In diesem Beitrag stellen wir euch die besten Online Casinos ohne LUGAS vor und erklären euch, was das genau ist und um was es dabei überhaupt geht. Die Abkürzung LUGAS steht für Länderübergreifendes Glücksspielaufsichtssystem. Es handelt sich um ein zentrales Meldesystem, das direkt mit einer Spielerdatenbank verbunden ist. Ihr erhaltet im folgenden Beitrag alle Infos zu den genauen Daten die im System gespeichert werden, warum sie erfasst werden, zu den vorgegebenen Limits und wie man die Speicherung aller persönlicher Spielerdaten und Transaktionen umgehen kann.

Die besten Online Casinos ohne LUGAS Eintragung für 2023

Im Online Casino ohne LUGAS IT-System spielen

Wenn ihr ohne staatliche Aufsicht spielen wollt und nach einem Online Casino ohne LUGAS Ausschau haltet, müsst ihr euch an Anbieter halten, die über eine Glücksspiellizenz aus dem europäischen Ausland verfügen. Hier haben wir für euch die besten Casinos ohne Lugas 2023 zusammengefasst, die wir vorher einem ausgiebigen Casinotest unterzogen haben und absolut empfehlen können.

Sämtliche der oben aufgeführten besten Online Casinos verfügen über eine gültige Glücksspiellizenz, die beispielsweise in Ländern wie Curacao, Malta oder auch Gibraltar ausgestellt wurde. Die Spielportale werden nach EU-Recht reguliert und müssen sich deshalb nicht an die deutschen Gesetze anpassen. So ist es möglich, alle Spiele ohne Anbindung an die OASIS Sperrdatei und ohne LUGAS bereitzuhalten.

Der Spielersicherheit tut das keinen Abbruch, lediglich der Spielerschutz ist in diesem Falle nicht ganz so gesichert wie im deutschen Online Casino. Da Glücksspielanbieter ohne LUGAS aber intern individuelle Limits für Einzahlungen und Spielsitzungen ermöglichen, kann man sich als Spieler eigene persönliche Limitierungen einstellen. Wer sich vom Spiel ausschließen lassen möchte, kann die Spielersperre jederzeit über den Support beauftragen. Ansonsten spielt man im Online Casino ohne EU-Lizenz ohne Einschränkungen.

Was genau ist LUGAS?

Oben wurde es bereits kurz erwähnt – das Kürzel LUGAS steht für Länderübergreifendes Glücksspielaufsichtssystem. Aber was genau ist das und was bedeutet die Anbindung an das System zur Datenspeicherung für die Spieler in Verbindung mit ihrem Glücksspiel?

Eines sollte gleich zu Beginn geklärt werden: Mit ‚länderübergreifend‘ sind lediglich alle Bundesländer innerhalb Deutschlands gemeint. Das Lugas Aufsichtssystem gilt demnach nur innerhalb Deutschlands und betrifft Online Casinos mit Europa Lizenz nicht und dort spielt man als Spieler aus Deutschland weiterhin ohne LUGAS.

Das Länderübergreifende Glücksspielaufsichtssystem ist Teil des Glücksspielstaatsvertrags 2021

LUGAS wurde im Zuge des neuen Glücksspielstaatsvertrags in Deutschland im Juli 2021 eingeführt. Es ist neben der OASIS Sperrdatei ein weiteres Element, um den Spielerschutz im Online Casino Deutschland zu gewährleisten und die Regeln des Glücksspielvertrags einhalten zu können.

Schnittstellen zur Überprüfung der Spieleraktivitäten

Im Staatsvertrag zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland heißt es in §4a unter anderem ‚Eine Erlaubnis für die Veranstaltung von Sportwetten, Online-Poker und von virtuellen Automatenspielen darf nur erteilt werden, wenn… der Antragsteller Schnittstellen zur Prüfung aller Spielvorgänge in Echtzeit zur Verfügung stellt.‚

Weiterhin heißt es in §6i ‚Veranstalter von Sportwetten, Online-Casinospielen, Online-Poker und virtuellen Automatenspielen im Internet müssen auf eigene Kosten ein technisches System einrichten und betreiben, welches sämtliche für die Durchführung der Glücksspielaufsicht erforderlichen Daten zutreffend erfasst, digital nichtveränderlich ablegt sowie eine jederzeitige elektronische Kontrolle einschließlich unmittelbarem Zugriff durch die zuständige Aufsichtsbehörde ermöglicht.‚

