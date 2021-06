Hier haben wir für euch den aktuellen Online Spielotheken Test mit den 10 besten Spielotheken im Internet. Seit dem neuen Glücksspielgesetz wird es online Casinos in Deutschland nicht mehr geben. Zumindest nicht so, wie man sie bisher kannte. Casino-Spiele wie Poker, Roulette oder Baccarat werden zukünftig in Deutschen Online Spielotheken nicht mehr angeboten. Das Angebot beschränkt sich dann auf virtuelle Spielautomaten, wie man sie Welche ist die beste online Spielothek und wieso ist das so? Welche Online Spielhalle hat den besten Bonus? Wo findet man die beste Auswahl virtuelle Spiele? Das alles und noch viel mehr erfahrt ihr in unserem nachfolgenden Online Spielotheken Test.

Top 10 der besten online Spielotheken

Unser Team spielt bereits seit langer Zeit regelmäßig in Online Casinos. Die Änderungen durch den neuen Glücksspielstaatsvertrag treffen uns insofern, dass wir durchaus Highroller in unserer Gruppe haben, die auch gerne einmal am virtuellen Pokertisch Platz genommen oder eine Runde Roulette online gespielt haben.

In Online Spielhallen mit deutscher Lizenz wird das künftig nicht mehr möglich sein, denn Tischspiele dürfen dort ab Sommer 2021 nicht mehr angeboten werden. Lediglich Video Spielautomaten und andere Automatenspiele werden wir in Zukunft noch in lizenzierten deutschen Casinos spielen können. Die unserer Meinung nach besten Anbieter mit den besten Games haben wir oben in unserem Online Spielotheken Test Bericht für euch zusammengefasst.

Was wurde im online Spielotheken Test bewertet?

In unserem Online Spielotheken Test haben wir mehrere Kriterien bewertet. Das Spielen sollte auch für Neukunden so angenehm wie möglich sein und das Spielangebot dementsprechend attraktiv. Aber auch Bestandskunden sollen sich langfristig wohl fühlen. Das Rundumpaket muss für unseren Online Spielotheken Test passen und in die Top 10 Online Spielotheken schaffen es nur virtuelle Spielhallen, die in allen Punkten gut abschneiden.

Aufbau und Navigation

Zunächst haben wir natürlich den Aufbau und das Gesamterscheinungsbild der jeweiligen online Spielhalle unter Augenschein genommen. Passt alles? Findet man alle Spiele schnell und ohne Umwege? Gibt es eine Suchfunktion, mit der man problemlos seine Lieblingsspiele findet? Der erste Eindruck ist meist entscheidend, aber es gibt noch mehrere andere Kriterien, die wir bewertet haben bei unserem Online Casino Test bzw. Online Spielotheken Test.

Casino Bonus bzw. Spielotheken Bonus

Als nächstes Kriterium haben wir den Online Spielotheken Bonus unter die Lupe genommen. Gibt es vielleicht einen Echtgeld Bonus oder einen No deposit Bonus, also einen Bonus ohne Einzahlung? Oder steht für Neukunden ein Willkommensbonus mit Einzahlung zur Verfügung? Gibt es vielleicht auch Casino Freispiele? Sind die Bonus Umsatzbedingungen für Neukunden erfüllbar? Alles Punkte, die beim Glücksspiel für die Spieler wichtig sind. Gerade als Neukunde in einer Online Spielothek nimmt man gerne Freispiele und Bonusguthaben mit, um verschiedene Spiele ausprobieren zu können.

Automatenspiele online

Eines der wichtigsten Kriterien in einer Online Spielothek sind sicher die angebotenen Spielautomaten. Wie groß ist das Portfolio? Welche Online Slots sind zu finden und kann man die Automatenspiele kostenlos spielen? Dazu müssen wir direkt erwähnen, dass Spielautomaten kostenlos Spielen ohne Anmeldung nur noch in wenigen Online Spielhallen möglich ist. Das könnt ihr nur noch in Online Casinos, die nicht über eine Deutsche Lizenz, sondern über eine EU Lizenz geregelt sind.

Hier erfahrt ihr mehr über die Casinos ohne Einschränkungen, bei denen die 5 Sekunden Regel und das Einzahlungslimit wegfallen. Besonders beliebt sind übrigens auch Online Spielotheken, welche Merkur Spiele im Angebot haben, wie beispielsweise bei Sunmaker.

Online Casinos und Online Spielotheken ohne Limit und Einschränkungen

In den folgenden Online Spielhallen könnt ihr nach wie vor ohne Einzahlungslimit von 1000€ im Monat und mit hohen Einsätzen spielen. Wer Tischspiele wie Poker, Baccarat, Blackjack und Roulette mag, kann diese dort noch finden. Die Online Casinos sind seriös und lizenziert über eine EU-Lizenz. Hier greift das neue Glücksspielgesetz aus Deutschland nicht.

