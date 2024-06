Die Digitalisierung ist weiter auf dem Vormarsch und hat den Alltag der meisten Menschen mittlerweile fest in der Hand. So werden heutzutage eine Vielzahl von Alltagserledigungen ganz einfach im Online-Bereich erledigt. Auch das Lottospielen im Internet gehört längst nicht mehr zu den Neuerfindungen und ist für viele Menschen eine echte Bereicherung im Alltag. Denn die Tippabgabe des Lottoscheins gelingt schnell und unkompliziert mit nur wenigen Klicks. Von den mehr als sieben Millionen Menschen in Deutschland, die regelmäßig Lottospielen, nutzen immer mehr Lottospieler auch die Möglichkeit der Online-Tippabgabe. Allerdings halten sich weiterhin einige Fragen bezüglich der Seriosität von Anbietern für das Lottospielen im Internet. Ist damit die Tippscheinabgabe auf Lottoland illegal?



Für viele Lottospieler ist es heutzutage schon völlig normal im World Wide Web ein paar Kreuze zu machen. Mit dem weiter schrumpfenden Angebot von stationären Lotterieannahmestellen, wächst die Nachfrage für das Lottospielen im Internet. So beschäftigen sich immer mehr Menschen mit dem Tippscheinabgabe im Internet. Für das Lottospielen im Internet gibt es dabei einige gute Gründe. So findet man im Online-Bereich nicht nur eine gigantische Auswahl von nationalen und internationalen Lotterien, sondern kann auch die Tippabgabe auch jederzeit und ganz bequem vom Smartphone erledigen. Das Lottospielen war noch nie so einfach wie heute. Dabei gibt es mit Lottoland einen seriösen Partner für gleich zahlreiche Lotterien im In- und Ausland.

Der Spielbetreiber mit einer gültigen Lizenz aus Malta gehört zu den führenden Anbietern für das Lottospielen im Internet. Allerdings gibt es weiterhin noch einige Lottospieler, die an der Seriosität zweifeln und sich fragen, ob Lottoland illegal ist oder nicht. Dabei tragen die meisten Lottospieler vor allem die Sorge, dass Lottoland illegal ist und ein möglicher Gewinn nicht ausgezahlt wird. Doch diese Zweifel und Sorgen sind völlig unberechtigt. Eine Vielzahl von Lottomillionären, die auf Lottoland ihren Lottoschein abgegeben haben, beweisen das Gegenteil.

Lottospielen ist nicht auf Lottoland illegal

Nicht nur für die junge Generation, sondern auch für viele Erwachsene im hohen Alter gehört die digitale Freizeitunterhaltung mittlerweile zum festen Bestandteil des Alltags. Auch das Lottospielen im Internet hat mittlerweile die gesellschaftliche Mitte erreicht. Doch gibt es weiterhin Uneinigkeit darüber, ob das Spielen auf Lottoland illegal ist. Hier lässt sich einiger Zeit mit Gewissheit sagen, dass das Glücksspiel und die Teilnahme an ausländischen Lotterien auf Lottoland legal sind. Denn nach jahrelangem Streit mit der GGL gehört Lottoland nun ganz offiziell zu den legalen und erlaubten Anbietern in Deutschland.

Während in der Vergangenheit über das Agieren von Lottoland als Zweitlotterie bis vor den europäischen Gerichtshof gestritten wurde, herrscht nun klare Gewissheit. Damit ist Lottoland nicht mehr in der rechtlichen Grauzone in Deutschland.

Das Glücksspielmonopol in Deutschland gehört bis vor kurzer Zeit allein staatlichen Lotterien. Durch ein neues Urteil ist nun klar, dass Lottoland auch als Zweitlotterie ganz legal internationale Lotterien für Lottospieler aus Deutschland anbieten darf. Auch, wenn schon seit vielen Jahren das Lottoangebot auf Lottoland auch für Spieler aus Deutschland verfügbar und auf internationaler Ebene rechtlich erlaubt war, hat eine Einigung im Rechtsstreit nun für ein Ende der Diskussion gesorgt. Damit ist nicht Lottoland illegal und auch keines der Spielangebote für Lottospieler aus Deutschland.

Ist Lottoland illegal? – wie verhält es sich mit dem Glücksspielgesetz in Deutschland?

