die Anmeldung? Wie sieht es mit der Sicherheit und Seriosität aus? Diese Fragen werden im Folgenden ausführlich beantwortet sowie die Boni und Features vorgestellt, auch wird ein Blick in die AGB geworfen, um eventuelle Richtlinie für deutsche Spieler kurz anzusprechen.

Platz 8 – LuckyDays Casino

LuckyDays wurde 2019 als neues online Casino gegründet und wurde inzwischen einmal neu aufgesetzt und hat einen Relaunch erlebt. Seitdem sind knapp 2 Jahre vergangen und das Team hinter Lucky Days hatte Zeit, das Feedback und eventuell Makel auszubessern. Im Folgenden werden wir LuckyDays auf Herz und Nieren testen, das Spieleangebot näher betrachten und die AGB und Bonusbedienungen genauer unter die Lupe nehmen, dabei werden wir unsere Erfahrungen wiedergeben.

Platz 9 – SpinAway Casino

Das SpinAway Casino von NGame N.V. ist eines der neuesten Casinos auf dem Markt, beeindruckt aber schon jetzt durch viele Besonderheiten und seinem Angebot. Erst seit Ende November 2020 ist SpinAway verfügbar hat aber schon jetzt viele erfahrene Spieler angezogen und erfreut sich einiger Beliebtheit. Das liegt nicht zuletzt auch am interessanten Setting, welches einen in den Weltraum entführt.

Nun da die Entwickler genug Zeit hatten um auf das Feedback der Kunden zu hören, eventuelle Fehler auszubessern und die Performance zu optimieren ist es an der Zeit SpinAway einem ausgiebigen Test zu unterziehen. Hier finden sich unsere Erfahrungen mit den AGB, den Boni, der Spieleauswahl und dem Kundensupport.

Platz 10 – FourCrowns Casino

Das Four Crowns Casino ist eines der edlen Top Online Casinos der neueren Generation. Mit einer Lizenz der Gambling-Kommission aus Curacao bestückt habt ihr hier die Möglichkeit, ausgefallene Slotautomaten aber auch besonders begehrte Online Spielautomaten zu spielen. Wer immer schon einmal Book of Ra mit echtem Geld spielen wollte, bekommt hier die Möglichkeit. Four Crowns ist eines der wenigen Online Casinos in denen ihr diese Chance bekommt. Hier bei uns könnt ihr den Slotautomaten Book of Ra kostenlos ausprobieren.

Noch nicht in unserem online Casino Test, aber ein ganz klarer Favorit für das nächste Update der Topliste, ist das Casumo Casino. Seit kurzem spielen zwei von unseren Redakteuren mit Begeisterung dort und sind angenehm überrascht. Laut Aussagen von anderen Spielern gewinnt man bei Casumo online Casino überdurchschnittlich oft. Aus diesem Grund wollten wir dieses online Casino natürlich auch testen. Der Bericht folgt.

Änderungen der neuen Gesetzeslage

Aufgrund der neuen Glücksspielgesetze in Deutschland wird es deutsche online Casinos, so wie diese mal waren, nicht mehr geben. Besser gesagt, es wird bei in Deutschland lizenzierten Anbietern nur noch online Spielotheken geben, in denen man ausschließlich an Spielautomaten spielen kann. Daher wird dieser online Casino Test künftig auch noch für Casinos ohne deutsche Lizenz sein. Nur in diesen kann man noch wie gewohnt ohne Limit und Einschränkungen spielen. In Zukunft wird es einen weiteren Test geben, nämlich den online Spielotheken Test. Sobald dieser abgeschlossen ist, werden wir für euch darüber berichten.

