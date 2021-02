Mit Casino Bonus Codes Reichtümer einheimsen? Egal, ob ihr alte Hasen im Online-Casino seid oder gerade erst die aufregende Welt der Spielautomaten und des Live-Casinos entdeckt habt, die Welt der Casino-Bonus-Codes bietet für jeden etwas. Denn genau wie es unzählige verschiedene Arten von Online-Casino-Boni gibt, gibt es auch entsprechende Codes für all die verschiedenen Angebote, die euch das Leben in einer virtuellen Spielhalle erleichtern können. So findet ihr über die Bonusgutscheine vom Willkommensbonus, über einen Cashback, bis hin zu einem Bonus ohne Einzahlung so ziemlich alles, was euer Herz als Spieler begehrt. Doch wie immer, wenn es ein schier unerschöpfliches Angebot gibt, lauern auch bei Bonuscodes und Gutscheinen Fallstricke.

Was sind Casino Bonus Codes oder Bonusgutscheine für das Echtgeld-Casino?

Typische Casino Bonus Codes oder Bonusgutscheine, die ihr von einem Online-Casino erhalten könnt, bestehen immer aus Buchstaben oder Zahlen, manchmal auch aus beidem zusammen. Sie können euch einen Willkommensbonus, einen Bonuscode ohne Einzahlung, Freispiele, einen Nachladebonus oder Cashback anbieten. Mit Ausnahme des speziellen Bonus ohne Einzahlung, bei dem ihr kein eigenes Geld in das Spielkonto investieren müsst, sind fast alle anderen Formulare an eine von euch getätigte Einzahlung gebunden. Im Gegensatz zu Casino Bonus Codes erhaltet ihr normalerweise einen Bonusgutschein als kleines Geschenk eines Online-Casinos, wenn ihr dort bereits Kunde seid. Dies kann auch fast alle Arten von Online-Casino-Boni abdecken und funktioniert wie ein Code.

Die Verwendung eines Online-Casino-Bonuscodes ist ein Kinderspiel

Um einen Casino-Bonuscode oder einen Bonusgutschein in einem Online-Casino zu verwenden, müsst ihr immer zum Einzahlungsbereich des entsprechenden Online-Casino gehen. Dabei ist es völlig unerheblich, ob es sich um einen Online-Casino-Bonus handelt, der nur mit einer Einzahlung funktioniert oder, wie im Falle des Bonus ohne Einzahlung, auch ohne Geldeinsatz funktioniert. In der entsprechenden Maske müsst ihr den Bonus in der richtigen Schreibweise eingeben, je nachdem, welchen Bonus ihr gewählt habt. Hier solltet ihr besonders auf Groß- und Kleinschreibung achten, da dies in den meisten Fällen wichtig ist. Auch diese Seite beschäftigt sich mit dem Thema.

Casino-Bonuscode ohne Einzahlung

Wenn es sich um einen Casino-Bonuscode ohne Einzahlung (No Deposit Bonus) handelt, müsst ihr nur den entsprechenden Casino-Bonuscode in der Einzahlungsmaske eingeben und der gewährte Bonusbetrag wird sofort nach Abschluss auf euer persönliches Spielkonto eingezahlt. Für alle anderen Bonuscodes, für die ihr eine Einzahlung vornehmen müsst, müsst ihr neben dem mehrstelligen Code auch den erforderlichen Mindesteinzahlungsbetrag eingeben und erst dann den gesamten Vorgang abschließen. Sobald ihr alle Schritte der Zahlungsmaske durchgearbeitet und auch die in den Bonusbedingungen festgelegten Regeln eingehalten habt, werden euch der entsprechende Casino-Bonus oder die entsprechenden Freispiele gutgeschrieben.