Bislang agierte Lottoland in einer rechtlichen Grauzone, da zwar das deutsche Gesetz ein Angebot nicht staatlicher Lotterien im deutschsprachigen Internet nicht erlaubt hat, doch die europäische und internationale Gesetzeslage klar für den Online-Anbieter ausgelegt war. Seit dem 1. Juli 2022 gibt es eine bundesweite Bekämpfung von illegalen Anbietern für Glücksspiel im Internet. Ein Jahr später wurde der komplette Markt für Glücksspielangebote im Internet durch eine neue gegründete Glücksspielbehörde in Deutschland reguliert.

Auch Lottoland unterwirft sich diesen neuen Rahmenbedingungen auf neuer Gesetzeslage in Deutschland. Das Spielangebot von internationalen Lotterien kann seit kurzem mit einem neuen Urteil und einer Einigung im Streit mit der GGL nun auch legal im Internet vertrieben werden. Die Lottoland-Gruppe hat damit einen jahrelangen Rechtsstreit für sich gewonnen und steht nun auf der Whitelist der seriösen Spielanbieter. Die Glücksspielbehörde in Deutschland hat damit ausgeschlossen, dass Lottoland illegal ist. Fokus der Glücksspielbehörde liegt eher bei schwarzen Schafen der Branche. So sollten Lottospieler einen Tippschein ausschließlich bei einem lizenzierten Anbieter wie Lottoland abgeben.

Ist ein Gewinn im Ausland bei Lottoland illegal?

Nein, auch Gewinne, die bei ausländischen Lotterien gewonnen wurden, werden von Lottoland stets an Lottospieler ausgezahlt. Bei höheren Gewinnsummen erfolgt immer die persönliche Kontaktaufnahme seitens Lottoland. Auch das widerspricht der Annahme, dass Lottoland illegal ist. Lottoland, eine führende Internetplattform für die Tippabgabe von Lottoscheinen, bietet seinen Kunden einige wichtige Aspekte, insbesondere im Hinblick auf die Sicherheit. So gab es auf dem Portal für verschiedene Glücksspiele und internationale Lotterien noch nie einen Lottoland-Betrug in der Geschichte.

Die staatliche Lotterie 6 aus 49 bleibt in Deutschland nach wie vor die beliebteste. Hier können durch zusätzliche Spiele wie Spiel 77 oder Super 6 zusätzliche Gewinnchancen geschaffen werden. Dadurch erlaubt die Lottoland-Plattform es, mit nur wenigen Mausklicks einen eigenen Lottoschein zu erstellen. Hier ist es möglich, sogar die Spielscheinnummer zu wählen, die für die Zusatzspiele Spiel 77 und Super 6 von Bedeutung ist. Infolgedessen haben Lottospieler in einer Lotterieannahmestelle die Möglichkeit, ihr Glück selbst zu beeinflussen und ihre eigenen Glückszahlen auszuwählen, im Gegensatz zu bereits vorgefertigten Lottoscheinen.

Mehr als zehn Millionen aktive Lottoland-Spielkunden sind selbstbewusst und geben keinen Spielraum für Betrug. Hier werden sowohl die Einzahlung von Echtgeld auf das Spielkonto als auch die Gewinnauszahlung gemäß den strengsten Sicherheitsstandards durchgeführt und stets professionell durchgeführt. Da Lottoland eine Vielzahl von Versicherungen hat, kann durch Insurance-Linked-Security ein Betrug in Lottoland vollständig vermieden werden. Neue technische Sicherheitsstandards sorgen auch für die Sicherheit der Daten der Spieler vor physischen Störungen oder Cyberkriminalität.

Daher ist es nicht überraschend, warum die meisten begeisterten Lottospieler das Lottoland-Portal nutzen. Um ihre persönlichen Daten zu schützen und sich auf eine reibungslose und seriöse Tippabgabe sowie eine mögliche Gewinnausschüttung zu verlassen, genießen Spielkunden hier die beste Voraussetzung. Ein verlässlicher und zuverlässiger Partner für diejenigen, die ihre Kreuze auf dem Lottoschein im Internet machen wollen, ist Lottoland.

Sind andere Spielangebote außer Lotterien auf Lottoland illegal?

