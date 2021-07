Ein Anfängerleitfaden für CS GO-Wetten

Es besteht kein Zweifel, dass Counter-Strike Offensive zu den ältesten Spielen in der Sportszene gehört. Oft abgekürzt als CS: GO oder einfach CSGO , der Titel wurde bereits 2012 als Fortsetzung von Counter-Strike: Source veröffentlicht. Zunächst wurde das Spiel von den Mitgliedern der Gaming-Community kalt aufgenommen. Seitdem hat es sich jedoch zu einem der beliebtesten Videospiele auf der ganzen Welt entwickelt. Derzeit ist CSGO das wichtigste Spiel der eSport-Wettbranche, und es gibt Gründe dafür, von denen wir einige später betrachten werden.

Außerdem werden wir Ihnen die verschiedenen Arten von CSGO-Wetten erklären, zu denen Fantasy- und Skin-Wetten gehören.

Dies sind die Wettseiten, die wir für Wetten verwenden. Tatsächlich nutzen wir die Websites für einen Großteil unserer eSport-Wetten. Der Grund dafür ist, dass diese Seiten alle wichtigen eSport-Ligen und -Turniere haben.

Ihnen kann vertraut werden

Nicht ein oder zweimal haben wir eingezahltes Geld auf diesen Wettseiten, und in all diesen Zeiten haben wir uns nie Sorgen gemacht, dass unser Geld sicher ist. Außerdem haben wir viele Male um Auszahlungen gebeten und wir haben gesehen, wie sie unsere Gewinne ausgezahlt haben. Dies gilt jedoch nicht für andere Benutzerfreundlichkeit ist eine andere Sache, die diese Websites an die Spitze macht. Benutzerfreundlichkeit macht das Online-Wetterlebnis angenehm und ist daher ein wichtiger Faktor.

Niemand mag schlecht gestaltete oder schwer zu bedienende Websites, da sie am Ende frustriert sind. Eine weitere Sache, die diese Seiten zum Liebling vieler macht, ist die große Vielfalt an verfügbaren Wettoptionen, die sie haben. Die US-amerikanische Esport-Wettszene ist relativ neu, da viele Websites nur wenige Wetten zur Auswahl anbieten. Kurz gesagt, wenn Sie mit CSGO-Wetten auf Wettbewerbe beginnen möchten, kennen Sie jetzt die definitiven Websites, mit denen Sie beginnen können. Alle von ihnen verfügen auch über ein Willkommensbonus , was Ihnen einen zusätzlichen Anreiz gibt, sich anzumelden und Ihre erste Einzahlung zu tätigen.

CS:GO und die Rolle, die es bei Esports-Wetten gespielt hat

CS GO ist ein FPS (Ego-Shooting oder MMORPG ) Spiel für Xbox, PC und Play Station. Im Gegensatz zu vielen anderen ähnlichen Spielen bietet es keinen Einzelspielermodus, was bedeutet, dass Sie CSGO nicht alleine spielen können. Sie müssen sich einem Team anderer konkurrierender Spieler anschließen, um gegen andere Teams zu spielen. Die Spiele werden oft zwischen zwei Teams ausgetragen, und jedes Spiel hat 5 Spieler in jedem Team.

Ein Team wird als Terroristen spielen, während das gegnerische Team die Rolle der Anti-Terroristen übernimmt“. Alle Spiele werden über 30 Runden gespielt und beide Teams haben zu Beginn jeder Runde unterschiedliche Ziele. Das Team, das als erstes sein Ziel erreicht oder seine Gegner tötet, ist der Gewinner der Runde. Das Spiel wird von der ersten Mannschaft gewonnen, die 16 Runden gewinnt.

Echtgeld CS GO-Wetten

Echtgeld-CSGO-Wetten sind wie traditionelle Wetten. Der einzige Unterschied besteht darin, dass Sie auf CSGO-Events und nicht auf Fußballspiele wetten. mobile Casinos , Tennis oder andere Spiele. Sie können auf fast jedes große CSGO-Event sowie auf einige weniger bekannte Events wetten.

