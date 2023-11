Überblick Online-Slots 2023: Von Klassikern bis zu Jackpots – erstaunlich

Online-Slots erfreuen sich unter Casino-Spielern großer Beliebtheit, was oft an den Gewinnchancen liegt. Die Regeln aller Arten von Slots sind auch für Spieler ohne Vorkenntnisse recht einfach zu erlernen, was den Einstieg in die virtuelle Welt des Online-Glücksspiels deutlich erleichtert.

Aufgrund ihrer immensen Beliebtheit sind Spielautomaten sowohl in landbasierten als auch in Online-Casinos zu einem festen Bestandteil des Spielportfolios geworden. Tatsächlich machen sie einen ziemlich großen Teil der Spielesammlungen aller bekannten Onlinecasinos der Branche aus.

Wir möchten euch einen Leitfaden zu den verschiedenen Online-Slots Versionen präsentieren, sodass ihr in diesem Bereich einen reibungslosen Start genießen könnt.

Klassische Online-Slots

Die Klassiker in der Branche werden auch 3-Walzen-Slots oder einarmige Banditen genannt. Das Spiel hat einen Hebel, den die Spieler „ziehen“ müssen, um eine Drehung durchzuführen. Klassische Spielautomaten sind ideal für neue Spieler, die ihr Glück in der Online-Wettbranche versuchen wollen.

Wie bei jeder Online-Slots Art findet ihr verschiedene Symbole, die mit einigen Regeln verbunden sind. Zunächst solltet ihr die Regeln kennenlernen und erst dann euren Einsatz machen. Außerdem verfügt das Spiel über großzügige und progressive Jackpots. Wenn ihr auf drei ähnlichen Symbolen landet, erhaltet ihr den Jackpot.

Diese Online-Slots Varianten sind üblicherweise etwas schneller als andere Arten. Ihre Varianz ist extrem hoch, was bedeutet, dass ihr entweder große Gewinne erzielen oder das Risiko eingehen könnt, schnell alles zu verlieren. Ein Nachteil dieser Online-Slots besteht darin, dass die wenigen Walzen nur eine geringere Anzahl möglicher Kombinationen mit sich bringen.

Slots mit mehreren Gewinnlinien

Gelegentlich verfügen Slots mit mehreren Gewinnlinien über mehr als drei Walzen. Aber Online Slots mit mehreren Gewinnlinien können etwas komplizierter sein, was sie für unerfahrene Casino-Spieler etwas verwirrend machen könnte.

Meistens liegt die Anzahl der Gewinnlinien zwischen neun und einhundert. Bei Spielen dieser Art sind die Gewinnlinien nicht nur horizontal. Sie können vertikal, diagonal, zickzackförmig oder v-förmig sein. Slots mit mehreren Gewinnlinien ermöglichen das gleichzeitige Erscheinen mehrerer Gewinnkombinationen. Außerdem gibt es eine viel größere Auswahl an Symbolen, die normalerweise mit dem Thema oder der Geschichte des Spielautomaten zusammenhängen.

Die Anzahl der verfügbaren Wettoptionen ist größer als bei anderen Varianten, da ihr häufig selbst entscheiden könnt, wie viele Gewinnlinien ihr aktivieren möchtet. In den meisten Fällen beträgt der Mindesteinsatz nur 0,01 €, während die Obergrenze selten 1,00 € pro aktiver Linie überschreitet.

Video-Slots

Ein Video-Spielautomat ist in der Lage, seinen Bildschirm sofort von der Anzeige eines Spielautomaten mit fünf Walzen in eine Bonusrunde zu verwandeln. Dies entführt euch in ein Abenteuer, das Bilder und Töne enthält, die hochwertige Animationstechniken nutzen. Die Testberichte der verschiedensten Video-Slots sind in der Gaming-Community sehr beliebt.

Überdies sind viele davon themenorientiert. Dazu gehören Slots mit Superhelden-, Sport-, Film-, Comic-, Jahreszeiten-, Feiertags- und anderen Themen. Häufig verfügen sie über zusätzliche Funktionen wie Multiplikatoren, Wild-Symbole, Scatter-Symbole und Bonusrunden, die andere nicht haben. Das sind die verschiedenen Elemente, die diese Art von Slots ausmachen und bei Spielern äußerst beliebt sind.