Die Sicherheit in online Casinos

Viele Stimmen behaupten, dass es nicht sicher wäre in online Casinos zu spielen. Unser Casino Test hingegen hat gezeigt, das 99% der online Casinos höchste Priorität auf die Sicherheit setzen.

account_balance Deutsche Lizenz in Online Casinos Die besten und bekanntesten online Casinos mit einer deutschen Lizenz und auch in unserem online Casino Test in den Top 30 sind: Wunderino, Sunmaker, Casumo und Vera & John. Sie sind nicht nur bekannt aus der Werbung im Fernsehen, sondern gehören durch teils mehr als 10 Jahre Erfahrung als online Casino zu den Besten. Jeder kann dort spielen und nicht nur Spieler aus SH!

language EU Lizenzen für online Casinos Außer der deutschen Lizenz aus Schleswig Holstein haben viele Anbieter auch eine EU Lizenz. Die bekanntesten hiervon sind MGA Malta, GRA Gibraltar, UK Gambling Commission oder GSC Isle of Man. Diese Länder vergeben Glücksspiellizenzen aus Europa für ansässige Unternehmen. Somit dürfen diese Ihr Geschäft europaweit betreiben und lizensiertes Glücksspiel anbieten.

vpn_key Es gibt kein Casino, das keine verschlüsselte Verbindung anbietet. Alle Webseiten sind über SSL Zertifikate abgesichert und alle Daten werden verschlüsselt übermittelt. Somit erreichen die Casinobetreiber die höchste Sicherheit bei der Übermittlung eurer Daten. Weitere Informationen über SSL oder TLS könnt ihr hier nachlesen: https://www.websecurity.digicert.com/de/de/security-topics/what-is-ssl-tls-https

check_box Unter strenger Aufsicht Fast alle Casinos im online Casino Test haben sich freie Aufsichtsbehörden angeschlossen, um Ihr Vertrauen und die Sicherheit der Spiele zu garantieren. Zu den bekanntesten gehören zum Beispiel https://ecogra.org, https://www.askgamblers.com oder https://www.gamcare.org.uk. Für den deutschen Markt haben wir aktuell keine Webseite bzw. kein Unternehmen gefunden, welches Zertifikate für online Casinos ausstellt.

Online Casino Erfahrungen

Dieser online Casino Test beruht auf unseren Erfahrungen als professionelle Casinospieler. Wir sind keine Laien und spielen auch nur in den online Casinos, welche wir hier empfehlen. Mehr als 15 Jahre spielen fast alle von uns im online Casino und haben dadurch reichlich Erfahrungen gesammelt. Aus diesem Grund trauen wir es uns mit Recht zu, diesen Casinotest mit bestem Gewissen zu erstellen.

Am Computer oder am Handy spielen?

Der Trend geht klar zum mobilen Spielen, beispielsweise über eine Casino App. Für den netten Zeitvertreib zwischendurch kann man schnell am Handy ein paar Runden spielen.

Aber! Wer wirklich professionell und um viel Geld spielt, sollte den PC oder Laptop bevorzugen. Man sollte auch einmal zum Test einige Spiele am Computer spielen! Man merkt schnell die Vorteile:

Übersichtlicher

Alles gut lesbar

Geringes Risiko vor Abstürzen

Sicheres Ein- und Auszahlen

Größere Auswahl an Spielen

Höhere Einsätze als mobil möglich

Online Casinos auf PS5, PS4 und Xbox

Auch auf Konsolen wie zum Beispiel der Playstation 5, der PS4 oder der Xbox gibt es Casinospiele. Diese sind aber nur für den Zeitvertreib und die Spannung gedacht. Um echtes Geld spielen kann man, aus unserer Erfahrung nach, dort nicht. Sollte uns jemand eines besseren belehren wollen, schreibt uns bitte eine Nachricht oder hinterlasst einen Kommentar, dann schauen wir uns die App gerne an und berichten darüber.

Online Spielotheken im Test

Früher waren es die Spielotheken von Merkur oder Löwen Play, heute sind es die online Casinos in denen um echtes Geld gespielt wird. Im Grunde sind Casinos im Internet nichts anderes als Spielotheken – nur eben virtuell. Wenn man früher nach Spielhallen in der Umgebung gesucht hat, ohne zu wissen welche Spiele es dort gibt oder wie es dort aussieht, ist man auf gut Glück dort hingegangen.