Lottoland bietet nur ein großes Angebot für verschiedene Lottoziehungen, sondern mittlerweile auch breites Portfolio an Sportwetten und Automatenspielen. Auf keinen Fall ist Lottoland illegal mit seinem Angebot in Deutschland. Denn durch eine Neuregulierung des Glücksspielmarkt in Deutschland sind auch digitale Casinospiele um Echtgeld sowie Sportwetten im Internet längst legal. Auf der Plattform des Anbieters für verschiedene Lotterien können sich Spielkunden sicher sein, dass der gesamte Spielablauf von der Tippabgabe bis zu einer möglichen Gewinnauszahlung problemlos abgewickelt werden kann, ohne die Gefahr eines Lottoland-Betrugs zu haben.

Lottoland konzentriert sich darauf, seinen Spielern eine einfache Option anzubieten, um nicht nur innerhalb weniger Minuten an staatlichen Lotterien teilzunehmen, sondern auch an Lotterien aus aller Welt. Eine langfristige Kundenbindung und eine Kundennähe sind für den Anbieter von größter Bedeutung. Auf diese Weise entsteht ein äußerst vertrauenswürdiges und gerechtes Verhältnis zwischen den Spielern und der Online-Lotto-Plattform. Lottospieler werden dabei schnell feststellen, dass die Gebühren auf Lottoland im Vergleich zu anderen digitalen Plattformen deutlich niedriger sind.

Was sind die Erfahrungen und Meinungen anderer Spielkunden?

Über die Hälfte der deutschen Lottospieler hat noch nie einen Gewinn von über 20 Euro erzielt. Die meisten Lottospieler in diesem Land warten also immer noch auf den großen Putsch. Bei einem ausbleibenden Gewinn richtet sich der Ärger jedoch nicht gegen die Online-Lottoanbieter. Im Gegenteil: Weil die Zufriedenheit der Kunden auf unterschiedlichen Online-Lottoportalen wie Lottoland stets positiv ist. Vielen Lottospielern machen die Bedienung und Tippabgabe die Teilnahme deutlich bequemer.

Insgesamt 9 von 10 Lottoanbietern im Internet haben bei einem Test der Kundenzufriedenheit Bestnoten abgeschnitten. Eine deutlich größere Auswahl für verschiedene Lotterien ist ein wesentlicher Vorteil der Tippabgabe im Internet. weil es im Internet neben den europäischen Lottoanbietern auch lizenzierte Anbieter aus Asien oder Amerika zugänglich sind. Das umfangreiche Spielportfolio, das den meisten Lottospielern beim Online-Angebot besonders gefällt, ist daher besonders wichtig.

Auf diese Art und Weise kann zwischen den verschiedenen Lotterien unterschieden werden, wodurch immer die Möglichkeit besteht, den höchsten Jackpot zu gewinnen. Eine Tippabgabe beim Lottospielen wird von den meisten Lottospielern in Deutschland sehr realistisch betrachtet. Die meisten Lottospieler erwarten also wenig Wahrscheinlichkeit für einen Megajackpot. Aber Lottospieler freuen sich oft über das Träumen von den großen Lottomillionen bis zur Auslosung der Zahlen.

Gab es schon Millionengewinner bei Lottoland?

Die bisher höchste Gesamtsumme an Gewinnen stammt von 2018. Beim EuroJackpot gewann eine glückliche Gewinnerin aus Berlin mit 90 Millionen Euro den Höchstgewinn und knackte damit den Jackpot. Der Gewinner hat den Tippschein bei Lottoland eingereicht. Außerdem findet die Gewinnausschüttung direkt nach der Ziehung statt. Ein junger Mann aus Berlin, der im April 2016 beim klassischen und nationalen Lotto 6 aus 49 eine Gewinnsumme von über 22,3 Millionen Euro einreichen konnte, steht auf dem zweiten Platz der größten Lottogewinner aller Zeiten auf Lottoland.

Darüber hinaus erzielte ein Mann aus Sachsen auf Platz 3 des Rankings beim staatlichen und nationalen Lotto 6 aus 49 einen Millionengewinn. Eine weitere Gewinnerin von Lottoland wurde mit einem Gewinn von über 14 Millionen Euro identifiziert. Im Gegensatz dazu ist der Ort der größten Lottogewinne auf der Plattform noch weniger bekannt. Denn 2015 erzielte ein Mann beim El Gordo bei der spanischen Weihnachtslotterie den größten Gewinn von vier Millionen Euro.