„Obstautomaten“

Der Hauptunterschied zwischen einem Obstautomaten und einem normalen Slot besteht in der Fähigkeit von euch, Walzen zu halten oder Walzen anzustoßen, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Nachdem sich die Walzen gedreht haben, könnt ihr die Walzen manchmal für die nächste Drehung festhalten. Dies ist von Vorteil, wenn euch zwei von drei identische Symbole auf der Gewinnlinie erschienen sind.

Ebenso kann die Maschine nach einer Drehung Nudges anbieten. Das bedeutet, dass ihr jede beliebige Walze nach unten bewegen (anstoßen) könnt. Die Anzahl der Stupser liegt im Allgemeinen zwischen eins und fünf. Ihr könnt manchmal eine Gewinnkombination auf die Gewinnlinie verschieben oder spezielle Funktionen freischalten, indem ihr drei Wild-Symbole auf den Bildschirm bringt.

Megaways-Slots

Diese Art von Spielautomaten wurden ursprünglich von Big Time Gaming (BTG) entwickelt und schließlich an einige der wichtigsten und bekanntesten Spieleentwickler vergeben. Sie verfügen über die einzigartige Fähigkeit, die Symbolgröße zwischen den einzelnen Drehungen zu ändern, wobei im Allgemeinen zwischen zwei und sieben Symbole pro Drehung Platz finden.

Das erste Spiel, das diesen Slot überhaupt nutzte, war der Bonanza-Slot von BTG. Er hat gewissermaßen den Einstieg für eine Reihe spannender Spiele in der Zukunft geschaffen.

Da sich die Symbolgröße ständig ändert, ändert sich ebenso die Anzahl der Gewinnlinien, wobei in den klassischsten Versionen bis zu 117.649 Gewinnlinien zur Verfügung stehen. Dennoch hat sich Megaways seitdem weiterentwickelt und einige Spiele bieten euch eine noch höhere Anzahl an Gewinnlinien an. Zu den bemerkenswerten Titeln dieser Kategorie gehören Piggy Riches Megaways von Red Tiger, Divine Fortune Megaways von NetEnt, Genie Jackpots Megaways von Blueprint Gaming und Hypernova Megaways von Relax Gaming.

3-D-Slots

Dank moderner Technologien sind Entwickler in der Lage, Spiele zu entwickeln, die über die bloßen flachen Walzen auf dem Bildschirm hinausgehen und tatsächlich 3-D-Modelle verwenden, um eine immersive und unterhaltsamere Atmosphäre zu schaffen.

Diese Spielautomaten verfügen über eine Vielzahl unterschiedlicher Themen und Spielmechanismen, was zu ihrer Beliebtheit beiträgt. Sie basieren häufig auf beliebten Filmen oder Fernsehsendungen, sodass viele von euch von der Vertrautheit des Titels angezogen werden und die Tatsache genießen, dass diese Spielautomaten kurze Zwischensequenzen aus ihren Lieblingsfilmen enthalten.

Online-Slots mit Minispielen und i-Slots

Diese Art von Online-Slots werden ebenso als Slots mit Freispielen und Bonus bezeichnet. Neben dem herkömmlichen Slot-Spiel lösen bestimmte Spiele dieser Art Bonusstufen aus, die euch als Spielern ein Minispiel anbieten können. Die Minispiele ermöglichen es den Nutzern, ihre Gewinne zu vervielfachen.

Die i-Slots gelten als interaktive Slots, die es euch ermöglichen, in euren Bonusrunden sogar beim Minigolf zu wetten. In den Automaten findet man eine Komponente, die über den Zufall hinausgeht, aber mit Fähigkeiten, die die Gewinnchancen erhöhen.

Progressive Jackpot-Slots

In der Welt der Online-Slots nehmen progressive Jackpot-Spielautomaten einen ganz besonderen Platz ein. Während die meisten modernen Spielautomaten das Potenzial haben, im Vergleich zum Einsatz pro Runde ziemlich große Gewinne zu erzielen, sind nur Jackpot-Spiele in der Lage, wirklich lebensveränderndes Geld auszuzahlen.

Verschiedene Online-Slots haben unterschiedliche Regeln, wenn es darum geht, den progressiven Hauptpreis zu gewinnen. Manchmal müsst ihr den maximalen Einsatz spielen, um eine Chance zu haben. Manchmal hat aber jeder die Chance, Millionen zu gewinnen, selbst wenn man nur 0,10 € pro Runde spielen würde. Theoretisch könnten Jackpot-Fans einfach 10 € einzahlen, ein paar Drehungen spielen und mit viel Glück Millionär werden.

Letzte Änderung am 7. November 2023 durch A B