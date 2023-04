Hier findet ihr die besten Online Casinos Deutschland in einer Casino Topliste der besten 15. In unserer Vergleichsliste für Internet Casinos findet ihr deutsche Online Casinos, bei denen sowohl die Webseiten als auch die Kundendienste auf deutschsprachige Spieler abgestimmt sind. Wenn ihr nähere Informationen zu den einzelnen Anbietern haben möchtet, lest einfach den jeweiligen Online Casino Deutschland Testbericht durch.

Online Casinos Deutschland – die besten Anbieter 2023

Das Online Casinos Deutschland im Test 2023

Unsere Top 10 der besten Online Casinos Deutschland enthält ausschließlich staatlich lizenzierte Online Spielotheken, bzw. Online Spielhallen oder Online Casinos. Um euch die Entscheidung ein wenig zu erleichtern, haben wir für jeden Anbieter einen Online Casino Test durchgeführt, uns in den Portalen ausgiebig umgeschaut, Echtgeld im Casino eingezahlt und Casinospiele ausprobiert. Nur die unserer Meinung nach besten deutschen Casinoseiten 2023 sind unter die Testsieger gekommen und haben es in unsere Top 10 Casinos Deuschland geschafft.

Natürlich liegt unser Augenmerk bei der Casino Beurteilung generell in erster Linie auf der Sicherheit, Vertrauenswürdigkeit und Fairness gegenüber den Spielern. Für deutsche Glücksspiel Fans sind die Anbieter in unserer Online Casino Deutschland Auflistung ausnahmslos gut geignet. Zum Beispiel sind die Casinos in Deutsch verfügbar und ein deutscher Kundendienst sorgt dafür, dass es keine Sprachschwierigkeiten gibt.

Die größten Unterschiede bei Online Casinos Deutschland

Natürlich sind die Online Spielhallen Deutschland nicht alle gleich, sondern sie unterscheiden sich in mancher Hinsicht durchaus voneinander. Die größten Unterschiede liegen beim Bonus und dem Angebot der Casino-Spiele. Nicht alle Casino Anbieter haben Spiele der gleichen Provider im Portfolio aufgenommen. Zudem bietet manches Online Casino Deutschland für die Registrierung Freispiele ohne Einzahlung, andere einen Echtgeld Bonus ohne Einzahlung, widerum andere nur einen Bonus bei Einzahlung an. Hierzu muss man aber erwähnen, dass ein No deposit Bonus in Internet Casinos allgemein sehr selten geworden ist. Aktuell kennen wir kein Onlinecasino Deutschland, das noch einen anbietet.

Es liegt ganz in eurem Ermessen, welches Bonusprogramm ihr bevorzugt und ob ihr überhaupt mit Bonus im Casino spielen wollt. Beim Gratisbonus gibt es geschenktes Guthaben oder Freespins, die man guten Gewissens mitnehmen kann. Solltet ihr so ein Bonusangebot entdecken, greift ruhig zu. Damit könnt ihr euch einen ersten Eindruck über das virtuelle Spielangebot verschaffen, ohne echtes Geld im Casino einzuzahlen. Wer will, kann anschließend immer noch den Willkommensbonus mit Einzahlung beanspruchen.

Die besten Online Casinos Deutschland

Wer hofft, hierauf eine aussagekräftige Antwort zu bekommen, den müssen wir leider enttäuschen. Es gibt kein Bestes Online Casino Deutschland. Jedes einzelne deutsche Casino in unserer Liste weiter oben ist seriös, hat eine Vielzahl von aufregenden Spielen der besten Casino Games Provider. Alle sind sie in deutscher Sprache verfügbar und bieten zahlreiche Zahlungsmöglichkeiten an. Auch einen Casino Bonus erhält man bei jedem Anbieter.

Unsere Bestenliste der Online Casinos Deutschland soll lediglich eine Entscheidungshilfe darstellen und wir haben lediglich die Top Casinos aus Deutschland für deutsche Spieler für euch herausgesucht.

Online Casinos Deutschland – ein Vergleich

Man kann verschiedene Online Casinos Deutschland nur schlecht miteinander vergleichen, denn es ist immer entscheidend, auf was man als einzelner Spieler seinen Fokus legt. Es gibt immerhin viele verschiedene Kriterien, auf die man sein Augenmerk legen kann. Hat der eine eher die Bonusangebote im Blick, legt ein anderer Spieler möglicherweise mehr Wert auf eine schnelle Gewinnauszahlung. Manche Casino-Kunden bevorzugen auch die Games bestimmter Software-Entwickler. Dann sollte natürlich gewährleistet sein, dass diese im Programm aufzufinden sind.

