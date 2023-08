Die 3 besten Videogames für den Sommer – das sind mal sonnige Aussichten!

Ob für den PC oder die Spielekonsole, Videogames sind Tag für Tag eine Lieblingsbeschäftigung zahlreicher Menschen. Über das gesamte Kalenderjahr verteilt erscheinen tolle Videospiele aus allen erdenklichen Genres. Ihr als Gamer habt daher die Chance, stets auf neues Spielmaterial zugreifen zu können. Es lohnt sich, einen Blick auf die aktuelle Erscheinungsliste zu werfen, denn es gibt immer wieder hochwertige Games zu entdecken, die es wert sind, gezockt zu werden.

Im Winter, wenn die Außentemperaturen sinken, kuscheln sich viele Menschen gerne zu Hause ein und begeben sich in die virtuellen Welten. Aber auch die Sommermonate halten so manchen Spaß bereit. Gaming ist eben ein Hobby, welchem man das gesamte Jahr über nachgehen kann.

Das gilt auch für spannende Online-Spiele um Geld, wie beispielsweise Eye of Horus, denn im World Wide Web findet sich eine große Auswahl an tollen Alternativen für jeden Geschmack.

Doch welche Videogames machen im Sommer neben den beliebten Casino-Spielen besonders viel Spaß und warum erfreuen sie sich an einer solch großen Beliebtheit? Oder ist es im Sommer mal an der Zeit für etwas weniger digitale Unterhaltung?

Super Mario Sunshine – Sommer, Sonne und Badespaß mit dem beliebten Mario-Charakter

Mario ist vielleicht die bekannteste Videospielfigur auf der Welt. Der vielseitige Klempner muss sich immer wieder auf die Reise begeben, um die bösartige Schildkröte Bowser zu bezwingen. Nicht selten muss er dabei Prinzessin Peach oder andere Kameraden retten. Für diese Aufgabe bekommt der Spieler diverse Fähigkeiten zur Verfügung gestellt.

Eines der beliebtesten Mario-Spiele der letzten 20 Jahre ist „Super Mario Sunshine”. In diesem Game begebt ihr euch als Spieler auf die Insel Isla Delfino, wo ihr spannende Abenteuer am Strand und in tropischen Umgebungen erlebt. Das perfekte Spiel, um auch unter euch als Spieler von Videogames ein Sommer-Feeling aufkommen zu lassen.

Minecraft erlaubt dem Spieler die Umsetzung vieler sommerlicher Themen

Das Blockaufbauspiel „Minecraft” ist mit Sicherheit eines der erfolgreichsten Videogames der letzten Jahre. Wenn ihr die Einfachheit hinter dem Spielprinzip bedenkt, ist es wirklich erstaunlich, welchen Erfolgsweg Minecraft eingeschlagen hat. Das Spiel wirkt auf manche Erstspieler vielleicht recht langweilig, doch die Vielseitigkeit in Bezug auf die Bauprojekte ist schier grenzenlos.

Euch Gamern stehen unterschiedliche Biome zur Verfügung, in welchem ihr allerlei Baumaterialien vorfindet. So ist es möglich, eine mittelalterliche Burg zu errichten und wenn es dann doch etwas sommerlicher sein soll, auch gerne eine riesige Sandburg direkt am Strand.

Minecraft ist eines der wenigen Videogames, die den Nutzern vollkommen freie Hand lassen. Ihr könnt tun und lassen, was ihr möchtet, und es besteht kein Zwang, einer starren Story zu folgen und das Game durchzuspielen. Viele Spieler verbringen Stunden in ihrer Minecraftwelt, um ihr Bauprojekt ständig zu erweitern.

Animal Crossing: New Horizons: Das ultimative Entspannungsspiel unter den Videogames

Im Jahr 2020 ist das Game „Animal Crossing: New Horizons” auf dem Markt erschienen. Es hat das Originalspiel noch einmal bei Weitem überflügelt und dem Spieler eine große Zahl an Optionen angeboten. Die Szene stand kopf und bis heute erfreut sich das neue Animal Crossing Game an einer großen Beliebtheit. Es ist euch Spielern möglich, eine komplette Insel zu gestalten und dort kreative Wünsche umzusetzen.

Weiter gibt es in diesem Spiel einen roten Faden, welcher dafür sorgt, dass ihr, im Vergleich zu Minecraft, immer gewisse Aufgaben zur Verfügung habt. Spieler, denen also die Fantasie für eigene Bauprojekte fehlt, haben mit dem neuen Animal Crossing eine gute Alternative parat. Und mal ganz ehrlich: Hier gibt es auch die süßeren Tier-Charakter.

Mit „Super Mario Sunshine”, „Minecraft” und „Animal Crossing: New Horizons” habt ihr drei kultige Videogames zur Verfügung, welche die Sommerzeit noch spaßiger gestalten. Es ist empfehlenswert, diese drei Titel auszuprobieren, solltet ihr dies nicht unlängst getan haben.

Generell lohnt es sich, an einem schönen Sommertag aber auch, den PC oder die Spielkonsole mal ruhen zu lassen und das Leben sowie das schöne Wetter in der realen Welt zu genießen.

Oder einfach mal Digital Detox statt Videospiele?

Der diesjährige Sommer hat uns nicht überall in Deutschland mit freundlichem Wetter verwöhnt. Da wundert es nicht, dass viele Zocker nach drinnen geflüchtet sind und lieber ein bisschen gespielt haben, als sich vom nächsten Regenschauer überraschen zu lassen.

Wenn der Sommer sich aber von seiner besseren Seite zeigt, ist das oft eine gute Chance, um mal ein bisschen Digital Detox zu machen. Gemeint ist, dass ihr neben der Spielkonsole auch mal das Smartphone für eine Weile beiseite legt.

In unserer immer schnelllebigeren Welt werden wir von Informationen und Reizen nur so überschüttet. Da kann es definitiv sinnvoll sein, sich eine Auszeit zu nehmen und vielleicht mal ein analoges Brettspiel auf der Terrasse oder dem Balkon zu spielen.

Wie man die Freizeit gestaltet, könnt ihr euch aber natürlich selbst überlegen. Egal, ob mit Videogames, die perfekt für den Sommer geeignet sind oder mit einem guten Buch in der Hängematte – wichtig ist, dass Entspannung einkehrt und Kraft für den Rest des Jahres getankt werden kann.

Letzte Änderung am 24. August 2023 durch A B