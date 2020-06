Früher musste man ins Casino tappen, um dort am Pokertisch seinen Einsatz zu machen. Heute geht es einfacher, nämlich im Online Casino. Beim Online Poker Test haben wir viele der Online-Kartenspiele in verschiedensten Online Casinos getestet. Die Auswahl an Pokerspielen ist nämlich riesig und es gibt sehr viele gute Varianten. So findet ihr schneller eines der besten Online Pokerspiele.

In diesen Casinos haben wir getestet

Die Top 5 im Online Poker Test

Viele namhafte Online Casinos haben eine separate Kategorie für Online-Poker. Findet man die Pokerspiele dort nicht, sind sie meistens, wie auch das Online Roulette, der Kategorie Tischspiele zugeordnet. Da es sehr viele unterschiedliche Poker Spiele gibt und es nicht einfach ist, daraus die Besten rauszufiltern, haben wir den Online Poker Test gemacht. Schließlich gibt es bei allen Poker-Versionen richtig gute, aber auch sehr schlechte Casino Spiele.

Poker oder Video Poker?

Wir haben in unserem Online Poker Test alle möglichen Pokerarten ausprobiert und natürlich auch Video-Poker gespielt. Darunter fanden sich Spiele wie Texas Holdem, Omaha Hi und -Hi-Lo, außerdem Snap und Blast, sowie Stud Poker. Bei unserem Test-Poker mussten wir recht schnell feststellen, dass es einfach viel zu viele verschiedene Poker-Arten gibt, als dass man eine klare Empfehlung aussprechen könnte. Jede davon hat ihren besonderen Reiz und es ist für uns nahezu unmöglich, hier eine Essenz herauszupicken. Jeder Pokerspieler hat schließlich seine individuellen Vorlieben.

Wer am liebsten das einfache Spiel mag, sollte sich den Texas Hold’em Spielern anschließen. Diese Pokerversion wird von den meisten Pokerfreunden gespielt und ist nach wie vor am beliebtesten. Wenn man diese Version ausprobieren möchte, muss man an den Spieltischen im Online Casino selbst nachts keine lange Wartezeiten hinnehmen.

Online Poker Test – Unser Tipp für euch

Fakt ist: Das 888 Casino hat eine spezielle Pokerseite, die für alle Pokerfreunde absolut empfehlenswert ist. Dort findet ihr auch die Spielanleitungen zu den einzelnen Pokerarten, falls es Anfänger unter euch gibt. Natürlich stehen auch zahlreiche andere Online Casinos, die verschiedenste Pokertische im Programm haben, für ein Pokermatch zur Verfügung. Zum Beispiel das Wunderino Casino, das auch im Live-Casino Bereich Poker anbietet. Live-Poker hat noch einmal einen ganz anderen Reiz, weil das Spiel in Echtzeit über einen Stream stattfindet. Ihr interagiert mit echten Live-Dealern am Spieltisch. Den besten LivePoker gibts bei 888poker, Casino Euro , MrGreen und im Vera & John Online Casino.

Live-Poker

Fragen und Antworten zum Online Poker Test

Welche Spiele wurden beim Online Poker Test gespielt? Unser Team von Spieletester.com hat so ziemlich alle Poker-Varianten ausprobiert, die in den namhaften Online Casinos angeboten werden. Darunter viele Klassiker wie beispielsweise Crazy4Poker, 3 Card Holdem und Casino Holdem. Jedes der einzelnen Pokerspiele war auf seine besondere Art und Weise reizvoll, weshalb es schwierig war, hier eine objektive und allgemeingültige Top-5- oder gar Top-10-Auswahl zu treffen. Wo kann man am besten Online Poker spielen? Hier gibt es eine ganz klare Empfehlung von unserer Seite: Unter 888poker findet man einen eigenen Pokerbereich, der speziell für die riesige Fangemeinde des Pokerspiels geschaffen wurde. Dort gibt es immer eine große Auswahl an unterhaltsamen Aktionen, die für Pokerspieler sehr interessant sein dürften. Zumal jeder neue Spieler einen No Deposit Bonus in Höhe von 88€ gratis erhält, ohne vorher eine Einzahlung tätigen zu müssen. Wie erkennt man seriöse Poker Anbieter? Darauf haben wir natürlich bei unserem Online Poker Test ganz besonders geachtet. Einen seriösen Anbieter von Online Poker und anderen Online Casino Spielen erkennt man immer an seiner gültigen Lizenz. Bevor ihr also eine Einzahlung tätigt, schaut euch erst einmal auf der Casino-Seite um, um in Erfahrung zu bringen, ob eine gültige Lizenzvereinbarung vorliegt. Die von uns auf dieser Internetplattform aufgeführten Online-Casino Seiten sind alle lizenziert und Ein- sowie Auszahlungen erfolgen generell über verschlüsselte Verbindungen. Welche Poker Variante ist am beliebtesten? Da scheiden sich die Geister. Fakt ist jedoch, dass Texas Hold’em am häufigsten gespielt wird – auch von den Poker-Profis in unseren Reihen. Alle größeren Poker-Events, Live- und Onlineturniere finden in diesem Format statt. Da das Grundregelwerk beim Hold’em leicht verständlich und relativ einfach gehalten ist, finden auch Poker-Anfänger schnell ins Spiel. Die meisten Poker-Spieler finden sich in Online-Casinos beim Texas Holdem. Welche Poker-Variante sollte man unbedingt ausprobieren? Wem Texas Hold’em zu eintönig wird, der sollte sich unbedingt einmal bei der Pokervariante Omaha versuchen. Sie kommt auf der Beliebtheitsskala direkt hinter dem Holdem-Poker. Die Spielregeln sind sehr ähnlich, allerdings hat man beim Omaha Poker mehr Kombinationsmöglichkeiten. Leider trifft man abseits der Hauptspielzeiten nur wenige Spieler im Online Casino an, um beim Omaha gemeinsam ein Poker-Gefecht auszutragen. Kann man auch auf dem Mobilgerät pokern? Durch den immer weiter voranschreitenden Siegeszug von Handys und Tablets können mittlerweile auch die meisten Poker Spiele auf mobilen Android oder iOs Geräten gespielt werden. Manche Seiten benötigen eine Poker App, andere bieten das Pokerspiel direkt über den Browser des Mobilgerätes an. So ist auch mal ein schnelles Pokerspiel zwischendurch drin. Beim Online Poker Test haben wir das auch ausprobiert und es hat bei allen Anbietern super funktioniert. 888 Poker hat sogar eine eigene PokerApp, die man im Google Play Store oder im AppStore von Apple herunterladen kann. Ihr könnt aber auch Poker direkt über die WebApp spielen.

Wie hat Dir unser Artikel gefallen?

+0 -0 0 ratings