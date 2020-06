Hier in unserem Sportwetten Test findet ihr die besten deutschen Anbieter – bewertet nach verfügbaren Wetten, Quoten, Boni und Support. Die Liste unserer Empfehlungen zeigt euch, welche die Top 10 Online Sportwetten Anbieter in Deutschland sind und ihr findet schnell das Wettportal, das am besten zu euch passt.

Sportwetten Test Deutschland – Top 10

Das wurde beim Sportwetten Test beachtet

Jährlich werden mehrere Milliarden Euro bei Online Sportwetten eingesetzt. Es gibt schließlich auch unzählige Sportarten und Ereignisse auf die man eine Wette abgeben kann. Die wohl beliebteste Wette in Deutschland ist die Fußball-Wette. Allerdings wird auch auf andere Sportereignisse gewettet, wie beispielsweise auf Tennis, Handball, Basketball, Hockey, Dart, Eishockey, Pferderennen und noch viele andere Sportarten. Selbst eine Virtual Sports Wette und Live Wetten sind bei manchen der von uns favoritisierten Online-Wettanbieter möglich.

Wenn man Wetten plazieren will, sollte man beachten, dass man seine Sport-Wette stets auf einer seriösen Online-Sportwetten Seite abgibt, die faire Quoten anbietet und Gewinne auch möglichst zügig auszahlt. Die von uns gelisteten Top 10 Sportwetten Webseiten bieten allesamt ein innovatives, dynamisches und seriöses Wettangebot und offerieren damit das ultimative Sportwetten-Erlebnis.

Sicherheit bei Sportwetten

Besonderes Augenmerk haben wir auf die Sicherheit der einzelnen Wettportale gelegt, denn in dieser Beziehung sollte man als Wettabgeber keinerlei Kompromisse eingehen. Die Top-Wettseiten in unserer Auflistung achten auf sichere, verschlüsselte Transaktionen und es sind viele unterschiedliche, seriöse Zahlungmethoden verfügbar. Ihr könnt beispielsweise über ein E-Wallet einzahlen, aber auch per Überweisung, Kreditkarte oder mit einer Paysafecard. Teilweise sind auch Zahlungen über Paypal möglich. Diese sind sowohl über den PC, über das Handy und auch in der Sportwetten-App verfügbar.

Top Sportwetten auch mobil?

Die meisten Wettanbieter haben ihr Wettangebot mittlerweile so optimiert, dass man auch unterwegs mit dem Mobilgerät problemlos seine Wette platzieren kann. Größtenteils funktioniert das direkt über die html5-basierte Sportwetten-Webseite. Bei 888Sport gibt es sogar die spezielle 888 Sportwetten App, die ihr auf euer Smartphone herunterladen könnt und über die ihr das Sportwettenangebot uneingeschränkt nutzen könnt. Bei unserem Sportwetten Test haben wir natürlich auch die WettApp getestet und waren begeistert – insbesondere von der erweiterten Auszahlungsfunktion, mit der man jederzeit den vollen Überblick über seine Live-Wetten erhält.

Fragen und Antworten

Wieso ein Sportwetten Test? Nicht alle Sportwetten Anbieter haben tatsächlich faire Quoten und sind durchweg seriös. Deshalb haben wir den Sportwetten Test gemacht und für euch die Top10 der besten Wettportale rausgesucht. Hier könnt ihr guten Gewissens eure Sportwetten mit guten Quoten platzieren, klasse Boni absahnen und ab und zu Gratiswetten kassieren. Gibt es eine Sportwetten App? Ja, beispielsweise gibt es eine bwin Sports App für iOS und Android mit der ihr kostenlos Sportevents streamen und direkt eure Sportwette platzieren könnt. In unserem Sportwetten Test haben wir auch die 888sport-App getestet, die wir ohne Bedenken empfehlen können. Gibt es einen Sportwetten Bonus? Die Wettanbieter, die ihr unter den Top 10 bei unserem Sportwetten Test findet, bieten alle einen Wettbonus für neu registrierte Mitglieder an. Manche vergeben auch in regelmäßigen Abständen eine Gratiswette an die Spieler. