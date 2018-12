Kaum zu glauben, dass eines der ältesten deutschen Online-Casinos schließen wird, doch trotzdem eine traurige Wahrheit. Quasar Gaming schließt im November 2018! Jedoch keinen Grund zur Sorge.

Schließung wegen mangelnder Perspektive

Von verschiedenen Quellen erfährt man, dass das Casino wegen mangelnder Perspektive geschlossen hat. Die Investoren und weitere einflussreiche Mitglieder sehen keine Zukunft in dem Casino. Des Weitern wurde Quasar Gaming eine weitere Lizenz für ein deutsches Bundesland verwehrt, weshalb weitere Investitionen überflüssig erscheinen. Das Casino hat am 29.11.2018 vollständig geschlossen. Aber was, wenn Sie noch Guthaben besitzen und auf dieses zugreifen wollen?





Wie ihr auf diesem Bild sehen könnt, haben die Inhaber den Hinweis ganz oben auf der Seite in rot markiert.

„Bitte beachten Sie, dass Quasar Gaming den Betrieb am 29. November 2018 eingestellt hat. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie alle ausstehenden Beträge auszahlen lassen.“

Übriges Guthaben bei Quasar Gaming

Wenn ihr noch Guthaben habt, und dieses zurück wollt, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Denn in naher Zeit ist dies noch möglich. Aber beantragt es so schnell wie möglich, denn dies ist nur noch in geraumer Zeit möglich. Besucht hier ihre Webseite!

Alternativen zu diesem Casino

Keine Sorgen, es gibt zahlreiche Alternativen zu Quasar Gaming. Manche sind qualitativ schlechter, aber es gibt auch noch viele bessere! Ein paar Beispiele seht ihr auf unserer Seite, wenn ihr hier klickt. Es ist etwas schade, denn viele aus unserer Community haben ausschließlich dort gespielt, aber alles hat Mal ein Ende.