In der heutigen Zeit gibt es viele Berichte und Tests über Spielotheken und man kann sich vor einem Besuch genau informieren. Auch online Spielotheken, also online Casinos, werden in einem online Casino Test bewertet und es wird darüber berichtet. So kann man sich die Mühe sparen, sich dort anzumelden, obwohl das virtuelle Spielcasino vielleicht gar nicht besonders ist. Ein Casino-Test gibt darüber Aufschluss. Einen ausführlichen Bericht könnt Ihr in unserem Online Spielotheken Test lesen.

Online Casino Vergleich

Jedes Casino im Internet hat Vor- und Nachteile. Es gibt nur wenige virtuelle Casinos, die wirklich perfekt sind. Wir haben die Besten davon ausgiebig ausprobiert und geben euch hier einen Überblick über unser Fazit. Die online Casino Elite haben wir uns nämlich einmal richtig genau angeschaut, auf Herz und Nieren getestet und zu jedem einen ausführlichen online Casino Test-Bericht verfasst. Was die Casino Bewertung in Hinsicht auf die Navigation und das Erscheinungsbild angeht, ist unser Online Casino Test eher subjektiv zu verstehen, denn sie Geschmäcker und Bedürfnisse der Spieler sind natürlich unterschiedlich.

In diesem Online Casino Test haben wir die besten und seriösesten Casinos ausführlich getestet und bewertet und diese danach einem direkten Vergleich unterzogen.

Welche online Casinos wurden getestet?

In der Tabelle weiter oben seht ihr nur unsere Top 10 der besten online Casinos. Wir werden diese stets aktuell halten und erweitern. Da wir aber schon sehr viel online gespielt und ausprobiert haben, wurden von uns noch viel mehr Casinos einem Test unterzogen. In diesen online Spielbanken haben wir schon gespielt.

Deutsche online Casinos Online Casino Test Mobile Casinos

Online Casino Testbericht – ein Überblick

In diesen online Casinos haben wir schon gespielt und die wichtigsten Kriterien unter die Lupe genommen. Diese hier sind nicht in unserem online Casino Test in die Top 10 gekommen.

Wieso Testberichte für online Casinos?

Online Casino Test-Berichte können für Endverbraucher durchaus wichtig sein. Nur so kann man einschätzen, ob genau das online Casino, für das man sich entscheidet, auch das Richtige ist. Nicht nur der Bonus oder die Spiele werden von uns getestet, sondern auch der Support, die Ein- und Auszahlungsmöglichkeiten, die Gewinnquoten und ob alles mit rechten Dingen abläuft. Nur so wird der Spaß und das Erlebnis beim online Spielen garantiert.

Weitere online Casino Tests und Bewertungen von vielen anderen deutschen Casinos könnt ihr auch hier lesen: https://online-casinos.casino. Dort sind auch alle online Casino Testberichte, wie auch auf Casinopilot.net, von echten Casinospielern verfasst worden. Wir kennen die Betreiber persönlich und haben zum Teil auch schon live zusammen in Spielbanken gespielt. Sie wissen auch von was sie schreiben oder über was sie berichten.

Seriöser online Casino Test

Woran erkennt man einen seriösen online Casino Test? Wie haben schon darauf hingewiesen das viele Testberichte bei Google nur nach der Bezahlung der Anbieter ausgerichtet sind. Doch woran erkennt man dies? Oft werden relativ unbekannte online Casinos in den Toplisten ganz vorne beworben. Das liegt daran das neue Casinos oft viel Geld zahlen um in den Test’s ganz vorne zu erscheinen. Ein weiteres Indiz ist die Art der Bewerbung im online Casino Test, diese ist oft aggressiv und als Besucher kommt man nicht daran vorbei eines dieser Casinos zu besuchen.

Seriöse Casino Testberichte sind sehr ausführlich und von echten Casinospielern verfasst, welche auch auf negative Punkte bei den Anbietern eingehen. Wenn also alles nur als positiv dargestellt wird, kann der Test nicht seriös sein, denn jedes Casino hat auch negative Punkte.

