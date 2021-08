Seit dem neuen Glücksspielgesetz für deutsche Casino-Anbieter gibt es keine Autoplay Funktion mehr für Spielautomaten. Diese Regelung finden wir genauso sinnfrei wie die 5 Sekunden Regel und dem maximalen Einsatz von 1€ an Slots und Videoautomaten pro Spielrunde. Wir haben aber eine ganz einfach Lösung wie Ihr wie gewohnt mit der Autoplay Funktion in mehreren Casinos an Spielautomaten spielen könnt.

Die 10 besten online Casinos mit Autoplay Funktion

Das Autoplay Feature war bis vor Kurzem bei Spielern und Casinos sehr beliebt, da man damit sich zurücklehnen konnte und der Automat sich fast von selbst spielte. Vor allem die großen Entwickler wie Netent, Microgaming oder Big Time Gaming bauten diese Features gerne in ihre Spiele ein. Doch einem fällt hier vor allem eins auf, es wird in der Vergangenheit gesprochen. Dieses Feature wurde mittlerweile aus den meisten online Casinos entfernt.

An dieser doch sehr plötzlichen Entwicklung ist allen voran das neue Glücksspielrecht in Deutschland in Verbindung mit EU-Richtlinien. Im Folgenden wird die Situation genauer erklärt und welche Regeln jetzt gelten, sowie eine Auswahl an Lizenz für online Casinos mit Autoplay vorgestellt.

Wo liegt der Unterschied zwischen Autoplay und normalen Slots?

Auf den ersten Blick gibt es keinen Unterschied zwischen Automaten mit Autoplay, Funktion und den herkömmlichen Slots. Was diese Spielautomaten aber besonders macht, ist die Möglichkeit, den Slot so einzustellen, dass die Spins komplett automatisch erfolgen. Dabei wird jede Drehung automatisch mit dem vorher eingestellten Einsatz selbstständig ausgeführt. Selbst ein Gewinn unterbricht diesen Prozess nicht, die Walzen drehen sich kontinuierlich weiter und stoppen nur, wenn der Bankroll aufgebraucht ist, Freispiele gewonnen wurden oder die vorher eingestellten Spins durchgelaufen sind.

Das bietet den Spielern ein paar Vorteile. Mit diesem Feature können mehrere Slots gleichzeitig bespielt werden, ohne dass man ständig zwischen den Fenstern wechseln muss. Auch kann man in der zwischen Zeit etwas anderes machen und darauf warten, Freispiele zu erhalten. Dank dieses Feature können Kunden auch schneller die Umsatzregeln von Boni erreichen und können sich das Bonusguthaben schneller auszahlen lassen. Ein weiterer Vorteil, aber eher durch die Hintertür ist das viele dieser Casinos auch Einsätze über 1 € pro Spin zu lassen.

Aber natürlich gibt es auch Nachteile, so ist bei diesen Automaten im Autoplay Modus das Gamble Feature und einige Weitere beliebte deaktiviert. Außerdem ist bei diesen Anbietern und Automaten der Spielerschutz etwas schwächer, da hier auch oftmals keine Pause nach 1 Stunde angeordnet wird und etwaige Einsatzlimits ausgestellt sind. Es muss auch immer im Hinterkopf behalten werden, dass man hier schnell viel Geld verlieren kann, da der Automat kontinuierlich weiterdreht und nicht auf etwaige Verluste und deren Höhe achtet.

Wo gibt es noch online Casinos mit Autoplay Feature?

Auch wenn online Casinos mit Autoplay seltener werden, sind sie nicht komplett aus der Branche und von seriösen Seiten verschwunden, man muss nur wissen, wo man schaut. Während der Recherche viel vor allem eins auf, ob ein online Casino Slots mit Autoplay anbietet, hängt stark von der Lizenz des jeweiligen Casinos ab. Im Folgenden werden wir eine kurze Übersicht geben und auch Tipps geben, wo man sich eher nicht anmelden sollte.