Was allen Glücksspielern gleichermaßen wichtig sein sollte, ist, dass es sich beim Online Casino Deutschland ihrer Wahl um ein seriöses und sicheres Casino handelt und der Anbieter über eine gültige Glücksspiellizenz verfügt

Aufgrund der unterschiedlichen Bedürfnisse einzelner Spieler fällt es uns nicht leicht, jedem gerecht zu werden und alle Fakten genauestens miteinander zu vergleichen. Allerdings haben wir eine der wichtigsten Kriterien immer an vorderste Fronst gestellt, nämlich eure Sicherheit beim Spielen im Online Casino.

Seriöse Online Casino Deutschland Anbieter sind immer lizenziert und reguliert. So habt ihr die Möglichkeit, legal und sicher im Internet Casino zu spielen. Alle unserer besten deutschen Casinos verfügen über eine gültige Lizenz und werden über eine Glücksspielbehörde beaufsichtigt. Manche haben bereits eine Lizenz aus Deutschland, andere sind über andere Regulierungsbehörden wie beispielsweise die MGA (Malta), GRA (Gibraltar), GCB (Curaçao) oder die GSC (Isle of Man) lizenziert. Es handelt sich bei den zuletzt genannten also um Online Casinos mit EU-Lizenz, wo man sogar den Vorteil hat, dass man ohne Limits und ohne Beschränkungen spielen kann.

Einschränkungen in deutschen Online Casinos mit Lizenz aus Deutschland

Spieler, die in einem in Deutschland lizenzierten Online Casino spielen wollen, müssen sich neuerdings mit den sehr strengen Regularien, die der neue Glücksspielstaatsvertrag 2021 aus Deutschland mit sich bringt, auseinandersetzen. Das neue Glücksspielgesetz in Deutschland bringt nämlich etliche Änderungen mit sich und damit auch sehr viele Einschränkungen beim Spielen.

Im Online Casino mit deutscher Lizenz gibt es beispielsweise keine Live Casino Spiele mehr und auch Jackpots wird man in deutschen Online Casinos nicht mehr finden. Zudem wurde die 5 Sekunden Regel eingeführt, wegen der man zwischen zwei Drehungen immer sekundenlang warten muss. Die Autospin Funktion wurde abgeschafft und man kann sich keine Freispiele mehr zukaufen. Des Weiteren gibt es jetzt ein monatliches Einzahlungslimit von maximal 1000€ und auch ein Einsatzlimit von maximal einem Euro pro Spin. Wer gerne einmal ein neues Casino Spiel in der Demo Version ausprobiert hat oder just for fun als Zeitvertreib, muss jetzt im Online Casino Deutschland auch darauf verzichten. Kostenlose Demospiele sind aufgrund der neuen gesetzlichen Lage nicht mehr erlaubt.

Dies gibt aber nur für das Onlinecasino Deutschland. In Online Casinos mit ausländischer Lizenz werden all diese Einschränkungen nicht umgesetzt, denn für EU-Casinos gelten die deutschen Glücksspielgesetze nicht. Für Spieler bedeutet das, man kann diese Einschränkungen problemlos umgehen und weiterhin mit hohen Einsätzen spielen. Wie das funktioniert, das erfahrt ihr in diesem Beitrag.

Das Onlinecasino Deutschland – Eine Bezeichnung, zwei Varianten

Wenn man von einem Online Casino Deutschland spricht, kann dies zwei Bedeutungen haben. Zum einen kann es sich um ein Online Casino mit deutscher Lizenz handeln. Andererseit kann ein Onlinecasino Deutschland auch ein Spielangebot mit ausländischer Glücksspiellizenz sein, das jedoch Spieler aus Deutschland akzeptiert und eine deutschsprachige Website, teils sogar mit deutschsprachigem Support, zur Verfügung stellt.

Auch wenn man es nicht unbedingt vermutet, aber zwischen beiden Casino-Typen bestehen riesige Unterschiede. Deshalb wollen wir für euch mal das Online Casino Deutschland und das Online Casino für deutsche Spieler in einer Tabelle gegenüberstellen, um alle Vor- und Nachteile auf einen Blick zu sehen.