Online Casino Test Sieger

Online Casino Test für Spiele

Hier in unserem online Casino Test für Casino Spiele findet ihr das Ranking für die beliebtesten Games. Wir haben uns die Favoriten in über 30 Casinos angeschaut und daraus die Topliste der besten 10 erstellt.

Spielautomaten, Tischspiele & Live Spiele

Die Spielautomaten überwiegen in jedem online Casino, denn sie werden am häufigsten gespielt. Kein Casino hat weniger wie 500 Spielautomaten, die meisten sogar weit über 1000 verschiedene Slots oder Videoautomaten.

Bei Tischspielen spielt ihr in der virtuellen Computerversion die beliebten Pokerspiele, Roulette oder Black Jack. Auch Baccarat und weitere Kartenspiele gibt es in allen online Casinos.

Bei Live Casino Spielen handelt es sich um wirkliche Spiele, welche gerade tatsächlich live in den Studios der Casinos gespielt werden. Meist bieten die Online Casinos dort Tischspiele, Glücksrad oder andere Gameshows an. Ihr interagiert dabei über einen Realtime-Videochat mit realen Personen, den Live-Dealern.

Online Casino Test für Bonus Angebote

Ein online Casino Bonus Test der die Bonus Angebote von Online-Spielhallen unter die Lupe nimmt, spart oft viel Zeit und Ärger, weil nicht jeder Bonus im online Casino gleich ist und manche auch ihre Tücken haben. Aus genau diesem Grund haben wir jeden Online Casino Bonus getestet und deshalb berichten euch in diesem Artikel darüber.

Hier seht ihr die besten Bonis aus online Casinos, welche von uns im online Casino Test zu finden sind und von uns bewertet wurden. Darunter finden sich der Bonus ohne Einzahlung bzw. no deposit Bonus, Freispiel Bonus und auch Einzahlungsbonus, wobei der Gratis Bonus ohne Einzahlung der begehrteste ist.

Der Casino Bonus Test im Einzelnen

Willkommensbonus

Wir haben in fast jedem bekannten Casino den Willkommensbonus oder Ersteinzahler Bonus getestet, denn für viele Neueinsteiger ist der Online Casino Willkommens Bonus ohne Einzahlung ein Anmeldekriterium. Das bedeutet, wir haben dort echtes Geld eingezahlt. Dabei haben wir geschaut, ob wir den Bonus dazu bekommen, ihn aktivieren müssen oder ob wir uns bei dem Support melden müssen.

Freispiele Bonus

Ein Freispiel Bonus ist oft kostenlos, doch manche davon bekommt man auch erst, nachdem man echtes Geld eingezahlt halt. Hier ist genau zu beachten, ob der Bonus einfach so zugeteilt wird oder erst nach der Einzahlung. Dazu liest man sich am besten die Bedingungen zu jedem Bonus durch. In unserem Test war jeder Freispiel Bonus so wie er sollte, entweder mit oder ohne Einzahlung. Allerdings wird der Bonus in den meisten Casinos nur für bestimmte Spiele freigegeben. Das heißt, man kann den Bonusbetrag nur an ausgewählten Casinospielen einsetzen.

No deposit Bonus

In unserem Bonus ohne Einzahlung Test ging es darum, zu sehen, ob man wirklich mit echtem Geld im online Casino spielen kann, ohne selbst etwas einzahlen zu müssen. Leider gibt es nur ganz wenige Casinos mit einem sogenannten no deposit Bonus, denn meistens muss man zumindest einen kleinen Betrag einzahlen. Eine Ausnahme ist zum Beispiel das Sunnyplayer Casino mit 10€ gratis, Lapalingo mit 10€ No-Deposit Bonus oder das 888Casino mit 88€ gratis. Dort muss man wirklich kein eigenes Geld einzahlen. Im Sunmaker Casino ist es ein obligatorischer Euro und man bekommt 15€ gratis dazu.