Curaçao Casinos













Curaçao ist ein niederländisches Überseegebiet in der Karibik, das vor allem für Sonne, Strand und Meer bekannt ist. Doch Casinofans denken bei Curaçao direkt an Blackjack, Poker und Co., da sich diese Insel dank der liberalen und offenen Glückspielgesetze zu einem der wichtigsten Standorte für online Casinos entwickelt. Einige der bekanntesten online Casinos Anbieter haben hier ihren Sitz, egal ob mit einem Live Casino, Spielautomaten mit und ohne Autoplay oder auch ganz normal Blackjack, Roulette und Co. An dieser Stelle sei aber gesagt, dass Curaçao unter EU-Regulierungen fällt und damit einen Fokus auf den fairen Umgang der Casinos mit den Spielern legt. Anbieter müssen sich auch registrieren und lizenzieren lassen.

Malta Casinos

Für online Casinos in Europa ist Malta der absolute Hotspot. Auch hier haben die liberalen Glückspielgesetze sowie die volle EU-Mitgliedschaft viele Anbieter angelockt. Die Dienstleistungsfreiheit hat es online Casinos aus Malta ermöglicht, sich auch auf dem deutschen Markt zu etablieren. Auch wenn hierzulande Online Glückspiel einem Verbot unterliegt, dürfen diese Anbieter trotzdem in Deutschland operieren, der EuGH und das eben genannte EU-Recht brechen das nationale Recht an dieser Stelle. Es sei aber auch gesagt, dass ein neues Glückspielgesetzt kommen wird und dass sich viele der Anbieter mit einer Lizenz der Malta Gaming Authority für eine deutsche Lizenz in Stellung bringen.

Unregulierte Online Casinos

Während unserer Recherche sind uns einige Casinos aufgefallen, welche keine bis nur sehr schwammige Informationen zu ihrer Lizenz angeben. Da der Umgang in einem Casino immer fair sein sollte und diese Fairness durch Regulationen sichergestellt wird, raten wir von Casinos ab die sich nur vage zu ihrer Lizenz äußern. An dieser Stelle wollen und können wir diesen Anbietern natürlich keinen systematischen Betrug vorwerfen, mahnen aber jeden zur Vorsicht. Bei solchen Seiten besteht immer die Möglichkeit, dass es sich um einen Betrug handelt.

Warum gibt es in Deutschland keine online Casinos mit Autoplay?

Das liegt vor allem an der sehr strikten Gesetzgebung, die Glückspiel stark reguliert. Im Bund haben die meisten Länder, welche für diese Regulierungen verantwortlich sind, immer wieder für ein Verbot von online Casinos in Deutschland plädiert. Deshalb ist die Liste an online Spielbanken mit deutscher Lizenz auch recht überschaubar, das hat damit auch zwangsläufig Auswirkungen auf online Casinos mit Autoplay Funktion. Dabei stellt sich aber die Frage, warum ausländische Anbieter dann auf dem deutschen Markt operieren dürfen.

Die Antwort ist ganz einfach, Deutschland hat sich in diesem Fall selbst in die Zwickmühle gebracht, da online Casinos als nicht lizenzierungsfähig gelten. Das führt dazu, dass online Casinos in Deutschland sowieso eine ausländische Lizenz brauchen. Allein Schleswig-Holstein ist aus dem Glücksspielstaatsvertrag ausgestiegen und strebte eine liberale Lösung an. Das führte zu der kuriosen Situation, dass viele Angebote nur für Einwohner von Schleswig-Holstein galten.

Obendrauf kam dann noch das sowohl deutsche Gerichte, aber auch der EuGH das Verbot für unzulässig erklärten und damit online Casinos mit Autoplay als Teil der zuvor genannten Dienstleistungsfreiheit in Deutschland operieren durften. Doch seit diesem Jahr gelten neue Regelungen und damit ändert sich einiges.

