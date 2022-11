Seit Inkrafttreten des neuen deutschen Glücksspielstaatsvertrags 2021 gewinnt das Online Casino mit EU Lizenz bei Spielern immer mehr an Bedeutung. In virtuellen Spielhallen die über eine EU-Lizenz verfügen, muss man glücklicherweise nicht die ganzen Einschränkungen hinnehmen, die seit Sommer '21 in deutschen Casinos umgesetzt werden. Sicher sind die europäischen Casinos trotzdem, denn sie werden ebenso wie das Onlinecasino Deutschland von Aufsichtsbehörden reguliert. Allerdings sind dort die Auflagen nicht ganz so streng wie im deutschsprachigen Raum.

Die 15 besten EU Lizenz Casinos im Test

Vorteile der Casinos mit EU Lizenz

Viele Casino-Betreiber haben ihren Firmensitz im europäischen Ausland, in Offshore-Gebieten oder in Überseegebieten, die der europäischen Union angeschlossen sind. Das bringt sowohl für die Anbieter Vorteile, wie auch für die Spieler. Online Casinos mit EU Lizenzen nutzen die ausländische Lizenz hauptsächlich aus steuerlichen und rechtlichen Gründen.

Die steuerlichen Abgaben an den Staat sind innerhalb anderer EU Staaten um einiges geringer als in Deutschland. So fahren die Anbieter logischerweise etwas höhere Nettogewinne ein und auch die Spieler können hiervon profitieren, weil die Casinos höhere Ausschüttungs- bzw. Auszahlungsquoten anbieten. Bei Spielautomaten liegen die RTP (Return to Player) Quoten generell zwischen 92% und 98%, bei Tischspielen teils sogar noch höher.

Es gibt aber noch einige weitere Vorteile, die man als Spieler im EU Casino genießt: Da der Glücksspielmarkt innerhalb des deutschsprachigen Raums inzwischen ziemlich streng reguliert wird und man im Online Casino mit deutscher Lizenz sehr viele Einschränkungen hat, richtet sich unser Augenmerk mittlerweile eher auf die Online Casinos, die mit einer EU Lizenz aus dem Ausland arbeiten. Die Regularien, die direkt das Spielgeschehen betreffen, sind dort nicht ganz so extrem wie in Deutschland. Für den Spieler bedeutet das mehr Unabhängigkeit, aber natürlich auch mehr Eigenverantwortung.

Gerade in Bezug auf eine Glücksspielsucht muss man im EU-Casino selbst die Verantwortung für sein Tun übernehmen. Das hier wesentlich höhere Geldbeträge verspielt werden können, muss man sich konsequent persönliche Grenzen setzen. Niemand kontrolliert wieviel Geld ihr einsetzt, wieviel ihr gewinnt oder auch verliert. Bei möglichen Anzeichen einer beginnenden Spielsucht, muss man selbst agieren und sich um Hilfe kümmern. Der Support ist dabei aber sehr hilfreich und steht den Spielern gerne unterstützend zur Seite.

Das erwartet euch in Online Casinos mit EU-Lizenz

Um alle Vorteile des Onlinecasino mit EU Lizenz ein wenig hervorzuheben, haben wir sie übersichtlich in einer Liste zusammengefasst.

Sämtliche Tischspiele vertreten In Online Casinos mit ausländischer Lizenz können weiterhin alle Spielgenres angeboten werden. Neben den üblichen Spielautomaten findet man nach wie vor Online Poker, Roulette, Baccarat und andere Tischspiele im Programm.

Live Casino Spiele verfügbar Während im Onlinecasino Deutschland alle Live Dealer Spiele gesetzlich verboten und deshalb aus dem Angebot entfernt wurden, sind sie im EU-Casino immer noch verfügbar. Man kann also weiterhin Live Poker, Live Baccarat und Live Roulette spielen und mit richtigen Croupiers über einen Live-Chat interagieren. Das Spiel wird dabei in Echtzeit auf den Display übertragen und man kann es simultan auf seinem Endgerät verfolgen.

Jackpots und progressive Jackpots für größere Gewinne Jackpot-Spiele wurde aus deutschen Online Casinos verbannt. Verfügt eine Online Spielbank über eine EU Lizenz, können von den Spielern sogar höchste progressive Jackpots geknackt werden. Ein Limit nach oben gibt es nicht.

