Wenn Ihr nach Paysafecard Online Casinos sucht, gibt es einige sriöse Anbieter die für eine Registrierung in Frage kommen. Aber wie sicher sind diese und welche Spiele kann man dort spielen? Wir haben den Online Casino Test mit Paysafe gemacht und für euch die besten virtuellen Spielcasinos, die Zahlungen per Paysafecard zulassen, rausgesucht.

Top 10 der Paysafecard Online Casinos

Deshalb sind Paysafe Casinos so beliebt

Nicht jedes Online Casino akzeptiert die Zahlungsmethode Paysafecard (PSC) für Einzahlungen. Insbesondere in deutschen Online Casinos sind keine Paysafe-Einzahlungen mehr möglich, denn hier muss inzwischen jede Zahlung nachweisbar sein – das heißt, es muss nachverfolgbar sein, woher das eingezahlte Geld stammt. Die Paysafecard ist eine sogenannte Prepaidcard und man kann sie sich an jedem Kiosk, in jeder Tankstelle und an jeder Supermarktkasse kaufen. Sie wird einfach gegen Bargeld eingetauscht. Eine Nachverfolgbarkeit ist in diesem Fall nicht möglich.

Mittlerweile gibt es auch Paysafe online, über das man mit einem Kundenkonto bezahlen kann und auch Auszahlungen entgegennehmen kann. Viele Online Casinos unterstützen die Auszahlung auf ein My Paysafe Konto.

Es gibt noch viele Online Casinos mit EU-Lizenz, die den Geldtransfer per Paysafecard noch akzeptieren. Deshalb haben wir Online Casinos mit Paysafe Card Einzahlung getestet und für euch in einer Top 10 Liste zusammengestellt.

Die wichtigsten Infos über Paysafecard Online Casinos

Gegenüber anderen Zahlungsanbietern hat man mit der Paysafe-Card im Online Casino den bedeutenden Vorteil, dass die Zahlung absolut sicher ist, denn man muss keinerlei persönliche Bankdaten angeben. Der Paysafe-Code ist ganz einfach zu nutzen und man kann ohne lange Wartezeiten direkt spielen.

Die Mindesteinzahlung im Paysafecard Online Casino bewegt sich gewöhnlich im selben Bereich wie bei Einzahlungen mit anderen Zahlungsmethoden. Die meisten virtuellen Spielhallen akzeptieren Einzahlungen ab 20€, nur wenige erwarten eine Mindesteinzahlung von 50€. Gebühren fallen mit der Paysafecard in den meisten Fällen nicht an. Einzahlungen sowie Auszahlungen mit Paysafe sind bei den von uns empfohlenen Anbietern kostenlos.

Wenn man mit der Prepaid-Card zahlen will, ist das einzige Manko, dass man maximal 100€ Guthaben pro Bon hat. Ist man auf der Partnerwebseite registriert, sind auch höhere Zahlungen möglich und man bezahlt einfach mit seinen Login-Daten. Wollt ihr mit höheren Beträgen spielen, müsst ihr euch sonst mehrere Paysafe-Karten kaufen und bei jeder Einzahlung den ellenlangen Code, der sich aus vielen Zahlen und Buchstaben zusammensetzt, eintippen. Normalerweise ist das aber relativ schnell erledigt und sollte auch kein Hindernis sein.

Einfacher geht es mit einem Kundenkonto bei Paysafe-Card online, mit dem man alle Online-Zahlungen verwalten kann. Die in unserer Bestenliste aufgeführten Online Casinos konnten jedenfalls alle Kriterien für ein sicheres Casino-Spiel erfüllen und eignen sich bestens, um mit der beliebten Prepaid-Zahlungsmethode zu spielen.

Bonus-Angebote in Online Casinos mit Prepaid von Paysafe

Unlängst gab es noch vereinzelte Online Casinos, die für ihre Kunden einen speziellen Paysafecard Bonus hatten. Für Einzahlungen mit dieser Zahlungsmethode gab es extra Bonusguthaben. Inzwischen sind diese Casinos aber leider alle von der Bildfläche verschwunden. Zumindest konnten wir kein seriöses und sicheres Online Casino entdecken, das speziell für die Prepaid-Zahlung einen Extra-Bonus anbieten würde.