Änderungen durch den neuen Glücksspielvertrag von 2021

Nach langen Verhandlungen haben sich die einzelnen Bundesländer auf eine gemeinsame Haltung einigen können, zur Überraschung vieler. Lange sah es nach einem weiteren Patt zwischen den Kritikern und Befürwortern einer liberaleren Glückspielgesetzgebung. Die Länder haben sich dabei für eine tiefgreifende Änderung des Glückspielrechtes in Deutschland entscheiden. Von nun an müssen sich zukünftige online Casinos in Deutschland sollten diese eine Lizenz für die Bundesrepublik beantragen, an die folgenden Rahmenbedienungen halten.

Es gilt ein Einzahlungslimit von maximal 1.000 € pro Monat, diese Regelung gilt übergreifend, da Kunden in ein zentrales Register eingetragen werden. Das heißt sobald ein Spieler 1.000 € eingezahlt hat, Einzahlungen für den Rest des Monats gesperrt werden, egal ob diese in einem oder mehreren Casinos getätigt wurden. Im gleichen Atemzug werden auch Einsätze pro Spin limitiert auf maximal 1 €, bzw. das pro Gewinnlinie insgesamt das Äquivalent zu 1 € gesetzt wird.

Des Weiteren müssen online Casinos in Deutschland einen Panik Button mit Sperrfunktion anbieten, dieser aktiviert eine Sperre für 24 Stunden und kann nicht deaktiviert werden. Außerdem müssen online Casinos einen Reality Check mit Spielpause umsetzen, das bedeutet das Kunden nach einer Stunde eine Pause von mindestens 5 Minuten einlegen müssen.

Und zu guter Letzt, die Regelungen welche online Casinos mit Autoplay Slots das Genick bricht, alle Spins müssen manuell erfolgen. Automaten mit Autoplay Funktion wurde ein erhöhtes Suchtpotenzial zugeschrieben, es sei an dieser Stelle auch gesagt, dass Studien diese Annahme unterstützen. Slots mit Autoplayfunktion sollten, wenn dann nur von Kunden gespielt werden, welche nicht an einer Spielsucht oder der gleichen erkrankt sind oder für diese anfällig sind.

Diese Bedienung führen dazu, dass Deutschland eine der strengsten Glückspielgesetzgebungen hat, aber auf der anderen Seite auch den Spielerschutz am stärksten in den Vordergrund rückt. Dies wird weiter durch ein zentrales Sperrregister unterstützt in welches sich Spieler eintragen können und damit in allen deutschen online Casinos gesperrt werden. In den oben genannten Ländern, also Curaçao und Malta sind online Casinos mit Autoplay Feature weiterhin erlaubt und werden auch weiter angeboten.

Sind online Casinos mit Autoplay Feature in Deutschland legal und sind diese Anbieter seriös?

Grundsätzlich gilt das alle online Casinos in Deutschland mehr oder weniger in einer Grauzone liegen, davon ausgenommen natürlich in Deutschland lizenzierte Casinos, wie Wunderino. Slots mit Autoplay Funktion sind allerdings grundsätzlich immer verboten, da diese sich mit der Glückspielregelung beißen. Es ist also für lizenzierte Casinos vollkommen legal Spielautomaten anzubieten, aber keiner von diesen darf eine Autoplay Funktion enthalten. Casinos welche ihren Sitz im Ausland haben gelten natürlich die nationalen Gesetze des jeweiligen Landes.

Was die Seriosität von online Casinos mit Autoplay Features angeht sei gesagt, dass diese Features nicht ausschlaggebend für die Seriosität dieser sind. In diesem Zusammenhang sind andere Aspekte von Relevanz, so hat die Lizenz einen großen Einfluss auf die Seriosität. Die oben genannten Lizenzen verpflichten die online Casinos sich dem Fair Play zu verschreiben und werden dahin gehend auch überwacht. Weitere Sicherheit kann man aus unabhängigen Tests erhalten, wie zum Beispiel durch eCommerce Online Gaming Regulation and Assurance (eCOGRA). Man sollte außerdem auch darauf achten das dem Spielerschutz eine wichtige Rolle zuteilwird und diese nicht auf das Narrative der „Flexibilität und Eigenverantwortung“ setzt.

Letzte Änderung am 25. August 2021