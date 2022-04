Viele Spieler fragen sich, wie sich die Gewinnchancen in Onlinecasinos erhöhen lassen. Ihr wisst oder denkt zumindest, dass ihr sicher verlieren werdet, oder? Es spielt keine Rolle, ob ihr Spielautomaten, Roulette oder sogar ein Spiel mit niedrigem Hausvorteil wie Blackjack spielt; die Chancen stehen gegen euch. Es ist wie beim Brettspiel Monopoly, denn die Bank gewinnt immer. Ihr müsst verlieren, damit der Casinoanbieter überleben kann. Klar, denn irgendwo müssen die Gelder ja herkommen, die zur Ausschüttung kommen. Deshalb kann man im Online Casino niemals nur gewinnen und es gehört schon etwas Glück dazu, einen richtig hohen Gewinn zu erzielen. Davon muss man sich aber nicht die Laune verderben lassen, es gibt nämlich durchaus Möglichkeiten, wie man die Gewinnchancen verbessern kann.

Gewinnchancen beim Casinospiel beeinflussen

Wenn ihr wisst, dass ihr auf jeden Fall auch verlieren müsst, fällt dieser Verlust von Echtgeld beim Glücksspiel viel leichter. Natürlich sollte man generell nur mit Geld spielen, auf das man auch wirklich verzichten kann. Ansonsten kann die Enttäuschung groß sein und in richtigen Frust ausufern. Ist man sich aber bewusst, dass das Verlieren Teil des Spiels ist, fühlt man sich nicht ganz so schlecht dabei.

Am besten ist es also, wenn man just for fun spielt und nie mit einem Gewinn rechnet. Schließlich hat man es dann erwartet, für die Einzahlung mit einem Zeitvertreib belohnt zu werden, aber mit leerem Säckel aus dem Spiel zu gehen. Über Gewinne freut man sich in diesem Fall umso mehr.

Außerdem kann man sich dann auf etwas anderes konzentrieren. Anstatt sich schlecht zu fühlen, wenn man sein Geld verliert, kann man sich zum Beispiel darauf konzentrieren, seine Gewinnchancen zu verbessern, denn das ist tatsächlich möglich.

Tipps für bessere Gewinnchancen

Im folgenden Abschnitt findet ihr die besten Tipps, wie ihr den Vorteil des Casinos überwinden könnt.

Findet das richtige Spiel

Woher wisst ihr schon, welches das richtige Spiel ist? Schließlich ist für jeden DAS richtige Spiel, ein anderes. Will man aber den Vorteil der Bank minimieren, ist es wichtig, Spiele zu wählen, die einen geringen Hausvorteil haben. Gute Beispiele hierfür sind die Tischspiele Blackjack, Baccarat, Poker, Sportwetten und Videopoker. Diese kann man allerdings in Online Casinos mit deutscher Lizenz nicht mehr spielen, weshalb man nach einem Anbieter Ausschau halten sollte, der über einen anderen Staat der Europäischen Union lizenziert ist. Die 15 besten Anbieter findet ihr hier:

Findet den richtigen Glücksspielautomaten

Die besten Spielautomaten sind meist die einfachsten, unauffälligsten Automaten. Je einfacher das Spiel, desto besser sind meistens die Gewinnchancen. Die ausgefallenen Spiele mit großen Schildern und Videobildschirmen werden in der Regel nicht so gut bezahlt, wie die einfachen Games ohne großen Schnickschnack. Häufig sind zum Beispiel Früchteslots mit drei Walzen sehr gewinnbringend und haben eine recht hohe RTP Quote, welche dann auch die Gewinnchancen erhöht. Nicht umsonst sind die Fruit-Slots so sehr beliebt, auch wenn sie nicht großartig innovative Features beinhalten.

Findet das richtige Online Casino mit der besten Auszahlung

Online Casinos bieten normalerweise alle die gleichen Spiele an. Der eine Anbieter hat vielleicht mehrere Provider am Start als der andere und hält deshalb ein größeres Portfolio bereit. Aber das Spielangebot der einzelnen Spielemacher ist dann doch meist identisch. Eine Sache, die sie jedoch trotzdem unterscheidet, sind die Auszahlungen, welche die Online Casinos im Falle eines Gewinns anbieten. Dies kann einen erheblichen Einfluss auf den Hausvorteil haben. Ein einfaches Beispiel, das wir hier nennen wollen, ist das Blackjack Spiel.

Einige Casinos zahlen 3:2 für natürliche Blackjacks, während andere Casinos 6:5 oder schlechter zahlen. Allein dadurch kann sich der Vorteil des Casinos mehr als verdoppeln, was natürlich für euch einen Nachteil darstellt. Man kann also seine Gewinnchancen durchaus verbessern, wenn man die Online Casinos findet, welche die besten Auszahlungen anbieten.

Finde den richtigen Platz!

Wenn ihr heutzutage durch ein Casino in Las Vegas geht, werdet ihr eine handvoll Spielautomaten mit Sitzbänken finden. An diesen Automaten können in der Regel zwei Personen sitzen, manchmal sogar drei.

Wie erhöht dies eure Gewinnchancen? Nun, nicht etwa, weil zwei Köpfe besser sind als einer.

