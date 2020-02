Unter den vielen Spielen, die es im Laufe der Jahre geschafft haben, von einer regionalen Eigenheit zu einem weltweiten Phänomen zu werden, ist Blackjack vielleicht eines der bekanntesten. Das Blackjack Kartenspiel wird heutzutage in jedem Casino der Welt angeboten und es ist auch weiterhin beliebt als Straßenspiel. Aber nur die wenigsten Menschen kennen die Geschichte rund um Blackjack Spiele sowie die Mythen und Legenden. Bevor man sich also daran macht, dieses Spiel bei LeoVegas zu zocken, erst mal weiterlesen!

Definitiv aus Frankreich – oder?

Die tatsächlichen Ursprünge von Blackjack sind bis heute ein wenig umstritten, wenn auch nicht komplett von der Hand zu weisen. Es gibt zwar keinen eindeutigen Konsens, aber die Historiker sind sich einig, dass Blackjack wahrscheinlich um das Jahr 1700 in den französischen Casinos entstand. Auch heute noch ist beispielsweise Monaco eines der besten Casinos der Welt, zumindest was die offline Welt betrifft. Die französischen Karten hießen Vingt-et-Un, übersetzt bedeutet dies „21“. Beim Live Blackjack spricht man daher auch manchmal von „17 und vier“ als Spiel. Das Kartenspiel wurde wahrscheinlich von den damals äußerst populärem Kartenspielen Chemin de Fer sowie French Ferme abgeleitet, die aber beide im Verlauf der Zeit ihre Beliebtheit haben einbüßen müssen. Jedoch gibt es auch andere Quellen die belegen wollen, dass Frankreich nur eine untergeordnete Rolle beim Spiel hatte. Es gibt diese Theorie, dass Blackjack eine Erfindung der alten Römer sei. Man nimmt an, dass die Römer dieses Spiel mit selbstgeschnitzten Holzklötzen mit unterschiedlichen Zahlen spielten. Die Theorie besagt weiter, dass die Römer bereits gerne ihre eigene Form vom Blackjack Casino hatten, allerdings kann man dies nicht zu 100% belegen.

Von Europa nach Amerika und wieder zurück

Ob nun aus Frankreich, Rom oder vielleicht doch von der iberischen Halbinsel – wo genau Blackjack entstanden ist wird wohl nie ganz eindeutig geklärt. Allerdings ist bekannt, wie das Spiel sich angeschickt hat, um zum Welterfolg zu werden. Denn es ging erst aus Europa in die Staaten, um dort im 18.Jahrhundert und der wachsenden Glücksspielszene aufzublühen. Nur um danach ein Jahrhundert später wieder nach Europa geschifft zu werden, um hier für Furore zu sorgen. Anbieter wie LeoVegas verdanken daher auch dem Erfolg von Online Blackjack den Anfängen als normales Kartenspiel.

Teil der digitalen Revolution

War das Spiel bis vor wenigen Jahrzehnten noch ausschließlich in den etablierten Casinos wie eben in Monte Carlo oder Atlantic City zu finden, hat es den Boom der Online Casinos voll und ganz mitgenommen. Dass man heute Live Blackjack online spielen kann, ist auch Verdienst von Vorreitern wie LeoVegas, die viel daransetzen, die Szene digital zu machen. Daher sind die meisten Spiele und Spieler heute online. Denn eines der Makel an herkömmlichen Casinos haben Anbieter wie LeoVegas geschafft abzuschaffen – die physikalischen Hürden beim Spiel. Um Blackjack online spielen zu können, muss man also lediglich noch ein internetfähiges Smartphone, Tablet oder einen PC haben. Abgesehen davon gibt es keine Gründe, warum man dieses historische Spiel also nicht auch mal in der virtuellen Form probieren sollte. Denn es ist einen langen Weg gegangen, um heute da zu sein wo es hingehört.