Häufige CS GO-Events für Wetten

eLeague

Elektronische Sport-WM

Traumhack

Welt-Cyber-Arena

Esports-Meisterschaftsserie

ESL One

ESL Pro League

Intel Extreme Masters

Die beliebteste Art, bei CSGO-Events um echtes Geld zu wetten, ist die einfache Match-Wette. Es geht einfach darum, das Team auszuwählen, von dem Sie glauben, dass es als Sieger hervorgeht. Sie können auf allen Wettseiten, die am oberen Ende dieser Seite aufgeführt sind, auf den einzelnen Spielgewinner wetten. Die meisten davon bieten Ihnen eine Vielzahl anderer Wetten, und dazu gehören Live-Wetten, bei denen Sie auf bereits begonnene Spiele wetten können. Zu den Live-Wetten-Optionen gehört die Vorhersage des Teams, das die nächste Runde gewinnt.

Echtgeld CS GO Wett-Tipps

Beständige Gewinne durch Wetten auf CS GO-Events zu erzielen, ist kein Kinderspiel, aber das bedeutet nicht, dass es unmöglich ist. Wenn Sie wissen, wie es geht, können Sie viel Geld gewinnen. Während Sie wahrscheinlich nicht sofort anfangen, Geld zu gewinnen, werden Sie es dennoch schaffen, wenn Sie hart arbeiten und geduldig sind. Verwenden Sie die folgenden Tipps, um Ihre Gewinnchancen zu erhöhen:

Kennen Spiel

Erfahren Sie, wie Sie auf Value wetten

Verwenden Sie die von uns empfohlenen CS GO-Wettseiten

Für den Anfang klein wetten

Sieh dir so viele Spiele wie möglich an

CS GO Skin-Wetten

CSGO-Skin-Wetten haben sich zu etwas entwickelt und es gibt keine Anzeichen dafür, dass ihre Popularität in absehbarer Zeit nachlassen wird. Dies trotz der Bemühungen der Entwickler, gegen die Aktivität vorzugehen und sogar Unterlassungs- und Einstellungsbenachrichtigungen an Websites zu senden, die Skin-Wetten anbieten. Es ist nicht leicht vorstellbar, dass Valve tatsächlich das stoppen kann, was sich zu einer florierenden Branche entwickelt hat. Ihre einzige wirkliche Option besteht darin, den Skin-Handel vollständig zu stoppen, aber niemand glaubt wirklich, dass sie das tun werden. Kurz gesagt, alle Anzeichen deuten darauf hin, dass CSGO-Wetten zumindest vorerst nirgendwo hinführen.

CS Go eSports-Wetten – So geht’s

Das wichtigste Prinzip bei Skin-Wetten ist, dass Skins oft als Ersatz für Bargeld verwendet werden. Spieler können ihre Skins bei den Skin-Wettseiten auf die gleiche Weise einzahlen, wie sie Geld bei Echtgeld-Wettseiten oder Online-Casinoseiten einzahlen. Die Skins werden nicht in echtes Geld umgewandelt, aber ihnen werden ungefähre Werte zugewiesen. Sie werden an einigen Standorten sogar in Credits umgewandelt. Kurz gesagt, das ist alles, um Skin-Wetten zu betreiben. Die Skins oder Credits werden verwendet, um beim Wetten zu wetten, und Sie können zusätzliche Skins gewinnen, wenn Sie die richtigen Vorhersagen treffen. Umgekehrt gehen die Skins verloren, wenn Wetten nicht erfolgreich sind.

Die Skins können jederzeit zurückgezogen werden, danach kehren Sie in Ihr Inventar zurück. Auf Websites, die Credits verwenden, müssen Sie Ihre Credits zunächst wieder in Skins umwandeln. CS Go-Wetten sind beliebt und holen sehr schnell auf. Bevor Sie mit dem Wetten beginnen, müssen Sie zunächst einige Dinge über das Spiel wissen. Sie müssen auch die verschiedenen Arten von Wettoptionen verstehen, die Sie haben, sowie die besten CSGO-Wettseiten. Hoffentlich haben Sie viel über die Funktionsweise von CSGO-Wetten gelernt und kennen auch die besten CSGO-Wettseiten. Jetzt können Sie loslegen!

CS:GO Wettvideo

