Hier stellen wir euch die 5 besten Echtgeld online Casinos in diesem Jahr vor. In allen könnt Ihr auch von Deutschland aus spielen, manche sind sogar echte deutsche online Casinos. Wir haben wie immer, schon selbst in jedem gespielt und das auch mit echtem Geld. In diesem Test seht Ihr die Vorteile und Nachteile der verschiedenen Casinos in denen man um echtes Geld spielen kann.

Top 5 der besten Echtgeld online Casinos

In welchen online Casinos spielt man am besten mit echtem Geld?

Wer viel Wert auf Sicherheit und Vertrauen legt, sollte auf jeden Fall in online Casinos mit deutscher Lizenz oder EU Lizenz um echtes Geld spielen. Denn diese sind streng kontrolliert und die Lizenzen garantieren Sicherheit und Vertrauen. Eine Übersicht der besten deutschen online Casinos könnt Ihr hier sehen.

Die Vorteile von Echtgeld Casinos

Man muss in keine Spielbank gehen um mit echtem Geld zu spielen

Jeder kann spielen wann und wo er möchte

Keine Öffnungszeiten, durchgehend geöffnet

Nervenkitzel pur auf dem heimischen Sofa

Eine unzählige Auswahl an verschiedenen Casino Spielen

Staatlich lizenziert und SSL Verschlüsselung

Wie kann man online Geld einzahlen?

Um in online Casinos mit echtem Geld spielen zu können muss man dieses natürlich vorher in sein Konto des jeweiligen Casinos einzahlen. Hierfür stehen viele sichere Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung. Die meisten davon werdet Ihr schon kennen, allerdings gibt es auch viele neue, sichere und sehr gute Einzahlungsmöglichkeiten.

Neteller

Für online Gambling ist Neteller bei fast allen Profispielern die erste Wahl. Hier kann man Geld schnell und sicher einzahlen und auch auszahlen. Dazu kommt noch eine Prepaid Karte mit welcher man Geld an allen Automaten ziehen kann. Die Gebühren für Transaktionen sind übersichtlich und fair. Es gibt keine Grundgebühr und die Net+ Karte ist auch kostenlos.

Kreditkarte

In fast allen online Casinos werden jede Art von Kreditkarten akzeptiert. Die bekanntesten wie Mastercard oder Visa werden in allen Casinos angeboten. Amex oder American Express sind nicht überall verfügbar, am besten informiert Ihr euch vorher ob diese in eurem ausgewählten Casino akzeptiert werden.

Giropay

Bei Giropay wählst Du dich direkt über die Webseite deiner Bank in dein Konto ein. Dies ist eine sehr sichere Variante weil alles deiner Hausbank untersteht und die Sicherheit wie ja bekannt sehr hoch ist. Ein kleiner Nachteil oder Vorteil, je nachdem wie man es sieht, ist das Limit deines Bankkontos. Hier kann du in den online Casinos nur so viel einzahlen wie das Limit deiner Bank her gibt.

Sofortüberweisung

Sofortüberweisung ist mittlerweile auch sehr beliebt bei den Spielern. Hier führst Du bei einer Überweisung eine Echtzeittransaktion durch. Das ganze läuft über sichere Server in Deutschland und die AG welche dahinter steht, ist absolut seriös und und schon sehr bekannt.

Paysafecard

Diese Karte bekommt am besten an Tankstellen oder am Kiosk. Sie ist ähnlich einer Handy Prepaid-Karte. Das bedeutet Ihr kauft eine Paysafecard im Wert von 20€ und könnt den Code darauf dann im Casino einlösen. Das kostet euch keine Gebühr und ist absolut anonym.

Paypal

Paypal wird leider in fast gar keinen Casinos mehr angeboten, da das Unternehmen seine Richtlinien geändert hat und dadurch kaum noch online Casinos erlaubt sind. Die wenigen welche noch Paypal anbieten findet Ihr hier aufgelistet.

So wird dein Geld ausgezahlt

Du möchtest deine Gewinne natürlich genau so schnell und sicher auszahlen wie du dein Einsatz eingezahlt hast. Hierbei sind einige Punkte zu beachten.

Alle Echtgeld Casinos im Überblick