Das bedeutet konkret, dass sämtliche von jedem einzelnen Spieler durchgeführte Aktivitäten im Online Casino in einer zentralen Datei erfasst und verarbeitet werden. So ist es möglich, die Spielaktivität eines jeden Spielers zu kontrollieren und in diesem Zuge gesetzlich festgelegte Spielpausen und vorgegebene Limits für Einzahlungen einzuhalten. Zudem wird bei jedem Glücksspielkunden in Bezug auf die Spielaktivität die Beschränkung auf einen einzigen Glücksspielanbieter sichergestellt. Paralleles Spielen in mehreren Online Casinos ist dadurch nicht mehr möglich. Man kann also in deutschen Casinos nicht bei zwei oder mehr Casino-Accounts zugleich eingeloggt sein. Zudem wird bei jedem Login überprüft, ob für den Spieler möglicherweise eine Eintragung im Spielersperrsystem vermerkt ist.

Das Kontrollsystem Lugas setzt sich aus zwei unterschiedlichen Zentraldateien zusammen. Zum einen handelt es sich um eine Limit-Datei, zum anderen um eine Aktivitäts-Datei. Beide Dateien werden mit den jeweiligs erforderlichen Spielerdaten gespeist. Das IT-System erfasst alle Einzahlungen und Spielaktivitäten der Spieler, die wegen dem Glücksspielstaatsvertrag in deutschen Casinos von den Spielhallen-Betreibern zwingend übermittelt werden müssen.

Möglich wird dies über die Video-Ident Verifizierung, die man als Kunde im Online Casino mit deutscher Lizenz bereits bei der Registrierung durchlaufen muss. Es werden alle persönlichen Ausweisdaten aufgezeichnet und geprüft. Erst wenn die Freigabe erfolgt, kann man sich im seinen Account einloggen. Gleichzeitig wird für jeden Spieler ein Konto in der LUGAS Datenbank angelegt, in der künftig sämtliche Aktivitäten des Spielers aufgezeichnet werden.

Gleichzeitiges Spielen in mehreren Casinos wird unterbunden

Über das länderübergreifende Glücksspielaufsichtssystem wird direkt registriert, sobald sich ein Kunde in einem der deutschen Online Casinos anmeldet. Weitere deutsche Casinokonten oder Sportwetten Portale bei anderen Anbietern sind ab diesem Zeitpunkt für diesen Spieler nicht zugängig. Auf diese Weise wird von staatlicher Seite verhindert, dass man in mehreren Casinos gleichzeitig spielt oder zeitgleich auf verschiedenen Portalen am Glücksspiel teilnimmt.

Das Länderübergreifende Kontrollsystem kann zwischen aktiven und inaktiven Konten unterscheiden. Ist man als Spieler in einem Online Casino mit deutscher Lizenz im Account eingeloggt, sind zeitgleich alle andere Casinokonto für den Login gesperrt, damit Parallelspiel, beispielsweise auch auf verschiedenen Endgeräten, gar nicht erst möglich ist.

Natürlich ist es möglich, das Spiel jederzeit zu unterbrechen. Bevor man sich dann aber bei einem anderen Anbieter im Onlinecasino einloggt, muss man eine fünfminütige Spielpause einhalten. Spielt man in Online Casinos ohne LUGAS, die über eine EU-Lizenz reguliert werden, ist das parallele Spielen problemlos möglich.

Überwachung des monatlichen 1000 € Einzahlungslimits

Die Datenbank LUGAS erhält Auskunft über jede einzelne Einzahlung, die ein Spieler tätigt. Durch die zwingend zu erfolgende Transaktions-Meldung an die digitale Datensammlung LUGAS kann das anbieterübergreifende, monatliche Einzahlungslimit von maximal 1000 € überwacht und eingehalten werden, das für Casinos mit deutscher Lizenz gilt. Ohne das Kontrollsystem wäre es für die einzelnen Glücksspielanbieter nicht möglich, die monatlichen Einzahlungen zu überwachen. Schließlich haben sie keinerlei Handhabe, die Zahlungs-Transaktionen ihrer Kunden bei anderen Anbietern einzusehen. Diese haben sie natürlich auch über LUGAS nicht. Aber das System erkennt genau, wann das monatliche Limit für Einzahlungen erreicht ist und sperrt automatisch den Zugang zu jeglicher weiteren Einzahlung mit echtem Geld in Casinos.