Support

Ein weiteres wichtiges Kriterium bei unserem Online Spielotheken Test ist der Kundendienst. Wie schnell erreicht man den Support? Gibt es einen Live-Chat oder muss man über Mail oder ein Kontaktformular schreiben? Wie kompetent ist der Kundenservice? Wird bei Problemen zügig und umfangreich geholfen? Gibt es deutschsprachige Mitarbeiter oder muss man in Englisch kommunizieren? Auch die Freundlichkeit des Serviceteams wurde mitbewertet, denn wenn man Hilfe benötigt, kann man kein muffeliges Personal als Gegenüber gebrauchen.

Ein- und Auszahlungen

Die Zahlung ist auch ein Thema, das uns bei unserem Online Spielhallen Test beschäftigt hat. Bei allen von uns im Online Spielotheken Test vorgeschlagenen Anbietern sind sichere Zahlungen möglich. Die gängisten Zahlungsmethoden sind verfügbar und Transaktionen werden immer verschlüsselt übertragen. Ein Paypal Casino findet man mittlerweile kaum noch. Aktuell könnt ihr bei den von uns vorgeschlagenen Online Spielotheken noch bei Zodiac Bet Paypal Zahlungen machen.

Ansonsten sind aber etliche Zahlungsdienstleister und -methoden verfügbar. Zahlt mit Online Überweisung, Kreditkarte, e-Wallet wie Skrill oder Neteller und viele mehr. Auch mit Paysafe Card sind Casino Auszahlungen und Einzahlungen möglich. Ebenso gibt es das bitcoin Casino, in dem man mit der beliebtesten Kryptowährung bezahlen kann.

Wer hat den online Spielotheken Test durchgeführt?

Maria Derschuk AKA MAria -the Lady- Ich bin Maria und seit über 15 Jahren professionelle Casinospielerin. Früher oft in Spielbanken zu finden, spiele ich seit Jahren nur noch online.

Thomas Horsbach AKA Thomas – the Brain – Ich bin Thomas und spiele seit einigen Jahren online in Casinos. Ich bin der Mathematiker in unserem Team und spiele am liebsten Kartenspiele oder Roulette.

Wolfgang Rechtner aka Wolfgang – Lucky – Ich bin Wolfgang, komme aus Österreich und spiele immer nur auf gut Glück. Daher auch mein Spitzname. Mein Glück hat mir schon einige Gewinne beschert.

Harald Grenzleitner Aka Harald – Storm – Ich bin Harald, 58 aus Niederbayern und spiele seit 5 Jahren online in Casinos. Ich denke nie viele nach, sondern stürme direkt voran mit hohen Einsätzen.



So wurde beim Online Spielotheken Test bewertet

High Roller aber auch Gelegenheitsspieler, Casino-Spiele Fans und Spielotheken Spiele Nerds sind in unserem Team vereint und sie spielen alle bereits seit vielen Jahren. Früher haben wir im landbasierten Kasino oder in der Merkur Spielothek gespielt. Inzwischen haben wir fast komplett aufs Online Spielen umgesattelt und versuchen eher in Online Casinos oder Online Spielotheken unser Glück. Ein ‘echter’ Casinobesuch steht in den meisten Fällen nur während einer Business-Reise oder im Urlaub an.

Der Grund hierfür ist, dass das Online Glücksspiel rund um die Uhr verfügbar ist. Außerdem muss man nicht zwangsläufig das Haus verlassen und kann sogar mobil spielen mit dem Handy und alle Spielautomaten überall hin mitnehmen. Da wir schon seit langer Zeit mehr oder weniger in allen Online Spielhallen unterwegs sind und auch neue Angebote testen, haben wir einen recht guten Überblick über die von der Glücksspielbranche angebotenen Seiten. Da das Casinotester Team viel Erfahrung mitbringt, fällt der Online Spielotheken Vergleich nicht allzu schwer.

Unsere Online Spielotheken Bewertung wurde komplett aus unseren eigenen Erfahrungen heraus gemacht. Wir haben uns angemeldet, Geld eingezahlt, verschiedene Spiele gespielt, den Bonus beansprucht, den Kunden-Support getestet, viele Beträge gewonnen und natürlich auch verloren und unsere Gewinne ausgezahlt. Unser Online Spielotheken Test beruht auf all unseren Erfahrungen, die wir mit den jeweiligen Anbietern gemacht haben. Die Spielotheken Beurteilung ist fair und echt, damit wir euch ein aussagekräftiges und gerechtes Testergebnis liefern können.