Diese Lotterie ist erst in den letzten Jahren in Deutschland bekannt geworden und gehört zu den am meisten geschätzten Lotterien weltweit. Beim Lotto 6 aus 49 hat eine italienische Frau mit knapp über 3,2 Millionen Euro den Rang der größten Lottomillionäre auf Lottoland. Auf Lottoland gibt es nicht nur die bekannten Millionengewinner, sondern auch zahlreiche Gewinner, die bereits über 100.0000 Euro über die Plattform erhalten haben.

Dürfen Lottospieler aus Deutschland bei internationalen Lotterien teilnehmen?

Generell ist es für Lottospieler in Deutschland rechtlich erlaubt über sogenannte Zweitlotterien an verschiedenen internationalen Lotterien im Internet teilzunehmen. Somit ist nicht Lottoland illegal, da die Lotterie im jeweiligen Land allen rechtlichen Grundlagen entspricht. Sämtliche Spielangebote, die zu den staatlichen Lotterien 6 aus 49 und EuroJackpot gehören sind damit auch im Internet erlaubt. So dürfen beispielsweise Spielangebote wie EuroMillions wahrgenommen werden, auch wenn sie nicht zum staatlichen Lotterienangebot zählen. Denn erst über Online-Kanäle wie Lottoland hat sich für Lottospieler erst der Zugang zu vielen anderen interessanten Lottoziehungen geöffnet.

Das italienische Superenalotto oder die spanische Weihnachtslotterie El Gordo als auch die US-Lotterie PowerBall sind oftmals als nur eine Alternative für Lottospieler. Denn viele Lottospieler nutzen die Möglichkeit aus vielen verschiedenen Lottoziehungen auswählen zu können. So fällt nicht selten die Wahl auf Lotterien, die aktuell die besten Jackpotgewinne versprechen. Auf diese Weise ist es möglich regelmäßig im Lostopf, um Gewinne in Millionenhöhe zu sein.

Andere Plattformen agieren im Vergleich zu Lottoland illegal

Im Internet sollte das Spielen von Lotto nur auf einer zuverlässigen Plattform erfolgen. Bei Lottoland können alle Angebote für internationale Lotterien legal gespielt werden, damit Lottospieler bei einem potenziellen Gewinn immer auch ihren Gewinnbetrag erhalten. Auf diese Weise können Lottoland-Spielkunden eine seriöse und komfortable Verlosung um Millionengewinne erleben. Mit wenigen Klicks kann man die internationalen Lotteriegesellschaften durchsuchen, die von dem mehrfach ausgezeichneten Anbieter für Lotterien auf der ganzen Welt angeboten werden.

Lottoland ist als Zweitlotterie-Anbieter berechtigt, Lotterielose im Namen der Spielkunden zu kaufen. Infolgedessen setzen Lottospieler auf Lottoland auf die ursprünglichen Lottospiele aus dem gewählten Land mit großer Sorgfalt. Noch nie war es so unkompliziert, in eine Lotteriegesellschaft im Ausland zu gehen. Die Abgabe des Lotto-Tipps kann mit einem Mausklick oder Fingertipp auf dem Smartphone in wenigen Minuten abgeschlossen werden.

Selbstverständlich sollte man die Angelegenheit nicht zu verbissen angehen. Es ist unmöglich, einen großen Lottogewinn zu erzwingen, aber ohne Teilnahme kann man auch nichts gewinnen. Wenn es beim heimischen Lotto nicht klappt oder sich im Ausland großartige Jackpot-Chancen ergeben, bieten ausländische Lotterien eine erfolgreiche Alternative. Die Nachfrage nach Lotterielosen ist besonders bei Rekordgewinnen am höchsten. Um seine Chance auf einen möglichen Milliardengewinn zu wahren, muss ein deutscher Spieler rechtzeitig zuzuschlagen.

Wenn die Lottoziehung beginnt und es erneut nicht mit den korrekten Zahlen geklappt hat, sollte der Spaß am Spielen überwiegen. Nur diejenigen, die regelmäßig Lotto spielen, haben eine hohe Gewinnchance. Es ist äußerst unkompliziert, im Internet teilzunehmen, da es schnell und bequem ermöglicht, gleich mehrere Lottoscheine abzugeben. Darüber hinaus ermöglichen die sehr bequemen Zahlungsmethoden eine sehr einfache Teilnahme an verschiedenen Lotterien. Hier ist es genauso unkompliziert, mit Kreditkarte, Banküberweisung, Lastschrift oder sogar E-Wallet zu bezahlen wie in einem Online-Shop.