Demo-Slots und Casinospiele kostenlos spielen Deutsche Anbieter dürfen kostenlose Casino-Spiele ohne Anmeldung nicht mehr bereithalten. In EU-Spielhallen ist das anders, denn hier gibt es fast alle Spielautomaten als Demospiele, die man mit gratis Spielgeld ausprobieren kann. Eine Registrierung im Casino ist dafür nicht notwendig.

Turboplay und Autoplay an Spielautomaten Wer gerne die Automatik-Funktionen an Slots nutzt, hat in deutschen Internet-Casinos Pech. Die Funktionen Auto-Play und Turbo-Spin an Spielautomaten sind dort nicht mehr verfügbar. In EU-Casinos kann man sie nach wie vor nutzen.

Keine Video-Verifizierung bei der Registrierung Während man in Onlinecasinos Deutschland direkt bei der Registrierung ein Video-Ident Verfahren durchlaufen muss, ist es im Casino mit EU Lizenz meist ausreichend, wenn man bei der ersten Auszahlung eine Ausweiskopie zur Verifizierung einsendet.

Keine Verknüpfung zur Spielersperrdatei OASIS Online Casinos mit deutscher Lizenz müssen zwangsläufig an die OASIS Sperrdatei angeschlossen sein. Bereits bei der Registrierung wird überprüft, ob eine Spielsperre gegen den Spieler vorliegt. Falls ja, wird die Anmeldung verwehrt. Casinos mit EU Lizenz müssen diese Fernabfrage nicht stellen.

Ohne monatliches Einzahlungslimit spielen Für DE-Casinos ist gesetzlich ein monatliches Einzahlungslimit von 1000 Euro festgelegt. In Casinos aus dem europäischen Ausland gilt diese Einzahlungsgrenze nicht und die Einzahlungen sind nicht auf einen gewissen Betrag limitiert.

Kein 1 Euro Einsatzlimit für Spielautomaten Während in Casinos mit DE-Lizenz der Höchstbetrag für Einsätze bei 1€ liegt, hat man in Spielhallen mit EU Lizenz kein Setzlimit. Der Echtgeld Einsatz kann also beliebig gewählt werden.

Keine 5 Sekunden Pause zwischen Spielrunden Die Fünf-Sekunden Pause nach den einzelnen Drehungen fällt im Online Spielcasino mit EU Lizenz weg. Deshalb sind hier auch noch schnelles Spielen im Casino möglich und die Fastspin und Autospin Features sind weiterhin verfügbar.

Die Möglichkeit, persönliche Limits selbst festzulegen Um die Spielsuchtgefahr etwas eindämmen zu können, bieten viele Online Casinos mit Lizenz aus der Europäischen Union im Kontenbereich Einstellungsmöglichkeiten für eigene Limits an. Hier lässt sich beispielsweise die tägliche Spielzeit begrenzen, man kann sich ein wöchentliches oder monatliches Verlustlimit einstellen oder auch die Einzahlungen auf ein Maximum eingrenzen – also ein Ausgabelimit festlegen. Diese Maßnahmen dienen dem Spielerschutz, beruhen aber auf freiwilliger Basis.



EU Lizenz Casinos sind staatlich reguliert, sicher und fair. Die Regulierung und die Aufsicht findet bei den Online Casinos mit EU Lizenz über ausländische Behörden statt. Manche Anbieter werden zusätzlich von einem oder mehreren unabhängigen Testinstituten überprüft und weisen dementsprechend auch diesbezügliche Qualitäts-Zertifikate auf ihrer Webseite auf. Dies kann beispielsweise das eCOGRA Siegel sein, welches für geprüfte Qualität bei Spielautomaten steht.

Hinweise auf die jeweilige Lizenz sollten auf der Casinoseite immer zu finden sein. Ist das nicht der Fall, darf gerne die Legalität des Spieleportals angezweifelt werden. Normalerweise findet man bei seriösen Online Casinos mit EU Lizenz den Hinweis auf die Lizenzierungsbehörde im unteren Seitenabschnitt der Casino-Webseite. Manche Betreiber haben ihn aber auch in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen versteckt.

Fairness ist ein wichtiger Punkt, der auch von Casinos mit europäischen Lizenzen umgesetzt wird. Die Spielautomaten müssen – das ist gesetzlich festgelegt – zufällige Ergebnisse ausspucken. Hierfür muss jedes Automatenspiel mit einem RNG, also einem Random Number Generator (ins Deutsche übersetzt: Zufallsgenerator) ausgestattet sein. So bleibt die Gewinnmöglichkeit tatsächlich dem Zufall überlassen, wie man es bei einem Glücksspiel erwartet. Da die Automaten in sehr regelmäßigen Abständen auf ihre Zuverlässigkeit und Fairness überprüft werden, sind hier Manipulationen zu Ungunsten der Spieler kaum möglich.

