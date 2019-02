Verloren haben die meiste Spieler schon einmal im online Casino. Wer behauptet das man nur gewinnen kann lügt einfach. Die Frage ist aber wie viel Geld man verliert oder wie man dieses verliert. Da gibt es nämlich einige Unterschiede.

Im online Casino verloren, was nun?

Viele hören in dem online Casino auf zu spielen in dem Sie nichts gewonnen haben oder einen größeren Betrag verloren haben. Meiner Meinung nach ist dies aber der falsche Weg. Denn jedes online Casino hat mindestens eine Auszahlungsquote von 90% und wer verliert muss auch einmal gewinnen. Natürlich ist man angefressen wenn man 500€ oder 5000€ verloren hat ohne einen größeren Gewinn.



Du hast Fragen zu diesem Thema oder bist unsicher? Stelle jetzt völlig anonym deine Frage in unserer

Aber wie überall kommen auch bessere Zeiten. Ich habe ein gutes online Casino, auch wenn sich das verdammt doof anhört, als Sparbuch gesehen. Im einen Monat habe ich 10.000€ verloren, 2 Monate Später aber 12.000€ gewonnen. Das ganze muss man über ein Jahr sehen. Jeder Spieler kann sich im online Casino eine Excel Datei schicken lassen über die Gewinne und Verluste. Dann zieht man einfach die Summe und sieht wo man steht. Bei mir geht das über mehrere Jahre und ein Jahr sieht schlecht aus, dafür das andere mit 3 fachem Gewinn. Die meiste Zeit spiele ich bei Betsson aber auch im Wunderino Casino, dort bin ich sozusagen Stammspieler und Highroller.

Gerne kann ich euch solche Dateien mal zur Verfügung stellen wenn Ihr neugierig seit oder mir nicht glaubt. Doch als professioneller Spieler sieht man das wohl anders wie manch Gelegenheitsspieler.

Bei Verlust mehr oder das doppelte setzen

Manche spitze Zungen behaupten, das wenn man im online Casino bei egal welchem Spiel verloren hat, man das doppelte setzen soll. Diese Strategie ist ganz klar nicht zu empfehlen, denn die geht ganz schnell nach hinten los. Unsere Empfehlung ist es den Einsatz langsam zu reduzieren sobald man spürt das eine längere Flaute kommt. Sobald wieder gewonnen wird, sollte man den Einsatz auch langsam wieder erhöhen.

Gewinne Verdoppeln, Verluste halbieren 😉

Allerdings kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das bei mir auch manchmal die Kamikaze Version funktioniert. Nicht immer, aber wenn, dann gab es bis jetzt immer hohe Gewinne, aber natürlich auch immer mal höhere Verluste.

Bei mir läuft das so:

Wenn ich an 3 oder 4 Spielautomaten gespielt habe und beim 2 oder 3 Automat Freispiele oder höhere Gewinne kommen, wechsele ich das Spiel und setzte direkt das Maximum. Ja genau, manchmal können das 100€ oder 200€ pro Drehung sein. Sprich wenn ich 500€ eingezahlt habe und nach Freespins oder guten Kombis 1000€ oder 1500€ auf dem Konto habe, setze ich am nächsten Spielautomat die höchste Summe. Alles oder nichts würde man sagen ?!?!

Wenn ich im Flow war und einen guten lauf hatte konnte ich echt krasse und hohe Gewinne erzielen. Wer mag kann sich diese hier anschauen. Dort habe ich es auch teilweise dokumentiert wie es zu den Gewinnen kam.

Nie mehr verspielen wie man besitzt!

Das ist wohl das wichtigste Motto wenn man länger in online Casinos spielt. Verspiele nie mehr wie du besitzt. Nehme keinen Kredit auf für Glücksspiele, leihe dir kein Geld in der Familie oder bei Freunden und verkaufe keine Sachen nur um zu Zocken! Denn das geht auf jeden Fall absolut nach hinten los. Schulden machen wegen der Zockerei ist ein absolutes No Go!

Schlusswort

Ich habe hier zwar arg durcheinander geschrieben, aber ich wette der Eine oder Andere kann etwas mit auf den Weg nehmen. Wenn Ihr Fragen habt könnt Ihr gerne kommentieren.