Worauf Anfänger achten sollten

Mit diesen Tipps und Hinweisen in unserem online Casino Test möchten wir euch helfen, damit Ihr mit Vernunft und ohne Reue online spielen könnt. Bei Neulingen oder für Anfänger gibt es einige Regeln zu beachten, denn das Spielen in online Casinos soll ja zu einem Vergnügen werden und kein Albtraum. Hier haben wir einige hilfreiche Tipps und Hinweise in unserem online Casino Test für neue Spieler:

beenhere Kostenkontrolle Jeder neue Spieler sollte seine Kosten / Ausgaben gut im Blick haben. Die eiserne Regel „Verspiele nie mehr als du besitzt“ gilt für alle Casinospieler. Setze dir ein festes monatliches Budget und überschreite dieses nicht!

beenhere Auswahl des Casinos Wähle niemals ein online Casino nach seinem Bonusangebot aus! Nur Profis oder geübte Spieler verstehen Bonis wirklich und können diese zu ihrem Vorteil nutzen.

beenhere Selbstbeherrschung Psychisch labile Menschen sollten generell nicht um echtes Geld spielen. Hier ist die Gefahr der Sucht groß und das Spielen kann deshalb nur negativ enden. Jeder Spieler sollte sich selbst fest im Griff haben und bei Gewinnen auch aufhören können zu spielen.

beenhere Wissen ist Macht Am besten spielt man die ersten Wochen oder sogar Monate nur mit niedrigen Beträgen. Somit lernt man die online Casinos, die Spiele und alle weiteren Bedingungen am besten kennen. Erst wenn man sich sicher ist, das nötige Know-how zu haben, kann man die Einsätze erhöhen.

