Für deutsche Spieler gibt es kaum noch ein online Casino ohne Limit. Hier erklären wir euch wie man weiterhin im online Casino ohne Limit spielt. Durch die neuen Gesetze in Deutschland gibt es fast nur noch online Spielotheken welche für Spieler aus Deutschland ein Limit haben.

Die besten 5 online Casinos ohne Limit

In diesen deutschen online Casinos könnt Ihr ohne jegliche Limits spielen. Diese Anbieter sind Lizensiert in Europa und sind genauso sicher und seriös wie Casinos aus Deutschland .

Online Casino ohne Limit, was bedeutet das?

Ein online Casino ohne Limit bedeutet, das es dort keinerlei Beschränkungen gibt was die Höhe des Einsatzes an Spielautomaten oder Spieltischen angeht. Auch eine Einzahlungshöchstgrenze gibt es dort nicht, man kann mehr wie 1000€ pro Monat einzahlen und einsetzen. Zudem ist in diesen Casinos keine Verifizierung nötig und es gibt auch keine 5 Sekunden Regel für Spielautomaten und Slots. Das “no Limit” gilt auch für die Spiele, denn in diesen Casinos gibt es noch Jackpot-Spiele und Tischspiele wie Poker, Roulette und BlackJack.

Weitere Informationen zu online Casinos ohne Limit

Weiteres findet Ihr hier im Detail:

Ohne Limit bei Einzahlungen

Online Casinos welche unter einer deutschen Glücksspiellizenz ihr Portal betreiben, dürfen ihren Spielern nur eine maximale Einzahlung von 1000€ pro Monat gestatten. Dies legt das Glücksspielgesetz von 2021 fest, mit dem Hintergrund, das Casinospieler sich nicht übermäßig verschulden können. Primär ist diese Regelung ja sehr gut, aber es gibt Leute die genug verdienen und mehr wie 1000€ pro Monat einzahlen möchten.

Die Lösung sind online Casinos mit europäischer Lizenz und ohne jegliche Limits. Dort können Spieler wie gewohnt so viel Geld einzahlen wie sie möchten und vor allem können. Diese wurden auch in unserem online Casinos Test mit der Bestnote bewertet.

Kein Limit bei Einsätzen

Bis zum neuen Glücksspielstaatsvertrag konnte man in Deutschland und in deutschen Casinos noch ohne Limit an Slots oder den Spieltischen seine Einsätze machen. Dies ist seit Juni 2021 in deutschen online Casinos leider nicht mehr möglich. Dort kann man maximal 1€ pro Spielrunde setzen und dies auch nur mit 5 Sekunden Pause zwischen jeder Runde.

Die Lösung sind auch hier europäische online Casinos, denn diese werden mit Lizenzen aus Malta oder Gibraltar betrieben und haben somit kein Limit bei Spieleinsätzen. Dort sind wie gehabt Einsätze an Spieltischen oder Spielautomaten von 0,10€ bis teilweise 500€ oder mehr möglich. Diese Höher der Einsätze spielen aber meistens nur Highroller welche schon seit Jahren online spielen und auch genügend Geld zur Verfügung haben.

Keine weiteren Beschränkungen

Seit den neuen Gesetzen gibt es auch andere Regelungen wie zum Beispiel die Verifizierung in den online Casinos. Hierbei muss man sich per Videoident mit dem Personalausweis identifizieren. Viele Spieler stört dies, da sie doch lieber “anonym” spielen möchten. Eines ist aber klar, sollte man gewinnen und Geld auszahlen lassen, muss man sich in allen Casinos, auch in denen ohne Limit, verifizieren mit Adressnachweis und einem Ausweisdokument.

Weitere Casinos mit Limit & ohne Limit

Sicheres Spiel im online Casino ohne Limit

Die Online Casinos ohne Einschränkungen verfügen statt der Lizenz aus Deutschland eine EU-Lizenz. Sie sind also genauso reguliert wie ein Casino in Deutschland und die Spiele werden überwacht und sind fair und sicher. Das bekannteste und aktuellste Online Casino ohne Einschränkungen ist Slotilda, wo ihr ein riesiges Spielangebot findet und euch sogar ein toller Willkommensbonus erwartet.

Diese Einschränkungen hat man im Casino mit Limit

Keine Tischspiele wie Roulette, Poker, Baccarat, BlackJack usw.