Sämtliche monatlichen Einzahlungen eines jeden Spielers in Pokerräumen, bei Lotterien, in Kasinos oder bei anderen Wettanbietern werden in der anbieterübergreifenden LUGAS Systemdatei aufgezeichnet und im Laufe des Monats zusammenaddiert. Sobald das monatliche Einzahlungslimit von höchstens 1000 Euro erreicht ist, sind bei Glücksspielanbietern, die in Deutschland lizenziert sind, keine weiteren Einzahlungen mehr möglich.

Erst nach Ablauf der 1-Monats-Frist kann man dann als Spieler wieder Echtgeld aufs Casinokonto aufladen. In Casinos ohne LUGAS System-Anbindung gibt es keine monatlichen Limits für Einzahlungen, deshalb müssen all diese Daten dort nicht erfasst werden und die Schnittstelle zu einer Spielerdatenbank ist nicht notwendig.

Aufzeichnung der Spieldauer

Im neuen deutschen Glücksspielstaatsvertrag ist gesetzlich geregelt, dass man als Spieler nicht länger als eine Stunde am Stück im Online Casino spielen darf. Sobald die Spieldauer von 60 Minuten ausgereizt ist, wird das Spiel automatisch unterbrochen und man muss eine 5 Minuten Spielpause einlegen. Während dieser Spielunterbrechnung ist es auch nicht möglich, sich in ein Konto in einem anderen Casino einzuloggen. Selbst wenn man keine volle Stunde gespielt hat und sich aus seinem Account abmeldet, um sich woanders in ein Casinokonto einzuloggen, muss man eine fünfminütige Spielpause einhalten, bis eine Anmeldung möglich ist. Das elektronische System zur Datenerfassung nimmt also jegliche Kontobewegung und jede einzelne Spielsession wahr.

Jeder Glücksspielbetreiber, der in Deutschland lizenziert ist, ist verpflichtet eine Schnittstelle zwischen Casino und LUGAS einzurichten, damit alle spielerbezogenen Daten und Transaktionen direkt an das IT-System übermittelt und dort erfasst werden können.

Die größten Vorteile im Casino ohne LUGAS

Da ein Online Casino ohne LUGAS zwangsläufig auch ohne deutsche Lizenz operiert, haben Spieler kaum Beschränkungen im Spielablauf zu befürchten. Wichtig ist allerdings, dass das Portal überhaupt lizenziert ist, denn das Spielen in einem unlizenzierten Casino ist defintiv nicht empfehlenswert. Wer auf eine gültige EU-Lizenz achtet, wenn er sich für einen Glücksspielanbieter entscheidet, kann mit absoluter Sicherheit und Fairness rechnen. Es gibt viele durchaus seriöse Casinos ohne LUGAS, die großen Wert auf Datenschutz und allgemein auf den Schutz ihrer Kunden legen.

Als größten Vorteil der Onlinecasinos ohne LUGAS lässt sich nennen, dass hier komplett ohne Limits gespielt werden kann. Es gibt weder Einschränkungen bei der Höhe der monatlichen Geldtransfers, noch muss man als Spieler Einsatzlimits oder Spielpausen beachten. Weiterhin haben Casinos ohne Anschluss an die LUGAS Systemdatei wesentlich mehr Spiele in ihrem Programm. Beispielsweise sind Casinospiele wie Online Poker, Online Baccarat, Online Roulette und andere Tischspiele in deutschen Casinos nicht mehr gestattet. Im Online Casino ohne LUGAS hingegen sind die alle sowohl als Automatenspiele als auch im Live Casino verfügbar.

Ein Live Casino ist also bei den EU Anbietern auch vorhanden, während man im Online Casino Deutschland auf Live Dealer Games verzichten muss. Ebenso sieht es mit progressiven Jackpots aus – auch sie können im Casino ohne deutsche Lizenz geknackt werden, während sie im Deutschland-Casino komplett aus dem Angebot gestrichen werden mussten.

Nachfolgend haben wir eine Gegenüberstellung der Casinos ohne LUGAS und denen mit der zentralen Datenerfassung. Es ist unschwer erkennbar, dass man ohne LUGAS wesentlich größere Vorteile genießt und weder die Einzahlungen noch das Spielen selbst eingeschränkt werden.

