In Deutschland gibt es viele Online Poker Anbieter. Es ist eine sehr beliebte Form des Glücksspiels, obwohl es gesetzliche Einschränkungen gibt. Es ist wichtig, dass ihr als Spieler sicherstellt, dass ihr auf einer legalen und regulierten Seite spielen, um sicherzustellen, dass euch Gewinne auch tatsächlich ausgezahlt werden.

Die wichtigsten Kriterien bei der Auswahl eines Online Poker Anbieters

Bei der Auswahl eines Online Poker Anbieters solltet ihr einige wichtige Kriterien berücksichtigen:

Lizenz und Regulierung

Ein guter Online Poker Anbieter sollte über eine gültige Glücksspiellizenz verfügen und von einer regulierenden Behörde überwacht werden. Eine gültige Glücksspiellizenz garantiert euch, dass der Anbieter bestimmten Regeln und Vorschriften unterliegt und dass das Unternehmen sich an bestimmte Standards hinsichtlich Sicherheit, Fairness und Verantwortungsvolles Glücksspiel hält.

Einige der bekanntesten Glücksspielbehörden sind die Malta Gaming Authority (MGA), die UK Gambling Commission (UKGC) und die Gibraltar Gambling Commission. Es gibt auch einige Länder, die ihre eigene Regulierungsbehörde haben, wie zum Beispiel Schleswig-Holstein in Deutschland. Es ist wichtig, dass ihr euch vergewissert, dass der Online Poker Anbieter von einer solchen Regulierungsbehörde reguliert und lizensiert ist, bevor ihr euch anmeldet und Einzahlungen tätigt.

Boni und Aktionen

Ein guter Online Poker Anbieter sollte attraktive Willkommensboni und regelmäßige Aktionen anbieten, um euch als Spieler zu belohnen und zu binden. Willkommensboni können in Form von Einzahlungsboni, Freerolls oder sogar kostenlosem Pokergeld angeboten werden. Diese Boni können dazu beitragen, dass ihr mehr Geld zur Verfügung hat, um damit zu spielen, und euch einen Vorteil gegenüber anderen Spielern gibt.

Regelmäßige Aktionen können in Form von Turnieren, Rakeback-Angeboten, Loyalitätsprogrammen oder sogar saisonalen Angeboten angeboten werden. Diese Aktionen können euch helfen, mehr Geld zu gewinnen oder zusätzliche Vorteile zu erhalten, wie zum Beispiel kostenlose Turniertickets oder Merchandise. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass die Bedingungen für die Einlösung von Bonusgeldern und die Teilnahmebedingungen für Aktionen klar und fair sind, bevor ihr euch für einen Online Poker Anbieter entscheidet.

Sicherheit und Datenschutz sind entscheidende Faktoren bei der Auswahl der Online Poker Anbieter. Einige der wichtigsten Sicherheitsmaßnahmen, die ein Anbieter ergreifen sollte, umfassen die Verwendung von SSL-Verschlüsselung, um die Datenübertragung zu sichern, die Verwendung von Firewalls, um unauthorisierten Zugriff zu verhindern, und die Durchführung von regelmäßigen Sicherheitsüberprüfungen, um potenzielle Sicherheitslücken zu erkennen und zu beheben. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass die Datenschutzrichtlinie des Anbieters klar und transparent ist und dass ihr, als Spieler, über die Art und Weise informiert werdet, wie eure Daten verwendet werden.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die sichere Finanztransaktion. Ein guter Online Poker Anbieter sollte eine breite Palette an sicheren und zuverlässigen Zahlungsmethoden anbieten, darunter Kreditkarten, E-Wallets und Banküberweisungen. Es sollte auch sichergestellt werden, dass alle Finanztransaktionen sicher und verschlüsselt durchgeführt werden, um die Sicherheit eurer persönlichen und finanziellen Daten zu gewährleisten.

Spieleauswahl und Software

Die Software sollte benutzerfreundlich sein und eine schnelle und reibungslose Spielerfahrung ermöglichen. Es ist auch wichtig, dass die Software sowohl für Desktop- als auch für mobile Geräte verfügbar ist, damit ihr flexibel spielen könnt. Einige Online Poker Anbieter bieten auch die Möglichkeit, Poker mit echtem Geld oder im Spielgeldmodus zu spielen, was euch als Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen nützlich sein kann.

Kundenservice

Der Kundenservice sollte auch eine Rolle bei der Auswahl eines Online Poker Anbieters spielen. Der Kundenservice sollte rund um die Uhr erreichbar sein und über verschiedene Kontaktmethoden wie E-Mail, Live-Chat und Telefon verfügen. Ein guter Anbieter sollte einen zuverlässigen und schnellen Kundenservice haben, der euch bei Fragen oder Problemen schnell und effektiv helfen kann.

Zahlungsoptionen

Es sollten eine breite Palette von Zahlungsmethoden angeboten werden, um euch zu erleichtern, Ein- und Auszahlungen durchzuführen.

Rake und Gebühren

Bei einem guten Anbieter sollte niedrige Rake-Raten und geringe Gebühren angeboten werden, um die Kosten für euch so gering wie möglich zu halten.

Neue Regeln für Online Poker in Deutschland

In Deutschland wurden im Sommer 2021 neue Regeln für Online Poker eingeführt, die Teil des neuen Glücksspielstaatsvertrags sind. Dieser Staatsvertrag wurde von den Bundesländern unterzeichnet und trat am 1. Juli 2021 in Kraft. Einige der wichtigsten Änderungen im Zusammenhang mit Online-Poker sind:

Beschränkung der Anzahl der erlaubten Online-Pokerräume: Es wurde beschlossen, dass es nur eine begrenzte Anzahl von Online Pokerräumen geben wird, die eine Lizenz erhalten können. Dies soll dazu beitragen, das Risiko von Spielsucht und illegalem Glücksspiel zu verringern.

Einschränkungen bei Ein- und Auszahlungen: Es gibt nun Limits für die Höhe der Ein- und Auszahlungen, die von Online Pokerräumen akzeptiert werden dürfen, um das Risiko von Geldwäsche zu verringern.

Regulierung von Online Poker Turnieren: Es gibt nun Regeln für die Durchführung von Online-Poker-Turnieren, einschließlich der Anforderungen an die Teilnehmer, also euch, sowie die Durchführung der Spiele.

Es ist wichtig zu beachten, dass diese Regeln sich auf die Online-Poker-Anbieter beziehen, die innerhalb Deutschlands operieren , und nicht auf Online Poker Anbieter, die von anderen Ländern aus operieren.

Fazit: Welcher Anbieter ist der beste für euch?

Es ist empfehlenswert, dass ihr mehrere Anbieter vergleicht und die Bewertungen anderer Spieler lest , bevor ihr euch für einen entscheidet. Es gibt auch eine Vielzahl von Vergleichsseiten im Internet, die die verschiedenen Anbieter bewerten und vergleichen, die euch auch bei der Entscheidung helfen können. Es ist wichtig, dass ihr euch bewusst seid, dass es in Deutschland bestimmte Regelungen und Einschränkungen im Zusammenhang mit Online Glücksspiel gibt, die sicherstellen, dass der gewählte Online Poker Anbieter diese Regelungen einhält.

Letzte Änderung am 7. Februar 2023 durch Wolfgang – Lucky –