Bonusguthaben gibt es aber trotzdem, denn ziemlich jedes Online Casinos hat Boni, die auch bei Prepaidzahlung gelten. Bei den meisten Anbietern sind lediglich Einzahlungen mit den eWallets Skrill und Neteller vom Bonusangebot ausgenommen. Selbst wer mit Kryptowährungen einzahlt, hat in den meisten Fällen Anspruch auf einen Casinobonus.

Zusätzlich zum Willkommensbonus erhaltet ihr Zugriff auf die wechselnden Promotionen für Bestandskunden, mit Reload Bonus, Cashback und Freispielen, und ihr könnt an lukrativen VIP-Aktionen teilnehmen.

Das My Paysafecard Konto und wie man im Casino damit bezahlt

Wie sicher eine Zahlung im Online Casino ist, ergibt sich durch die Sicherheitsvorkehrungen im Internetcasino und der von euch ausgewählten Zahlungsmethode. Die staatliche Glücksspiellizenz erhält nur ein online Glücksspiel-Anbieter, der die strengen gesetzlichen Rahmenbedingungen des Lizenzgebers im jeweiligen Land erfüllt. Die Sicherheitsvorkehrungen schließen auch jene Zahlungsvorgänge mit Paysafecard als Zahlungsmethode ein.

Selbst Internet Spielhallen mit einer Lizenz aus dem Ausland unterliegen strikten gesetzlichen Regeln bezüglich Spielerschutz und Datensicherheit. Werden diese nicht erfüllt, wird die Glücksspiel-Konzession verweigert. Ebenso wird die Einhaltung der Auflagen in regelmäßigen Abständen von unabhängiger Stelle geprüft. Eine Lizenz-Sperre würde einen riesigen Imageschaden mit sich ziehen, den sich kein Paysafecard Online Casino leisten kann.

Pro und Contra Paysafecard Online Casino

Vorteile bei der Einzahlung mit Paysafecard

Die Verwendung der Paysafecard im Online Casino hat für den Nutzer einige Vorteile, die wir hier ein wenig erläutern wollen:

Der größte Vorteil, den man im Internetcasino bei der Bezahlung mit einer Paysafecard hat, ist, dass das Guthaben mit keinem Bankkonto verknüpft ist. Ihr müsst also keinerlei Angaben über euer Girokonto bzw. Kreditkartenkonto machen. Die sensiblen Details zu euren Bankkonten sind nicht beim Anbieter hinterlegt. Diese Daten sind und bleiben vollkommen geheim und werden zum Spielen im Online Casino mit Pay-Safe nicht benötigt. Die Paysafecard ist zu verschiedenen Kaufpreisen in vielen Verkaufsstellen erhältlich. Man kann sie als 10€, 15€, 20€, 25€, 30€, 50€ oder 100€ Guthabenkarten erwerben. Wer sich einen Guthaben-Code mit 16-stelliger PIN gekauft hat, muss den entsprechenden Betrag nicht komplett einlösen. Das Restguthaben bleibt weiterhin erhalten und kann zu einem späteren Zeitpunkt eingelöst werden. Der eingelöste Betrag wird im Paysafecard Online Casino Konto direkt gutgeschrieben und Ihr könnt unmittelbar nach der Einzahlung online spielen. Mit einem My Paysafecard Nutzerkonto hat man die Möglichkeit, mehrere seiner erworbenen PINs als Guthaben zu lagern, kann diese zu jeder Zeit abrufen und für Einzahlungen im Online Casino oder auch in Online Shops und anderen Portalen einsetzen. Zudem profitiert man mit diesem Konto von regelmäßigen Rabatt-Aktionen bei unterschiedlichen Händler-Portalen. Über MyPaysafecard können Transaktionen bis zu 1000€ abgewickelt werden. Paysafe-Card ist auch als Mobile App verfügbar, was Einzahlungen und das Spielen im Handy Casino wesentlich vereinfacht. Zudem findet man über die Paysafecard App für Ios und Android Mobilgeräte über die Standortermittlung problemlos die nächste Verkaufsstelle für Paysafe Prepaidkarten.