Für viele Spieler ist auch die automatische Gewinnausschüttung auf Lottoland eine bedeutende Argumentation. Daher braucht man seinen Lottoschein nicht mehr selbst zu überprüfen. Wenn Lottospieler einen Gewinn erzielen, erhalten sie automatisch eine E-Mail-Nachricht und werden aufgefordert, die Gewinnsumme auszuzahlen. Lottoanbieter im Internet können durch eine schnelle und reibungslose Abwicklung bei der Tippabgabe im Online-Bereich überzeugen, obwohl Rücksendungen für Onlinehändler besonders problematisch sind. Sobald Spielkunden eine Bestätigung nach der Abgabe eines Tippscheins erhalten haben, gibt es also keine Probleme mehr.

Trotzdem gibt es bei Lottoland einen Kundenservice, der 24 Stunden am Tag telefonisch, per Live-Chat oder per E-Mail erreichbar ist, falls es zu Schwierigkeiten kommt. Der Anbieter Lottoland zählt aufgrund seiner professionellen Kundenbetreuung zu den am meisten geschätzten Plattformen für die Teilnahme an verschiedenen Lotterien im Internet. Vor der ersten Tippabgabe im Internet möchten neue Kunden oft einige offene Fragen klären lassen. Das Lottoland-Serviceteam bearbeitet diese Fragen und Anliegen mit größter Professionalität und immer mit dem Ziel, den Spielkunden zufriedenzustellen. Demnach ist es möglich, sich schnell und unkompliziert an das Serviceteam von Lottoland zu wenden, wenn man Fragen hat.

Durch eine gültige Lizenz ist das Lottoland nicht illegal!

Es gibt immer noch viele Lottospieler, die es einfach nicht wagen, sich auf ausländische Lotterien zu konzentrieren. Das Misstrauen oder das schlechte Bauchgefühl sind jedoch völlig unbegründet. Um sowohl internationale Lotterien als auch andere Glücksspielangebote im Internet anzubieten, erfüllt die Plattform mit einer gültigen Lizenz aus Malta alle Voraussetzungen und Bestimmungen. Die Abgabe des Lottoscheins kann von Lottospielern, die an einer Lotterie auf Lottoland teilnehmen, mit einer ganz normalen Lotterieannahmestelle verglichen werden. Das liegt daran, dass alle Spielquittungen nur Originallose sind, die direkt vor Ort im Ausland gekauft werden.

Das macht Lottoland zu einem hervorragenden Service für alle Nutzer der Online-Plattform. Viele Leute haben immer noch einige ungeklärte Fragen, wenn es um Online-Glücksspielangebote geht. Regelmäßige Änderungen der Gesetze in Deutschland führen häufig zu Verwirrung. Viele haben keinen Überblick mehr und sind sich nicht sicher, ob es illegal ist, auf Lottoland zu spielen. Immer wieder werden dazu irritierende Nachrichten und Berichte veröffentlicht, die auch kaum Klarheit bringen. Mit der Teilnahme an nationalen und internationalen Glücksspielangeboten aus Deutschland ist dies eigentlich einfach zu erklären.

Da Lottoland eine Lizenz für das Internetspiel hat und von der Malta Gaming Authority reglementiert wird. Daher erfüllt Lottoland alle Anforderungen und Einschränkungen, damit es auch auf dem deutschen Markt Glücksspiele anbieten kann. Lottoland ist daher verboten und zählt somit zu den Mythen und Fabeln. Aufgrund der Tatsache, dass Lottoland ein privater Anbieter von Glücksspielen ist und seinen Sitz in Malta hat, bestehen in Deutschland einige Konflikte mit dem staatlichen Glücksspielmonopol.

Eine große Anzahl von Privatanbietern hat Deutschland schon seit einiger Zeit vorgeworfen, ein unerlaubtes Monopol auf das Glücksspielangebot zu haben. Europäische Gerichtsurteile bestätigen diese Anschuldigungen erneut und bezeichnen dieses Vorgehen in Deutschland als nicht gesetzeskonform. Daher sind zukünftige Änderungen des Glücksspielgesetzes notwendig. Erst in den vergangenen Jahren hat der Online-Lotteriemarkt einen richtigen Schub erlebt. Experten gehen davon aus, dass die zunehmende Nachfrage im Online-Bereich auch deutsche Gerichte bald unter Druck setzen wird. Infolgedessen könnte jeder private Anbieter auch eine deutsche Glücksspiellizenz besitzen, wenn es etwaige Änderungen gibt.