Online Casinos Deutschland

(DE-Lizenz) Online Casinos für Spieler aus Deutschland

(EU-Lizenz) Verfügbares Spielangebot Ausschließlich Spielautomaten (Slots) Spielautomaten;

Video-Slots;

Live-Casino;

Tischspiele;

Jackpots; Einzahlungslimits Anbieterübergreifend maximal 1000 € im Monat Kein gesetzlich festgelegtes Einzahlungslimit;

individuelle Verlustlimits können vom Spieler festgelegt werden; Einsatzlimit Maximal 1 € Einsatz pro Spin zulässig; Keine Setzlimits;

High Roller Einsätze möglich; 5 Sekunden Regel Nach jedem Spin muss eine 5 Sekunden-Pause erfolgen

(deshalb keine Turbospin oder Autospin Funktion mehr verfügbar); Spielen ohne Spielunterbrechung;

Autoplay und Fast-Spin Funktionen vorhanden; Verifizierung Verifizierung per Video-Ident Verfahren direkt bei der Registrierung; Verifizierung mit Ausweiskopie erst bei der ersten Auszahlung notwendig; Kostenlose Automatenspiele Kostenlose Casinospiele sind nicht mehr gestattet; Alle Spiele als kostenlose Demo-Version vorhanden (ausgenommen Jackpots und Live-Casino Games); Spielersperren Zwangsläufig Anschluss an die staatlich beaufsichtigte Spielersperrdatei OASIS; Kein Anschluss an ein Sperrsystem; Persönliche Sperranfragen nimmt das Support-Team allerdings entgegen; Sicherheit / Spielerschutz Absolut sicheres Glücksspiel durch stenge gesetzliche Auflagen und Einschränkungen zum Spielerschutz;

SSL-verschlüsselte Webseiten; Sicheres Spielangebot durch Regulierung und regelmäßige Überprüfungen durch die zuständigen Aufsichtsbehörden;

SSL-verschlüsselte Webseiten; Support / Kundendienst Support in deutscher Sprache; Support nicht immer in deutscher Sprache verfügbar; Datenschutz Strenge Datenschutzauflagen; Strenge Datenschutzauflagen; Legalität Legal durch deutsche Glücksspiellizenz; Legal durch EU-Glücksspiellizenz;

Warum in online Casinos Deutschland spielen? Wer absolut sicher gehen möchte, was die Legalität angeht, kann oder sollte in einem online Casino Deutschland mit einer deutschen Lizenz für Glücksspiel spielen. Allerdings bleibt hier der Spielspaß durch die ganzen Gesetze und Regeln auf der Strecke. Es gibt inzwischen sehr gute Alternativen für deutsche Spieler, nämlich online Casinos mit EU-Lizenz. Hier seid ihr ebenso sicher unterwegs und findet ein faires Spielangebot vor. Ist es legal in online Casinos Deutschland zu spielen? Seit den neuen Glücksspielgesetzen ist es völlig legal in deutschen online Casinos zu spielen. Die heißen jetzt nur noch online Spielotheken und sind nach den neuen Regeln ausgelegt. Der Begriff Online Casino ist in Deutschland für virtuelle Spielhallen nicht mehr erlaubt. Welches sind die besten online Casinos Deutschland? In unserer Top 10 der besten online Casinos aus Deutschland sind viele Anbieter mit nur geringen Unterschieden gelistet. Dort kann man sehen, dass es viele gute online Casinos in Deutschland gibt. Generell lässt sich kein Anbieter speziell als bestes Casino Deutschland festlegen, denn es ist immer davon abhängig, was man als Spieler von einem Internet Casino erwartet. Die Portale aus unserer Casino Bestenliste sind es deshalb alle wert, näher in Augenschein genommen zu werden. Wir können jedes einzelne davon empfehlen. Was ist besser? Online Casino mit deutscher Lizenz oder mit EU Lizenz? Die besten Online Casinos für deutsche Spieler sind unserer Meinung nach jene mit europäischer Lizenz. Im Onlinecasino Deuschland müssen so strenge Vorgaben eingehalten werden, dass letzten Endes kaum noch ein Spielfluss zustande kommt und der Spaß am Spielen ziemlich leidet. In EU Casinos sind alle Spiele verfügbar, auch die, die das deutsche Gesetz hierzulande verbietet. Zudem spielt man im Online Casino ohne Limit und ohne Einschränkungen.

Letzte Änderung am 6. April 2023 durch Wolfgang – Lucky –