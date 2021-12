Krypto Online Casinos akzeptieren Einzahlungen in Bitcoin und Co. Auch Einsätze und Gewinnauszahlungen sind in diesen Casinos mit Kryptowährungen möglich. Wie genau funktioniert der Einsatz von Krypto in der virtuellen Spielbank? Welche Vorteile bietet dies Spielern? Wir erklären, was Krypto Online Casinos ausmacht. In unserem Casino Test sind wie näher auf die einzelnen Casinos mit dieser Währung eingegangen.

Die 15 besten online Casinos mit Kryptowährung

Was sind Krypto Online Casinos?

Ein Krypto Online Casino ist ein virtuelles Casino, das auch Kryptowährungen akzeptiert. Die Akzeptanz kann sich dabei auf Einzahlungen beschränken. In diesem Fall nimmt das Casino Einzahlungen von Spielern in Bitcoin, Ethereum oder anderen Kryptowährungen entgegen. Die Einzahlung wird anschließend jedoch in eine klassische Währung umgerechnet und auf dem Spielkonto verbucht.

Ermöglicht ein solches Casino auch Auszahlungen in Kryptowährungen, erfolgt nach einer Auszahlungsanforderung erneut eine Umrechnung von einer klassischen Währungen in eine Kryptowährung. Krypto Online Casinos dieses Typs sind recht weit verbreitet. Dies ist der einfachen Implementierung von Zahlungsvorgängen in Bitcoin und Co. zu verdanken. Die Casinos können so leicht auf das gestiegene Interesse an Kryptowährungen reagieren.

Crypto Online Casinos im engeren Sinne sind jedoch Anbieter, die nicht nur Zahlungen in Bitcoin und Co. ermöglichen, sondern auch Spielkonten in diesen Währungen führen. Spieler können zum Beispiel Bitcoin auf ein Spielkonto einzahlen und sehen auch die Gutschrift ohne vorherige Umrechnung in Bitcoins. Auch Einsätze sind dann in Bitcoin möglich – und ebenso Gewinnauszahlungen. Online Casinos dieses Typs gehen deutlich weiter und gestehen Kryptowährungen einen vollwertigen Status als Wirtschaftswährung zu.

Welche Vorteile bieten Krypto Casinos?

Viele Menschen investieren in Kryptowährungen und setzen diese auch immer häufiger zum Bezahlen ein. Das Interesse an Bitcoin, Ethereum, Litecoin etc. ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen.

Für Besitzer von diesen Währungen ist grundsätzlich jede Einsatzmöglichkeit im Alltag interessant. Ein Ladengeschäft wird für Besitzer attraktiver, wenn es Kryptowährungen akzeptiert. Dasselbe gilt für Online Casinos. Gerade vor dem Hintergrund der immensen Kurssteigerungen der vergangenen Jahre ist die Akzeptanz von Währungen dieser Art sehr attraktiv.

Cryptobestände einsetzen ohne Umtausch

Viele Anleger haben große Gewinne eingefahren und möchten diese nur im Alltag einsetzen – zum Beispiel bei einer Session im Online Casino. Für Fans typisch ist jedoch eine gewisse Skepsis gegenüber klassischen Währungen. Krypto Online Casinos ermöglichen den praktischen Einsatz der liebgewonnenen Bestände ohne vorherigen Umtausch.

Ein spezieller Vorteil der Online Casinos besteht in der sehr unkomplizierten Zahlungsabwicklung. Mit Kryptowährungen sind Einzahlungen 24/7 in Echtzeit möglich – und zwar ohne den Einsatz einer Kreditkarte oder eines Bankkontos.

Einzahlung im Casino erscheint nicht auf dem Kontoauszug

Wer zumeist mit Bitcoin in einem Krypto Online Casino einzahlt, gewinnt dadurch einen Vorteil. Reguläre Einzahlungen mittels Kreditkarte, Zahlungsauslösedienst etc. erscheinen auf dem Kontoauszug oder der Kreditkartenabrechnung. Insbesondere Casinoeinzahlungen auf dem Kontoauszug können sich negativ auf die Bonität auswirken.

Relevant ist dies etwa, wenn ein Spieler einen Verbraucherkredit beantragt und die Kontoauszüge durch einen Bankmitarbeiter oder einen digitalen Kontocheck geprüft werden. Einzahlungen bei Casinos können aus verschiedenen statistischen Gründen die Kreditwürdigkeit moderat herabsetzen.

