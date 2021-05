In diesem Beitrag stellen wir euch die wenigen online Casinos ohne 5 Sekunden Regel vor. Seit dem neuen Glücksspielstaatsvertrag in Deutschland gibt es kaum ein online Casino in denen man die 5 Sekunden umgehen kann. Diese Regelung soll die Spielsucht reduzieren und mehr Kontrolle dem deutschen Staat geben. Ob dies Sinn macht oder nicht, erfahrt ihr hier in diesem Artikel.

Die einzigen online Casinos ohne 5 Sekunden Regelung

Hier seht Ihr die wenigen Casinos ohne die neuen Regelungen. Diese sind nicht weniger seriös oder sicher wie die bekannten Casinos aus Deutschland.

So einfach kannst du die 5 Sekunden im online Casino umgehen

Wer weiterhin in online Casinos mit deutscher Lizenz spielt, wird nicht ohne die 5 Sekunden Regel spielen können. Denn diese Casinos sind verpflichtet folgende Richtlinien einzuhalten:

1€ Höchsteinsatz pro Spielrunde

Maximales Einzahlungslimit von monatlich 1000€

5 Sekunden Regelung bei Spielautomaten

Keine Tischspiele wie Online Roulette, Black Jack und Poker

Keine Live Casino Spiele im Angebot

Keine Jackpot Spiele

Lösung

Melde dich in einem der oberen Casinos hier an und spiele dort mit allen gewohnten Vorteilen. Bei diesen Anbietern kannst Du die 5 Sekunden Regel umgehen, mehr wie 1000€ monatlich einzahlen und auch weiterhin mit hohen Einsätzen spielen.

Warum diese 5 Sekunden Regel?

Laut dem neuen Glücksspielstaatsvertrag soll diese Regelung verhindern das man in wenigen Minuten sehr viel Geld verlieren kann. Im Gegenzug kann man natürlich auch keine hohen Gewinne mehr erzielen. Auch die Autoplay Funktion wurde abgeschafft und das Suchtrisiko zu minimieren. Aus diesem Grund heißen die deutschen online Casinos jetzt auch online Spielotheken, denn dort konnte jeher nur an Spielautomaten mit niedrigen Einsätzen und mit der 5 Sekunden Regel gespielt werden.

Casinos ohne deutsche Lizenz und Regelungen

In diesem Video zeigen wir euch die wenigen online Casinos mit europäischer Lizenz bei denen die neuen Gesetze des Glücksspielstaatsvertrages nicht greifen. Manche bedienen sich einem einfachen Trick und machen deutschen Spielern die Webseite nur noch für Österreich zugänglich, denn dort gelten noch andere Vorschriften für Glücksspiele.

Die Casinos ohne Regelung im Einzelnen













Duelz hat keine 5 Sekunden Regel

Duelz Duelz – Ein spannender Mix aus Casino und Rollenspiel Mit dem Duelz Online Casino könnt ihr die neueste Errungenschaft in der Casinobranche entdecken. Hier verschmelzen Casino und Online Rollenspiel miteinander und ermöglichen euch ein ultimatives Spielerlebnis auf eurem Smartphone oder Tablet. D… Mehr erfahren

Mr Bet – spielen ohne Limit

Mr Bet Riesiges Angebot an Slotautomaten, Rubbellosen und Jackpot Games.… Mehr erfahren

Goodwin mit allen Spielen im Programm

Goodwin Das Goodwin Casino ist noch relativ neu in der Branche und deshalb auch noch als etwas ‘kleineres’ Online-Casino zu bewerten. Dennoch haben wir einen genaueren Blick gewagt und waren überrascht. Unter den Spieleanbietern sind etliche namhafte Software-Unternehmen gelistet, die sich über viele Jahre … Mehr erfahren

Zodiac Casino – Jackpot und hohe Einsätze

Zodiac Bet (NEU!) Im noch eher unbekannten Online Casino von Zodiac Bet findet ihr Glücksspiel mit vielen Automatenspielen und Sportwetten unter einem Dach. Die Online-Spielwelt von ZodiacBet gibt es bereits seit 2010, dennoch hat sie noch keinen allzu großen Bekanntheitsgrad erreicht. Die wohl wichtigste Frage, die … Mehr erfahren

In welchem Casino kann ich die 5 Sekunden umgehen? In dieser Liste findest Du alle online Casinos ohne die 5 Sekunden Regelung. Wie schon erwähnt sind auch diese Anbieter absolut seriös, fair und sicher. Diese besitzen nur keine deutsche Glücksspiellizenz, aber eine europäische. Wo kann ich mit Autoplay und ohne Pause spielen? Dies ist nur in online Casinos ohne eine deutsche Glücksspiellizenz möglich. Bei Wunderino, Hyperino, Vera & John & Co. spielst du nach der Gesetzeslage mit einem Einzahlungslimit, ohne Jackpot & Tischspiele und mit einem 1€ pro Dreh an Slots und Spielautomaten. Welches Casino ist das beste ohne diese Regeln? Wir können mit bestem Gewissen die Casinos von Duelz und Mr Bet empfehlen. Dort spielen wir seit längerer Zeit schon selbst, haben den gleichen Spaß und die selben Gewinne wie früher in allen anderen Casinos. Aber auch das Goodwin Casino ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Warum gibt es nur noch Spielautomaten in manchen Casinos? Der Grund hierfür ist der deutsche Glücksspielstaatsvertrag im Jahr 2021. Dieser besagt das online Casinos nun online Spielotheken sind und dort nur noch Slots und Spielautomaten angeboten werden dürfen. Roulette, Poker und BlackJack gibt es daher nur noch in online Casinos aus Europa.

