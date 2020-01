Geht es um die Online Casinos, ist ein deutlicher Trend erkennen. Nicht nur was die Spiele betrifft, sondern auch was die vielen Einzahlungsmöglichkeiten angeht und natürlich ist der Trend auch beim Bonus zu spüren. Immer mehr Spieler treibt es aus den klassischen Casinomodellen weg, rein in das Abenteuer Online Casino.

In diesem Bereich lassen sich nun viele Trends erkennen. Ein besonderer Trend ist im Bereich der Einzahlungen zu erleben. Dieser wird das Casinowesen jedoch revolutionieren.

Einzelne Casinos wollen die Kryptowährung mit ins Boot holen

Es zeigt sich, dass es in der Casinowelt eben nicht nur mit der Visa Karte oder dem Bankeinzug getan ist, sondern es lässt sich das eine oder andere Online Casino finden, welches entsprechend eine andere Einzahlungsmethode bevorzugt. Die Rede ist von den Casinos mit der Kryptoeinzahlung. Was kann man als Gamer nun darunter verstehen.

Die Einzahlungen in einem Casino erfolgen unter normalen Umständen nach folgenden Prinzipien:

Visakarte

Masterkarte

EC-Zahlung

Überweisung

Sofortüberweisung

PayPal

PayPal ist ein System, welches nicht in allen Casinos angeboten wird. Nun schleicht sich so langsam aber noch ein anderes System in die Online Casino Welt. Es nennt sich Kryptowährung. Diese Währung ist durch Bitcoin besonders begehrt.

Wie kann eine Einzahlung per Kryptowährung aussehen

Es gibt verschiedene Grundideen, wie man die Kryptowährung anwenden kann. Zum einem wollen viele Casino Anbieter die Währung ans Investitionsgut nutzen. Das heißt, es wird eine Investition in Kryptowährungen getätigt. Dafür kann der Nutzer sich kostenlos mit den Spielen im Casino vergnügen.

Eine andere Möglichkeit ist, dass man einfache seine Einzahlung über die Kryptowährungen tätigen kann. Welche der beiden Zahlungsmöglichkeiten sich am Ende durchsetzen wird, das ist noch nicht bekannt.

Welche Spiele bieten die Online -Casino Anbieter in dem Falle an

Das Online-Casino wird sich nur sehr wenig verändern. Denn die Anbieter haben erkannt, dass immer mehr Spieler sich mit den Slots und den klassischen Spielen sehr gerne beschäftigen. Natürlich gibt es diese Spiele auch bei den Krypto-Casinos, die sich nach und nach bilden sollen. Was spielen die Gamer aber am liebsten? Die meisten verlieben sich in die Slots. Das Online Casino von morgen wird also auch weiterhin die Klassiker in den Spielen bereithalten, welcher Nervenkitzel, Spaß und Spannung sowie mit ganz viel Glück den Jackpot des Lebens verspricht.

Man kann sich aber nicht nur auf die einarmigen Banditen freuen, sondern auch auf digitale Kartenspiele wie Poker, Blackjack und andere viele Variationen. Natürlich bieten die meisten Casinos auch die Möglichkeit, das Ganze als Live Game durchzuführen.

Unser Tipp für alle Gamer

Wir wollen noch einen Tipp für alle Gamer präsentieren. Wer sich für die Casino Spiele interessiert, der sollte auch an die gratis Games denken. Gerade der Einstieg kann dadurch enorm erleichtert werden und bietet die Möglichkeit, diese bunte Welt kennenzulernen.

Wie hat Dir unser Artikel gefallen?