Generell mehr Privatsphäre möglich

Einzahlungen mit Cryptowährungen ermöglichen generell mehr Privatsphäre. Dies betrifft nicht nur den Kontoauszug, sondern auch andere Daten. Wer etwa eine Kreditkarte beantragt, muss mit Meldungen der kartenausgebenden Bank an Auskunfteien rechnen. Wallets sowie Konten bei Krypto Zahlungsdiensten werden dort dagegen nicht gemeldet.

Höhere Auszahlungslimits

Viele Online Casinos bieten Spielern großzügigere Ein- und Auszahlungslimits. Dies gilt insbesondere beim Vergleich mit in Deutschland lizenzierten Casinos. Diese legen anbieterübergreifend ein monatliches Einzahlungslimit von 1000 EUR fest. Auszahlungslimits stehen häufig mit den Verträgen zwischen Casino und Zahlungsdiensteanbietern in Verbindung. Online Casinos können deshalb sehr viel größere Auszahlungen machen, weil dann keinerlei Limits, zusätzliche Gebühren etc. anfallen.

Fast immer mit Bonus kompatibel

Einzahlungen mit Kryptowährungen sind fast immer mit Bonusangeboten für Neukunden kompatibel. Bei anderen Zahlungsmethoden gilt dies nicht: Insbesondere E-Wallets wie Skrill und Neteller, aber auch Paysafecards sind häufig von Bonusangeboten ausgeschlossen. Spieler können durch eine Einzahlung mit Bitcoin und Co. somit attraktive Boni in Anspruch nehmen.

Gibt es auch Nachteile?

Bei echten Krypto Online Casinos mit Bitcoin und Co. als möglicher Kontowährung gibt es keine Nachteile. Der Grund: Wer möchte, kann in aller Regel auch mit klassischen Zahlungsmitteln einzahlen und ein Konto in Euro, Dollar etc. führen. Diese Währungen sind lediglich eine zusätzliche Option.

Akzeptiert ein Casino ausschließlich Einzahlungen in Cryptowährungen und nimmt es anschließend eine Umrechnung vor, können allerdings zusätzliche Kosten entstehen. Denkbar sind Gebühren für die Devisenkonvertierung sowie Wechselkurszuschläge. Dann können die Kosten höher ausfallen als bei einer Einzahlung mit anderen Zahlungsmethoden.

Die starken Kursschwankungen bei Kryptowährungen können auch ein Nachteil sein. Wer zum Beispiel im Online Casino einen Gewinn einfährt und diesen in Bitcoin erhält, kennt nur den gerade aktuellen Wert in Euro. Welcher Betrag in Euro letztlich zur Verfügung steht, steht jedoch erst nach dem vollständigen Umtausch fest.

Echte Krypto Online Casinos: Spieleangebot wird ausgebaut

Bei echten Krypto Online Casinos, die auch Spielkonten in Bitcoin und Co. führen und Einsätze in Kryptowährungen ermöglichen, ist das Spieleangebot häufig noch etwas kleiner als bei anderen Anbietern. Der Grund ist darin zu sehen, dass die Spiele ein Stück weit angepasst werden müssen. Dieser Prozess ist bei Herstellern und Casinos noch im Gang. In Zukunft dürfte es Casinos geben, deren Spieleangebot nicht mehr hinter dem anderer Anbieter zurücksteht.

In der Praxis fahren viele Casinos zweigleisig. Dann gibt es eine spezielle Kategorie für Krypto Spiele. Bei diesen werden Einsätze auch in Bitcoin und Co. akzeptiert. Alle Spiele aus dieser Kategorie erfordern den Einsatz alternativer Währungen.

Bei manchen Casinos können Spieler ein Spielkonto mit Unterkonten in verschiedenen Währungen führen. Dann ist es z.B. möglich, dass Hauptkonto in EUR zu führen und auf einem Unterkonto Bitcoin vorzuhalten. So lässt sich das wachsende Bitcoin Angebot sukzessive besser nutzen.

Zudem gilt es zu berücksichtigen, dass die meisten Krypto Online Casinos nicht in Deutschland lizenziert sind. Dies bringt Vorteile beim Spieleangebot mit sich. So gelten für Auslandscasinos die deutschen Regelungen nicht.