Der Support ist, wie auch in deutschen Onlinecasinos, in den meisten Fällen über einen Live-Chat erreichbar. Es besteht aber auch die Möglichkeit, über eine e-Mail Kontakt zu den Servicemitarbeitern aufzunehmen. Das Supportteam in seriösen Casinos ist normalerweise immer darauf bedacht, den Kunden bei Anfragen schnell zur Seite zu stehen und Hilfe zu leisten. Wie schnell der Kundendienst reagiert, kann man vorab testen, indem man eine Anfrage über den LiveChat stellt.

Häufig stehen die Kundendienstmitarbeiter auch in Casinos mit EU Lizenz mehrsprachig zur Verfügung. Das lässt sich aber ganz leicht vorher klären, indem man einfach beim Hilfeteam anfragt. Manchmal hat man im Kontaktformular die Möglichkeit, die gewünschte Sprache anzuwählen und wird dann direkt mit einem entsprechenden Support-Mitarbeiter verbunden.

Klare Empfehlung für das Onlinecasino mit EU Lizenz

Die Online Spielhallen, die über eine Lizenz aus dem europäischen Ausland operieren, sind nicht weniger seriös und sicher, wie die mit einer deutschen Lizenz. Allerdings wird dem Spieler in EU Casinos wesentlich mehr geboten. Das Spielangebot ist wesentlich umfangreicher, weil neben den obligatorischen Automatenspielen auch noch alle Live Dealer Spiele, Jackpots und vor allem die beliebten Tischspiele verfügbar sind.

Zudem kann man Im EU Lizenz Casino ohne Limits spielen, was für manchen ein absoluter Kritikpunkt ist, der für die auswärtige Spielbank spricht. Keine Einzahlungslimits und keine Einsatzlimits bedeutet schließlich auch, dass höhere Gewinne möglich sind als im Deutschland Casino. Perfekt, dass die Spielautomaten ohne 5-Sekunden-Pause verfügbar sind, was ein beschleunigtes Spielen möglich macht. Die Fast- oder Autospin-Funktion lässt sich zusätzlich zuschalten.

Online Spielbanken mit EU Lizenz garantieren wesenlich mehr Spielspaß, weil man nicht unnötig beim Spielen eingeschränkt wird. Deshalb geht unsere klare Empfehlung für eure Registrierung im lizenzierten Online Casino mit EU-Lizenz aus Malta, Curacao, Zypern, Gibraltar, UK oder wo auch immer raus.

So spielt ihr im Online Casino mit europäischer Lizenz aus dem EU-Ausland: Online Casino mit EU-Lizenz auswählen 1. Sucht euch aus der Top 15 Liste weiter oben einen der seriösen Anbieter mit EU-Lizenz aus und lest, wenn ihr möchtet, unseren ausführlichen Testbericht zum Casino durch. 2. Sobald ihr euch entschieden habt, welches Casino ihr ausprobieren möchtet, gelangt ihr über den Button „Jetzt anschauen!“ direkt zur Casino-Webseite. 3. Schaut euch ruhig erst ein wenig um und probiert auch gerne einmal den einen oder anderen Slot kostenlos im Demo-Modus aus. Das Ganze ist vollkommen unverbindlich. 4. Sagt euch der Anbieter zu? Prima! Dann gelangt ihr über den Button „Anmelden“ oder „Registrieren“ zum Formular, über das ihr eure Registrierung als Neukunde vornehmen könnt. 5. Füllt das Anmeldformular vollständig aus und sendet es ab. 6. Sobald euer Konto eröffnet ist, könnt ihr Echtgeld einzahlen. Dafür geht ihr zum Bankbereich, wählt den gewünschten Betrag aus und sucht die passende Zahlungsmethode für eure Einzahlung aus. 7. Ist der Betrag auf eurem Spielerkonto gebucht, könnt ihr direkt mit dem Spielen um Einsätze mit echtem Geld beginnen. Öffnet eines der Spiele, legt euren Einsatz fest und startet das Game. 8. Viel Spaß und Glück beim Zocken!

Letzte Änderung am 16. November 2022 durch Wolfgang – Lucky –