Nachteile der Paysafe-Zahlung im Online Casino

Auch wenn es viele Vorteile gibt, die für den Einsatz von Paysafecard im Online Casino sprechen, bringt die Zahlung mit einer Prepaidcard ein paar wenige Nachteile mit sich:

Für etwas höhere Einzahlungen ist ein Paysafecard-Konto notwendig. Die Prepaid-Pins müssen vorab im Handel erworben werden, ehe man sie über das Konto nutzen kann. Bei Verlust des Pin-Codes bzw. des Guthabenbons gibt es keinen Ersatz. Es gibt kaum Anbieter die eine Auszahlung per Paysafecard im Online Casino akzeptieren. Man muss sein Casino-Konto häufiger aufladen. Spontanes Spielen ist ohne Guthaben-Code nicht möglich, es sei denn, man verwendet eine andere Bezahlmethode.

Fazit zum Paysafecard Casino

Im Allgemeinen kann man behaupten, dass die Bezahlung mit Paysafecard in der Online Spielhalle eine Gute Sache ist. Kaum eine andere Zahlungsmethode ist so sicher wie die mit einer Prepaid-Card. Bisher gibt es allerdings kaum Online Spielbanken, die auch eine Auszahlung über dieses Bezahlsystem zulassen. Hier müssen andere Methoden zum Auszahlen gewählt werden und man muss dann doch wieder eine Bankverbindung angeben. Also geht der entscheidende Vorteil, den man mit Paysafe hat doch wieder verloren. Trotzdem: Die Einzahlungsmethode ist problemlos von unterwegs nutzbar und man proftiert von Spezialangeboten bei verschiedensten Händlern.

Die Schwachstelle dieser Bezahlfunktion ist, dass man sich erst Guthabenbons kaufen muss, um mit Paysafecard einzahlen zu können. Dies gilt auch für das Online Bezahlsystem über MyPaysafecar. Diesbezüglich ist die Bezahlung mit Kreditkarte im OnlineCasino einfacher, weil kein weiterer Zwischenschritt erforderlich ist. Auch die Bezahlung mit eWallets können wir als gute Alternative nennen.

FAQ – Die häufig gestellten Fragen zum Paysafecard Casino

Welche sind die besten PSC-Casinos für deutsche Spieler? Paysafecard Casinos mit deutscher Lizenz gibt es nicht mehr. Eine sehr gute Alternative sind PSC Casinos mit Lizenz aus Malta oder Curacao. Diese gelten ebenso als sicher und fair und man hat die Möglichkeit mit Prepaidcard einzuzahlen. In unserem Casino-Test 2022 hat das Silverplay Casino sehr gut abgeschnitten. Schaut euch gerne auch einmal unsere Liste mit den 10 besten Online Casinos mit Paysafe an. Kann man in der Mobile Casino App auch Paysafecard nutzen? Das ist in den meisten Mobile Casino Apps problemlos möglich – sofern bei dem jeweiligen Betreiber Paysafe als Zahlungsmethode generell verfügbar ist. In den häufigsten Fällen wurden die verschiedenen Zahlungsmethoden für den mobilen Gebrauch optimiert. Viele Online Casinos benötigen aber gar keine App und man kann über jeden gängigen Browser die Casinospiele spielen. Man kann mit einem Guthabenbon auch von unterwegs Bargeld ins Casino einzahlen Welche Vorteile hat die Paysafecard im Online Casino? Der größte Vorteil bei einer Einzahlung mit Paysafe Card ist, dass man im Online Casino keine Bankverbindung angeben muss, wenn man Echtgeld aufs Kundenkonto einzahlen möchte. Das System ist sehr benutzerfreundlich und man benötigt lediglich einen Guthabenbon, den man in vielen Verkaufsstellen mit Bargeld oder Kredikarte kaufen kann. Ist die Einzahlung im Paysafecard Casino sicher? Sofern es sich um ein lizenziertes Online Casino handelt, sind die Einzahlung mit Paysafecard sowie alle anderen Zahlungsmethoden auch sicher. Ein großer Sicherheitsaspekt ist, dass man bei der Einzahlung mit Paysafe Card keine Bankverbdingun hinterlegen muss. Gibt es einen besonderen Bonus für Paysafecard-Kunden? Bis jetzt ist uns kein Online Casino bekannt, das Paysafecard-Kunden mit einem gesonderten Bonusangebot belohnen würde. Früher gab es mal einen Paypal-Bonus bei einzelnen Anbietern, aber auch diese sind wieder aus der Glücksspiel-Welt verschwunden. Nach unserem Wissen gibt es also keinen extra Paysafe Bonus für Spieler, die diese Zahlungsmethode nutzen.

Letzte Änderung am 1. August 2022 durch Wolfgang – Lucky –