Dies führt dazu, dass im Ausland lizenzierte Casinos auch Bankhalterspiele anbieten können, die es in Deutschland derzeit nicht gibt. Da auch die in Deutschland fällige fünfprozentige Einsatzsteuer im Ausland in dieser Form nicht gilt, gibt es zudem mehr Spiele – insbesondere solche mit attraktiven Ausschüttungsquoten.

Welche Währungen werden akzeptiert?

Jedes Casino entscheidet selbst, welche Kryptowährungen akzeptiert werden. Typischerweise werden die unter Verbrauchern beliebtesten Coins akzeptiert. Dazu gehören etwa Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin und Dogecoin. Auch der StableCoin Tether wird häufig akzeptiert. Tendenziell weiten die Casinos ihr Angebot an akzeptierten Währungen nach und nach aus.

Wie funktionieren Einzahlungen im Crypto Casino?

Einzahlungen mit Cryptowährungen im Online Casino laufen grundsätzlich sehr einfach ab. Es gibt allerdings zwei Varianten.

In der ersten Variante senden Spieler Bitcoin oder eine andere Kryptowährung direkt von ihrer Wallet an die Wallet des Casinos. Typischerweise muss dem Casino zuvor die eigene Wallet Adresse mitgeteilt werden, damit die Zahlung zugeordnet werden kann. Hier empfiehlt es sich, zuvor den Kundenservice zu kontaktieren und nach den Details zu fragen.

In der zweiten Variante werden spezielle Zahlungsdienste verwendet. Diese wickeln die Zahlung ab. Hier gibt es mittlerweile verschiedene Anbieter wie z.B. Coinspaid. Dieser Dienst verfügt über eine ausgereifte Technik und ermöglicht Casinos die unkomplizierte Einbindung von Schnittstellen. Häufig erfolgt die Einzahlung über diese Dienste über eine individuelle Hot Wallet. Dadurch sind Zahlungen sehr schnell und unkompliziert möglich. Gleichzeitig können Spieler den Einsatz der Hot Wallet strikt auf unmittelbar geplante Zahlungen begrenzen und größere Bestände in einer Cold Wallet verwahren.

Crypto Boni oft besonders attraktiv

Viele Krypto Online Casinos legen spezielle Bonusangebote für Kunden auf, die mit diesen Währungen einzahlen. Oft sind diese Angebote deutlich großzügiger als andere Boni. So gibt es in manchen Casinos täglich einen Anspruch auf einen Krypto Bonus. Dieser fällt dann häufig sogar sehr hoch aus. Bis zu 500 EUR pro Tag sind durchaus möglich.

Auch Krypto Boni unterliegen Umsatzbedingungen. Diese sind jedoch nicht zwingend strenger als bei anderen Bonusangeboten. Insgesamt erhalten Nutzer von Cryptos mehr und großzügigere Boni ohne schärfere Auflagen.

Ausnahmen bestätigen die Regel. Bei einigen Anbietern sind Kryptowährungen vom Willkommensbonus ausgeschlossen. In diesem Fall ist der Einsatz von Bitcoin und Co. für Einzahlungen ein Nachteil.

Fazit

Ein Krypto Online Casino ist im weiteren Sinne ist ein Casino, das diese Währung für Einzahlungen akzeptiert. Crypto Online Casinos im engeren Sinne führen auch Konten in Bitcoin und Co. und akzeptieren überdies Einsätze in Cryptowährungen. Diese Casinos bieten Fans die größten Vorteile, weil keine Devisenkonvertierung erforderlich ist und so Vorgänge schnell und ohne zusätzliche Kosten ablaufen.

Einzahlungen mit dieser Währung sind im Hinblick auf Privatsphäre, Geschwindigkeit und Kosten sehr attraktiv. Zudem gibt es häufig spezielle Bonusangebote für Besitzer von Bitcoin und Co. Das Spieleangebot kann im Einzelfall eingeschränkt sein, soweit es Spiele mit der Möglichkeit zu Einsätzen in diesen Währungen betrifft.

In der Praxis wird dies jedoch häufig dadurch ausgeglichen, dass diese Online Casinos im Ausland lizenziert sind und nicht unter verschiedene deutsche Restriktionen wie die Einsatzsteuer und das derzeitige faktische Verbot von Bankhalterspielen fallen.

Letzte Änderung am 31. Dezember 2021 durch Maria – the Lady –