Bis dahin könnten jedoch noch mehrere Jahre ins Land gehen. Da die Glücksspielbehörde aus Malta dafür bekannt ist, sehr strenge Auflagen zu verhängen, macht die Lizenz aus Malta Lottoland zu einem seriösen und vertrauenswürdigen Unternehmen. Spielkunden können sich darauf verlassen, dass ihre Daten in guten Händen sind und Transaktionen mit höchster Seriosität und Sorgfalt durchgeführt werden, da die Glücksspielbehörde ihre Daten ständig überwacht.

Die Nachfrage für digitales Glücksspiel ist gestiegen

Das moderne Zeitgeschehen wird von der digitalen Welt genauso geprägt wie von kaum etwas anderem. Die Mehrheit der Menschen in Deutschland schätzt daher digitale Angebote sehr. Ein Angebot im Internet wird von den meisten Verbrauchern in Deutschland wohlwollend angenommen, wenn es eine Alternative zu stationären und konventionellen Anbietern gibt. Infolgedessen hat sich der Konsum in Deutschland hauptsächlich im virtuellen Bereich erhöht.

Heutzutage ist es auch für Lottospieler nicht mehr nötig, dass sie ihr Zuhause verlassen und manuell Kreuze auf einem Lottoschein legen. Das Online-Lottospielen wird immer beliebter und ist aufgrund der Tatsache, dass es 24 Stunden am Tag verfügbar ist, sehr gefragt. So sind die Öffnungszeiten für die Tippabgabe auf Plattformen wie Lottoland im Internet nicht gültig. Es gibt viele verschiedene Optionen für das Online-Lottospielen. Das Hauptargument für die Mehrheit der Spielkunden ist die bequeme und zügige Tippabgabe. Denn im Gegensatz zu einer Lotterieannahmestelle müssen hier die Spieler nicht mit nervigen Wartezeiten rechnen und haben die Möglichkeit, ihren Spielschein nach ihren eigenen Vorstellungen anzupassen.

Die Beteiligung an einer Lotterie wird dadurch zunehmend digitaler. Um in der Verlosung um hohe Gewinnsummen mitzuwirken, verwenden auch Personen im Alter zunehmend den Online-Bereich. Viele Lottospieler aus Deutschland interessieren sich ebenfalls für Lotterien aus dem Ausland. Im Vergleich zu einer herkömmlichen stationären Lotterieannahmestelle, in der nur nationale Lotterien und der Eurojackpot zu finden sind, sind im Internet viele weitere Lotterien zu finden. Gerade in den Vereinigten Staaten bieten Lotterien Spielkunden unglaubliche Gewinnchancen.

Fazit: Das Lottospielen auf Lottoland ist abwechslungsreich und seriös!

Die Plattform Lottoland ist seit 2013 für einen seriösen Spielablauf und ein breites Spielangebot im Internet bekannt. Somit steht außer Frage, dass Lottoland illegal ist. Das Spielen auf Lottoland ist nicht nur bei verschiedenen Lottoziehungen im In- und Ausland vollständig legal, sondern auch für andere Spielangebote wie Automatenspiele oder Sportwetten. Spielkunden können sich hier jederzeit auf einen seriösen und verlässlichen Partner verlassen.

Da alle Lotterielose über Lottoland direkt im Land des Veranstalters vor Ort gekauft werden, gibt es auch bei größeren Gewinnsummen keine rechtlichen Probleme. Eine Vielzahl von glücklichen Gewinnern spricht für sich und zeigt, dass nicht Lottoland illegal ist. Lottospieler finden mit der Online-Plattform viel mehr eine gute Möglichkeit eine Tippscheinabgabe unkompliziert und flexibel zu gestalten. Mittlerweile gibt es mehr als 17 Millionen zufriedene Kunden auf der Plattform, die regelmäßig ihre Kreuze auf den virtuellen Lottoscheinen abgaben. Auch in Zukunft ist damit zu rechnen, dass noch viele weitere Lottospieler dem digitalen Weg folgen und ihre Lottoscheine nur noch online einreichen.

Letzte Änderung am 3. Juni 2024 durch Wolfgang – Lucky –