Keine Live Casino Spiele mit Live Dealern

Nur noch Slotautomaten und ggf. Sportwetten

5 Sekunden Pause zwischen den einzelnen Spins

Kein Autoplay verfügbar

Keine kostenlose Spiele ohne Registrierung

Maximaleinsatz von 1€ pro Runde am Spielautomat

Einzahl-Limit von 1000€ monatlich

Zudem wurde die Online KYC Verifizierung eingeführt, bei der man sich mit seinem Personalausweis oder einem anderen gültigen Ausweisdokument per Live-Video verifizieren muss. Des Weiteren muss jedes Casino Deutschland einen gut sichtbaren Panic-Button installieren, mit dem sich die Spieler selbst eine Sperre von 24h auferlegen können – ein freiwilliger Selbstausschluss also. Begründet werden die Online Casino Einschränkungen mit einer Spielsucht-Prävention und dem Schutz von Minderjährigen.

Ob die Maßnahmen tatsächlich vorbeugend wirken oder die Spieler nicht eher in andere EU-lizenzierte Online Spielhallen abwandern, bleibt abzuwarten. Zumindest gibt es diese Möglichkeit für all jene, die ohne Limit und ohne Einschränkungen spielen wollen. Hier haben wir eine Auflistung der Online Kasinos aus anderen EU-Staaten, bei denen ein Spielen möglich ist und ihr könnt auf einen Blick sehen, welche Spiele bei welchem Anbieter verfügbar sind.

Weiter legal im online Casino ohne Limit spielen

Ihr könnt guten Gewissens in den Online Casinos ohne Beschränkungen aus unserer Liste spielen, denn für euch bleibt soweit alles wie immer. Dort dürft ihr als Deutsche Spieler nach wie vor das komplette Spielangebot, darunter auch Poker, Roulette oder Jackpot Slots, nutzen. Dabei gibt es keine Limits, keine 5 Sekunden Wartezeit oder sonstige Einschränkungen.Nach wie vor profitiert ihr von allen Bonusaktionen, Freispielen und anderen Specials. Alle genannten Online Casinos sind weiterhin lizenziert, nur eben nicht von einer deutschen Regulierungsbehörde, sondern von Malta, Curacao oder einem anderen Staat ausgehend. Eurer Sicherheit gegenüber und der Fairness tut das keinen Abbruch.

Online Casinos die nach deutschem Recht handeln dürfen auch keine Demo-Spiele mehr anbieten, ohne dass man sich vorher beim Anbieter für ein Spielerkonto registriert. Das ist bei vielen der Online Casinos ohne Einschränkungen anders, denn dort könnt ihr nach wie vor auch ohne Registrierung kostenlos spielen. Bei Slotilda gibt es zum Beispiel immer noch kostenlose Casino Spiele mit Spielgeld, die ihr unverbindlich und ohne Echtgeld ausprobieren könnt. Natürlich lohnt sich auch eine Registrierung, denn mit dem super Willkommenspaket habt ihr mehr Guthaben und höhere Chancen auf einen Gewinn. Probierts mal aus!

Fragen & Antworten zum Thema ohne Limit

Was bedeutet Limit eigentlich? Hiermit wird eine Höchstgrenze gemeint. Genau wie beim deutschen Tempolimit auf Autobahnen, gibt es auch verschiedene Höchstgrenzen in Spielcasinos. Warum gibt es Limits in online Casinos? Damit legen die Anbieter die Höchstgrenze für Einzahlungen oder Einsätze fest und regulieren somit ihr Angebot. Welche Casinos sind ohne Limit? Es gibt einige Anbieter ohne Limit, doch wir empfehlen den Spielern sich auf geprüfte und getestete online Casinos zu beziehen. Denn dort kann man sicher gehen das alles mit rechten Dingen abläuft und man keinem Betrug zum Opfer wird. Eine Liste der Casinos ohne Höchstgrenzen findet Ihr hier. Sind Casinos ohne Limit seriös und sicher? JA! Denn diese Anbieter nutzen keine andere Software und keine anderen Spiele wie diese mit Limit. Der einzige Unterschied ist der Ausstellungsort der Lizenz, denn diese ist meistens im europäischen Ausland und nicht in Deutschland. Was ist ein online Casino ohne Limit? Diese Anbieter betreiben Ihr Casino unter einer europäischen Lizenz und müssen sich somit nicht an das deutsche Recht halten. Aus diesem Grund kann man in einem online Casino ohne Limit mit den höchsten Einsätzen spielen und so viele Einzahlungen machen wie man möchte und kann und in welcher Höhe ist egal. Auch sonstige Beschränkungen wie die Verifikation, 5 Sekunden Pause, Tischspiele, Jackpots und Autoplay sind hier möglich.

Letzte Änderung am 16. Juli 2021 durch Maria – the Lady –