Anleitung zum Spielen im online Casino Test

Mit dieser Anleitung kann jeder über 18 Jahren sicher und seriös in online Casinos spielen. Geht die Schritte Stück für Stück durch, um ohne Probleme Spaß zu haben. Ihr müsst nicht in jedem Casino mit Echtgeld spielen, viele online Casinos bieten auch Demo Versionen oder Spiele mit Spielgeld an. In unserem online Casino Test weiter oben findet Ihr die besten Casinos für echtes Geld und für Spielgeld. Benötigte Zeit: 15 Minuten Casino auswählen Schaut euch in Ruhe auf unserer Seite um und lest euch jeden online Casino Test in Ruhe durch. Gerne könnt ihr diese auch besuchen und euch so ein ausführliches Bild darüber machen. Wählt das Casino mit Bedacht, denn es macht wenig Sinn, sich in 10 online Casinos anzumelden. Die Zeit kann man sich sparen. Wählt ein Casino in eurer Sprache aus, um die nächsten Schritte ohne Probleme durchführen zu können. Wie schon weiter oben beschrieben, macht es kein Sinn ein online Casino nur aufgrund des Bonus auszuwählen. Registrieren Solltet ihr den ersten Schritt erfolgreich durchgeführt haben, könnt ihr euch anschließend im online Casino eurer Wahl registrieren. Dabei ist zu beachten, das ihr eure echten Daten und den echten Namen, sowie eine Mailadresse auf welche ihr Zugriff habt, bei der Registrierung eingebt. Der Grund ist ganz einfach, denn nur bei echten Daten wird bei einem Gewinn auch das Geld schnell ausgezahlt. Vor einer Auszahlung muss man sich immer verifizieren, erst dann fließt das Geld. Hier haben wir das Beispiel Wunderino Casino als Vorlage gewählt: Bonus verstehen Wenn euer Konto nun aktiv ist, könnt ihr euch Gedanken über den Bonus machen. Hierbei ist zu beachten, das jeder Bonus auch Bedingungen mit sich zieht. Oft gibt es mehrere Bonusangebote in einem Casino, daher ist es wichtig sich jeden Bonus vorher genau anzuschauen und ihn auch zu verstehen. Denn solltet ihr einmal mit einem Bonusbetrag echtes Geld gewinnen, könnt ihr dieses erst auszahlen, wenn alle Bonusbedingungen erfüllt sind! Daher behaupten wir, lieber ohne Bonus spielen und die Gewinne direkt auszahlen. Geld einzahlen Dies ist für viele wahrscheinlich der schwierigste oder aber auch wichtigste Schritt. Mit echtem Geld zu spielen macht den Nervenkitzel aus, und wenn man gewinnt ist die Freude groß! Jede Einzahlung in unseren vorgestellten online Casinos ist absolut sicher! Uns ist kein Fall bekannt, in dem ein Casino Einzahlungen unterschlagen hat. Es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten Geld einzuzahlen. In Deutschland sind die beliebtesten Zahlungsmethoden Neteller, Skrill, Kreditkarte, Paysafecard, Sofortüberweisung oder Giropay und auch Paypal. Spiel auswählen Sollten die ersten Schritte ohne Probleme funktioniert haben, kommen wir zur Auswahl der Spiele. Hierbei kann natürlich jeder selbst entscheiden, welche Art von Spielen man am liebsten mag. Sehr beliebt sind die Spielautomaten, denn davon gibt es in jedem online Casino Hunderte. Allerdings sollte man nicht jedes Spiel bis zur Unendlichkeit spielen. Wenn man nichts gewinnt, gewinnt man nichts. Daher raten wir dazu, immer mal zwischendurch die Spiele zu wechseln. Erstens wird es nicht langweilig und zweitens sind auch die Chancen höher, einmal Freispiele oder Bonusrunden zu gewinnen. Hier seht ihr als Beispiel die Spielauswahl im Wunderino Casino: Mit echtem Geld Spielen Für Anfänger kommt jetzt das Finale, denn sie können das erste Mal mit echtem und eigenem Geld spielen! Je nach Spiel könnt ihr die Einsätze wählen, mit denen ihr spielen möchtet. Hier raten wir am Anfang mit kleinen Beträgen zu spielen. Das können gut und gerne nur 10 Cent sein, aber auch 0,50€ oder 1,00€ sind für den Anfang noch voll in Ordnung. Später kann man die Einsätze erhöhen, denn nur wer wagt, der auch gewinnt. Sollte man einmal einen „Lauf“ haben, kommt die Selbstbeherrschung ins Spiel. Man wird nicht unendlich gewinnen, daher bitte nicht den Zeitpunkt vergessen, rechtzeitig den Gewinn auszahlen zu lassen.

So wählt man das richtige online Casino

Vorteile & Nachteile vom online Spielen

Hier in unserem online Casino Test haben wir Vorteile und Nachteile zum online Spielen aufgelistet. Sollten euch Informationen fehlen, schreibt uns einfach eine Nachricht.

Vorteile

Nachteile

Hinweis Vorteile Ein online Casino hat immer 24 Stunden geöffnet

Jedes Casino hat eine sehr große Auswahl an Spielen

Nur online gibt es einen Casino Bonus

Mobil und am PC spielbar

Ruhe und Konzentration

Kostenkontrolle wählbar Nachteile Keine sozialen Kontakte

Erhöhte Suchtgefahr

Man kann den Überblick verlieren Hinweis Das online Spielen kann viel Freude bereiten und ein schöner Zeitvertreib sein. Trotzdem sollte man seine privaten Kontakte und Freunde nicht vernachlässigen. Sollte das online Spielen zu einem Problem werden, sollte man sich umgehend professionelle Hilfe suchen. Im nächsten Punkt seht Ihr Hilfen aus Deutschland, an welche man sich jederzeit anonym wenden kann.

Thema online Casino Test & Spielsucht

Auch zu diesem Thema sind die Online-Casinos gut aufgestellt, denn Spielsucht ist eine ernst zu nehmende Krankheit, welche man nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Nicht selten wurden beim Glücksspiel Haus und Hof verspielt und man stand vor dem Ruin. Allerdings ist die Spielsucht, wie auch die Alkohol- oder Drogensucht, eine anerkannte Krankheit, welche durchaus gut behandelt werden kann. Deshalb gibt es in Deutschland einige gute Stellen, an welche man sich anonym wenden kann.