Online Casino ohne LUGAS Online Casino mit LUGAS Viele Spielautomaten ✔ ✔ Tischspiele (Online Roulette, -Poker, etc.) ✔ ✖ Jackpots ✔ ✖ Live Casino ✔ ✖ Ohne monatliches Einzahlungslimit ✔ ✖ Ohne Einsatzlimit ✔ ✖ Ohne 5 Sekunden Pause nach Drehs ✔ ✖ Ohne 5 Minuten Pause nach 1 Std. ✔ ✖ Sicherheit ✔ ✔ Faire RTP Quoten ✔ ✔ Spielerschutzmaßnahmen ✔ ✔+ Gültige Lizenz ✔ ✔ Qualifizierter Support ✔ ✔ Ohne OASIS Sperrdatei ✔ ✖

Vorteile von Online Casinos mit LUGAS

Während Casinos ohne LUGAS zwar nach EU-Recht lizenziert sind, aber nicht über deutsche Lizenzen reguliert werden, ist die Spielsuchtprävention in deutschen Casinos wesentlich besser. Dies bringt für deutsche Spieler einige gravierende Nachteile mit sich, hat aber durchaus auch Vorteile:

Offizielle Glücksspiellizenz aus Deutschland

Video-Verifizierung zur Vermeidung von Geldwäsche und Betrug

Ausschließlich etablierte und 100% seriöse Zahlungsdienstleister

Wirksame Präventionsmaßnahmen gegen Spielsucht

So spielt ihr sicher in Online Casinos ohne Lugas

Online Casinos ohne LUGAS Systemanbindung haben einige Vorteile für deutsche Spieler. Gesamtzeit: Online Casino ohne LUGAS IT-System aussuchen Oben in der Liste findet ihr die aktuell besten Online Casinos, die eine EU-Lizenz besitzen, absolut fair und sicher sind und ohne LUGAS IT-Datei operieren. Gerne könnt ihr euch erst einmal die Casinotests durchlesen. Oder besucht die einzelnen Websites und schaut euch mal ordentlich bei den verschiedenen Anbietern um. Ihr könnt dort auch kostenlos im Casino spielen und ohne Registrierung sowie ohne Geld kostenlose Demo Slots ausprobieren. Wenn ihr einen Favoriten gefunden habt, könnt ihr von uns aus über den grünen ‚Jetzt anschauen‘-Button direkt zu dem jeweiligen Glücksspielangebot wechseln. Kostenlose Casinospiele spielen Wir empfehlen euch, erst einmal ein paar kostenlose Spiele im Casino auszuprobieren, ehe ihr euch für eine Registrierung entscheidet. Lernt das Spielangebot kennen, schaut euch alles ausgiebig an und wechselt dann zur Anmeldung im Online Casino. Im Online Casino ohne LUGAS registrieren Wenn ihr euch ausgiebig in allen Bereichen umgeschaut und ein paar Spiele ausprobiert habt, wird es Zeit für eine Registrierung. Beachtet dabei, dass es bei den meisten Casinos ohne LUGAS einen Willkommensbonus gibt, den ihr aber bei der Ersteinzahlung bestätigen müsst, wenn ihr mit Bonus spielen wollt. Wir empfehlen euch, die Bonusbedingungen durchzulesen, damit ihr wisst, welche Regeln ihr beachten müsst, wenn ihr mit Bonusguthaben spielen wollt. Ihr könnt aber problemlos auch im Casino ohne Bonus spielen.

Das Registrierungsformular muss vollständig ausgefüllt werden. Anschließend erhaltet ihr in den meisten Fällen eine Registrierungsmail, die ihr bestätigen müsst, damit euer Spielerkonto angelegt werden kann. Eine Verifizierung ist zu diesem Zeitpunkt nicht notwendig. Diese ist erst erforderlich, wenn ihr euch später eure Gewinne auszahlen lässt. Echtgeld einzahlen über die bevorzugte Zahlungsmethode Online Casinos ohne LUGAS haben im Kundenbereich eine lange Liste von Zahlungsdienstleistern aufgeführt, über die ihr eure erste Einzahlung tätigen könnt. Sucht euch den von euch bevorzugten Zahlungsanbieter aus, gebt den Betrag ein, den ihr gerne in euer Spielerkonto transferieren möchtet und folgt dann den Anweisungen.

Ihr werdet Schritt für Schritt zu eurem Zahlungsanbieter weitergeleitet. Alle Zahlungen sind verschlüsselt und sicher. Im Casino ohne LUGAS spielen Sobald das Geld auf eurem Account erscheint, könnt ihr mit Echtgeld im Online Casino spielen und eure ersten Einsätze an Spielautomaten, im Live Casino, an Tischspielen oder Jackpots tätigen. Sucht euch einfach eines der vielen Casinospiele aus, passt die Einsätze und Gewinnlinien an und legt los.