Der Grund dafür ist, dass ihr zu zweit an einem Automaten die Hälfte des Geldes ausgebt, das ihr ausgeben würdet, wenn ihr zu zweit an zwei verschiedenen Automaten spielen würdet.

Wissen, wann man das Maximum setzt oder weniger setzt!

Je höher der Nennwert, desto besser die Gewinnchancen. Aus diesem Grund ist es besser, eine Münze pro Linie bei einem 5-Cent-Spiel zu setzen als fünf Münzen pro Linie bei einem 1-Cent-Spiel. Dasselbe gilt für Videopoker. Ihr solltet bei einem niedrigeren Nennwert den Höchstbetrag setzen, anstatt bei einem höheren Nennwert 1-4 zu setzen, denn der Hauptpreis und der potenzielle Jackpot bei einem niedrigeren Nennwert überwiegen bei weitem die Zusatzgewinne, die ihr bei einem höheren Nennwert mit geringeren Händen erzielen könnt.

Wenn man gewinnt, muss man gehen!

Erzielt man einen größeren Gewinn, sollte man mit dem Spielen aufhören und pausieren. Leichter gesagt als getan – das ist jedem bewusst. Die meisten Menschen nutzen ihre Gewinne als Gelegenheit, ihre Einsätze zu verdoppeln oder zu verdreifachen. Dagegen ist nichts einzuwenden. Es empfiehlt sich jedoch, dass man sich ein Limit setzt, wie viel man gewinnen möchte. Oder man legt sich einen Betrag fest, den man bereit ist, zu verlieren. Mit diesen Maßnahmen könnt ihr zwar nicht direkt die Gewinnchancen erhöhen, aber auf alle Fälle Verluste reduzieren.

Pausen einlegen!

Pausen sind wichtig, denn zwischen den Spielen, den kostenlosen Getränken und dem Fehlen von Fenstern oder Uhren ist es leichter, sich im Spiel zu verlieren und die Zeit aus den Augen zu verlieren. Wenn man eine Pause einlegt, kann man den Kopf frei bekommen, sein Guthaben zählen und entscheiden, ob man überhaupt weiterspielen möchte. Dies gilt sowohl für landabsierte Casinos und Spielotheken, als auch beim Online Casino Spiel. Jede Minute, die man nicht spielt, ist eine Minute, in der man dem Casino sein hart verdientes Geld nicht gibt.

Blackjack ist ein Gewinnerspiel

Blackjack ist eines der beliebtesten Spiele im Casino, aber wenn ihr die Grundstrategie nicht beherrscht, spielt ihr wahrscheinlich mit einem Hausvorteil von 4 % oder mehr. Wenn ihr jedoch die Grundstrategie beherrscht, könnt ihr den Hausvorteil auf 0,5 % bis 1 % reduzieren, je nach den Regeln und den Tischbedingungen.

Lernt die komplizierteren Spiele zu spielen

Es gibt eine Binsenweisheit über Casinospiele, die jeder kennen sollte: Je einfacher das Spiel zu spielen ist, desto höher ist der Hausvorteil. Spiele wie Casino War, die keine Strategie erfordern und so einfach sind, dass ein Kind sie verstehen könnte, solltet ihr besser auslassen.

Spiele wie Blackjack, bei denen die Strategie eine große Rolle bei der Ermittlung des Ergebnisses spielt, bieten wesentlich bessere Gewinnchancen. Der Hausvorteil bei Casino War beträgt 2,33 %. Der Hausvorteil bei Blackjack liegt zwischen 0,5 % und 1 %.

Das bedeutet, dass ihr beim Spielen von Casino War fünfmal so viel Geld verlieren könntet als beim Blackjack. Wie ihr sehen könnt, drückt der hohe Hausvorteil die Gewinnchancen enorm.

Das ist nur eine schicke Umschreibung dafür, dass es für jede mögliche Situation beim Blackjack ein mathematisch bestes Spiel gibt. Zum Beispiel teilt ihr immer Asse oder 8er. Das ist das mathematisch beste Spiel, und wenn ihr eine andere Entscheidung treffen solltet, erhöht sich der Hausvorteil.

Was ist der Unterschied zwischen einem Spieler, der eine grundlegende Strategie verfolgt, und jemandem, der einfach drauflos spielt?

Nehmen wir an, ihr spielt 60 Hände pro Stunde für 20 Euro pro Hand. Das sind 1200 Euro pro Stunde in Aktion. Wenn ihr viele Fehler macht und die grundlegende Strategie ignoriert, beträgt euer zu erwartender Verlust pro Stunde 48 Euro. Wendet ihr jedoch eine grundlegende Strategie an und habt einen Hausvorteil von nur 1 %, liegt euer zu erwartender Verlust pro Stunde nur bei 12 Euro.

Hier noch ein zusätzlicher Blackjack-Tipp:

Lasst die Tische aus, an denen ihr nur eine 6/5-Auszahlung für ein Natural erhaltet. Das erhöht den Hausvorteil um fast 2 %. Besteht darauf, 3/2 Blackjack zu spielen, oder spielt einfach etwas ganz anderes.

Letzte Änderung am 6. April 2022 durch Wolfgang – Lucky –