Weitere Infos zum online Casino Test 2023

Weitere Infos zum online Casino Test 2023

Fragen & Antworten zum online Casino Test

🏆 Welche online Casinos sind 2023 die besten? In unserem online Casino Test 2023 seht Ihr die Top 10 der besten online Casinos. Diese sind auf den ersten Plätzen das Casumo, Wunderino, Sunmaker und auch das Vera & John Casino. Unserer Meinung nach sind diese die Besten, denn dort sind der Support, die Spiele und der Bonus am besten. ❓ Welches Casino ist Testsieger? Bei uns gibt es mehrere erste Plätze. Aber als Testsieger hebt sich das Sunmaker Casino mit original Merkur Spielen in unserem online Casino Test ab. 🏆 Welches online Casino ist zu empfehlen? Unsere Favoriten im online Casino Test sind ganz klar das Slotilda Casino und das Duelz Casino. Diese sind seit Jahren in Deutschland etabliert, seriös und fair. Es gibt noch viele andere online Casinos in Deutschland, aber diese zwei können wir mit ruhigem Gewissen empfehlen. ❓ Ist es 2023 legal im online Casino zu spielen? Für Bewohner in Schleswig Holstein ist es legal, in diesen online Casinos zu spielen. Ab dem Jahr 2021 soll es aber für alle deutsche Spieler legalisiert werden. 🏆 Es gibt viele online Casino Tests, welche sind echt? Leider ist nicht jeder online Casino Test echt und viele davon sind Fake oder nach Bezahlung ausgerichtet, denn Online Casinos zahlen teils viel Geld, um in Testberichten auf den oberen Plätzen zu stehen. Hier bei uns wird objektiv und echt getestet. Da wir alle Spieler sind, spielen wir auch in jedem der Casinos selbst. Und somit können wir unseren Test als besonders seriös und echt bezeichnen. Bei uns ist der online Casino Testbericht echt und es gibt wirkliche Gewinner! ❓ Wie sind die Erfahrungen mit online Casinos Auch wenn nicht jeder Erfahrungsbericht im Internet der Wahrheit entspricht, sind die Erfahrungen mit online Casinos von Grund auf als gut zu bezeichnen. Kein Casino kann es sich erlauben zu betrügen oder unfair mit seinen Spielern umzugehen. Dies würde sich zu schnell herumsprechen und das Casino müsste schließen. Vertrauen Sie Webseiten mit guter deutscher Sprache und einem realistischen online Casino Test. 🏆 Welche Online Casino Testberichte sind seriös? Nicht jeder online Casino Test im Internet ist seriös. Oftmals bewerten die Betreiber der Webseiten nach dem Verdienst und Provision. Zahlt ein Casinoanbieter mehr Geld, kommt er in einer Topliste auf die oberen Plätze. Wir hingegen bewerten wirklich nach unseren Kriterien, egal wieviel wir verdienen. ❓ Macht es Sinn die Casinos zu vergleichen? Wie auch bei Spielen für den PC oder die Konsole macht es auf jeden Fall Sinn online Casinos zu vergleichen. Jeder Anbieter hat andere Vorteile, Bonus Angebote oder Casinospiele und mit einem Online Casino Vergleich kann man sich für das beste online Casino entscheiden. In unserem online Casino Test haben wir gleich mehrere Vergleiche für euch zusammengestellt. 🏆 Was ist das beste online Casino in Deutschland? In unserem Casino Test 2023 seht Ihr viele gute Anbieter von online Casinos. Doch das beste online Casino in Deutschland ist das Zodiac Bet Casino und auch das Platin Casino. Diese beiden Anbieter teilen sich den Titel das beste online Casino in Deutschland zu sein. Dort stimmt einfach alles und wir spielen schon sehr lange in beiden Casinos mit echtem Geld und hohen Einsätzen.

Letzte Änderung am 7. Februar 2023 durch Maria – the Lady –