Viel Spaß und noch mehr Glück beim Spielen!

FAQ

Was bedeutet die Abkürzung LUGAS? Die Abkürzung ist die Kurzform für Länderübergreifendes Glücksspielaufsichtssystem. Es handelt sich dabei um eine zentrale Systemdatei, in der alle Spielerdaten inklusive der Transaktionen für Einzahlungen gespeichert werden. Ist das Online Casino ohne LUGAS sicher? Zwar bieten Casinos, die mit dem Aufsichtssystem für Glücksspiel operieren, mehr Schutz vor einer Glücksspielsucht, ansonsten stehen Casinos ohne LUGAS den Pendants mit staatlicher Datenspeicherung in nichts nach. Online Casinos ohne LUGAS verfügen ebenso über Glücksspiellizenzen und werden von den jeweils zuständigen Aufsichtsbehörden reguliert. Auch ohne LUGAS Anbindung müssen diese Portale strenge Vorgaben erfüllen, sowie Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen treffen. Alle Spielautomaten sind mit einem Zufallsgenerator ausgestattet, der für zufällige Spielergebnisse sorgt. Auch im Casino ohne LUGAS ist man sicher unterwegs, hat faire Quoten und Spielbedingungen. Wo findet man das beste Glücksspiel ohne LUGAS? Wir haben zahlreiche Anbieter einem Casinotest unterzogen. Alle in der Bestenliste aufgeführten Anbieter können ihr Glücksspiel ohne LUGAS Datenerfassung anbieten. Da jedes der Casinos über eine gültige Glücksspiel Lizenz aus dem EU-Ausland verfügt und unter staatlicher Kontrolle der zuständigen Behörde steht, ist dort das Spielen sicher. Warum gibt es LUGAS ? Das zentrale Aufsichtssystem wurde geschaffen, um innerhalb Deutschlands bei Spielern die Glücksspielsuchtgefahr einzudämmen. Durch den Datenabgleich zwischen mehreren Glücksspielanbietern ist es nun möglich, das Spielverhalten der Spieler in ’normale‘ Bahnen zu lenken und unnötige Überschuldungen zu vermeiden. Wer die monatliche Einzahlungsgrenze von 1000 € erreicht hat, kann keine weiteren Einzahlungen in deutschen Casinos machen. Allerdings sind die Casinos ohne LUGAS von dieser Maßnahme ausgenommen.

Das stellt durchaus ein Problem dar, denn wer in deutschen Casinos sein monatliches Limit komplett ausgereizt hat, kann immer noch in europäische Casinos wechseln und dort weiterspielen. Auf diese Webseiten hat die zentrale Datenbank keine Einsicht und kann keinen Einfluss ausüben. Kann man in LUGAS das 1000 € Einzahlungslimit ändern? Bei der Registrierung im Online Casino Deutschland, das mit LUGAS arbeitet, wird direkt das gewünschte monatliche Limit abgefragt. Die maximale Einzahlungsgrenze liegt in deutschen Casinos bei 1000 € monatlich. Eine Korrektur nach unten ist jederzeit möglich, nur höhere Einzahlungen als die Tausend EUR sind monatlich nicht möglich. Das Einzahlungslimit gilt für die gesamte Spielaktivität innerhalb der Glücksspielszene. Demnach werden auch Zahlungen für Sportwetten, auf Pokerseiten oder bei Lotterien bei LUGAS hinzu addiert.

In Casinos ohne LUGAS gibt es das monatliche Limit nicht und es sind jederzeit auch hohe Einzahlungen im Casino möglich. Bei der ersten Registrierung in einem deutschen Glücksspielportal werden alle personenbezogenen Daten abgefragt und an die Spielerdatenbank weitergeleitet. Dieser Datensatz wird innerhalb LUGAS mit einer persönlichen ID verknüpft, die speziell für diesen einen Kunden gilt. Laut der LUGAS betreuenden Behörde findet die Kommunikation mit den Glücksspielanbietern fortan nur noch über diese ID statt und nicht über den abgespeicherten Datensatz mit Namen, Geburtsdatum und Adresse. Jeder irgendwo innerhalb Deutschlands registrierte Nutzer wird mit einem Pseudonym ausgestattet, über das anbieterübegreifend sämtliche Transaktionen und Aktivitäten abgefragt werden können.

