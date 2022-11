Freispiele im Online Casino können sehr verlockend sein. Das Spielen in Online Casinos bietet durchaus Vor-, aber auch ein paar Nachteile für Casino und Spieler. Bei den Vorteilen sind vor allem die zahlreichen Bonusaktionen oder Freispiele ohne Einzahlungen zu nennen. Dadurch erhält der Spieler die Möglichkeit, ohne jegliches Risiko an einem Slot mit Echtgeld zu zocken. Das Online Casino stellt hierfür eine bestimmte Anzahl an Freispielen auf dem Spieler-Account ein.

In den Angebotsbedingungen des Betreibers wird kommuniziert, für welche Slots die Freispiele verwendet werden können. Die Freispiele im Online Casino gelten also nicht grundsätzlich für alle Slots aus dem Angebot eines Online Casinos. Daneben ist zu beachten, dass Gewinne aus Freispielen meist erst nach der Erfüllung der Bonusbedingungen ausgezahlt werden können.

Was sind Freispiele im Online Casino?

Bei Freispielen muss der Spieler keinen Einsatz setzen. Im Prinzip kann er ohne Risiko und Kosten den Spielautomat drehen oder sich an einen Spieltisch setzen. Freispiele sind also ein Bonus des Online Casinos, der sich explizit auf Drehs bezieht. Oftmals werden sie nur für bestimmte Slots angeboten. Dennoch muss festgehalten werden, dass die Freispiele im Online Casino generell zwar nichts kosten, aber nur im engeren Sinne auch tatsächlich frei sind. Meist sind sie mit Umsatzbedingungen verbunden, die vor einer etwaigen Auszahlung zu beachten sind.

Vor- und Nachteile von Freispielen

Es gibt einige Vorteile bei Freispielen, weshalb immer die Augen danach offen gehalten werden sollten. Als erstes ist hier zu nennen, dass ganz ohne den Einsatz von Geld und somit auch ohne Risiko gespielt werden kann. Es sind also durchaus Gewinne möglich, ohne dafür das eigene Budget zu belasten. In jedem Fall helfen sie Spielern dabei, Spielautomaten kennenzulernen. Das aktuelle Freispielangebot von OSC ist in diesem Zusammenhang besonders interessant.



Klar ist aber auch, dass Casinos auch nichts zu verschenken haben. Die Freispiele im Online Casino haben den Zweck, den Spielern neue Spiele zu zeigen oder generell auf ein Casino aufmerksam zu machen. Entsprechend stellen sie auch keine Garantie für Gewinne dar. Die Umsatzbedingungen sind stets zu beachten. Im Prinzip ist es so, dass mit Freispielen Gewinne generiert werden können. Diese müssen dann jedoch mehrfach umgesetzt werden, um ausgezahlt werden zu können. Des Weiteren ist zu beachten, dass Freispiele meist nur für einen begrenzten Zeitraum zur Verfügung stehen. Bevor mit dem Spielen begonnen wird, sind also die an die Freispiele geknüpften Bedingungen genauestens zu lesen.

Verschiedene Arten von Freispielen

Den Bonus in Casinos gibt es in verschiedenen Formen. Freispiele im Online Casino hingegen sind sehr spezifisch. Aktuell werben viele Casinos sogar mit Freispielen ohne Einzahlung. Ein Einzahlungsbonus kann im weiteren Sinn auch für Freispiele verwendet werden. Online Casino definieren Freispiele aber meist direkt als solche. Manche sind weit gefasst und können an allen beliebigen Slots eingesetzt werden. Dies ist oft der Fall, wenn neue Spielautomaten erscheinen, damit der Spieler eine gute Möglichkeit hat, diesen kennenzulernen. Andere sind wiederum an bestimmte Automaten gebunden. Daneben gibt es auch Freispiele im Online Casino, die der Spieler sich an verschiedenen Automaten verdienen kann.

Bonus, Freispiele, Aktionen und Belohnungen

Der größte Vorteil der meisten Online Casinos sind die überzeugenden Bonusangebote , Freispiele, Aktionen und Belohnungen für die Spieler. Schon bei der Registrierung wartet auf Neukunden ein attraktiver Willkommensbonus. Hier werden oftmals Freispiele angeboten. Aber auch Bestandskunden dürfen sich regelmäßig über attraktive Bonusaktionen freuen. Hier sind beispielsweise wöchentliche Cashbacks oder der Reload Bonus zu nennen. Stammkunden erhalten für häufiges Spielen Bonuspunkte als Belohnung, die wiederum in Guthaben oder Freispiele im Online Casino umgewandelt werden können. Je häufiger die Freispiele vor einer Auszahlung umgesetzt werden müssen, desto schwieriger wird es für den Spieler. Daher muss sich immer vor dem Spielen genauestens mit den Umsatzbedingungen befasst werden. Bei utopisch hohen Umsatzbedingungen ist vom Online Casino Abstand zu nehmen.

Große Auswahl an Spielen

In Online Casinos stehen unendlich viele Spiele zur Auswahl. In stationären Spielhallen ist der Platz begrenzt und es gibt nur eine eingeschränkte Auswahl an verfügbaren Automaten bzw. Spieltischen. Virtuelle Casinos bieten ein riesiges Portfolio über Tischspiele wie Poker, Roulette oder Blackjack, über Slots und Spielautomaten bis hin zu Videospielautomaten. Das vielfältige Angebot kann kaum übertroffen werden. Mittlerweile gibt es viele Softwareentwickler, die Casinospiele produzieren. Viele Online Casinos haben das Spielangebot verschiedener Produzenten im Angebot. So wird die Auswahl stets erneuert. Ständig gibt es neue Spiele, die Abwechslung garantieren.

Fazit zu Casino Freispielen

Schon allein die Bezeichnung Freispiele im Online Casino hört sich verlockend an. Sie können aber auch tatsächlich Vorteile mit sich bringen. Grundsätzlich bieten die allermeisten Online Casinos einen Bonus, Aktionen, Belohnungen und Freispiele an. Dies kann ein Willkommensbonus für Neukunden oder Belohnungen in Form von Free Spins für Bestandskunden sein. Durch Freispiele hat der Spieler die Möglichkeiten, ohne Risiko und Belastung des Budgets Gewinne zu erzielen. Jedoch sind hier immer die Umsatzbedingungen genauestens zu beachten. Die Gewinnbeträge müssen vor einer Auszahlung mehrfach umgesetzt werden. An den Umsatzbedingungen lässt sich auch sehr gut erkennen, wie vorteilhaft und fair ein Anbieter agiert. Sind diese realisierbar, kann von einem vertrauenswürdigen Online Casino ausgegangen werden.

Letzte Änderung am 29. November 2022 durch Wolfgang – Lucky –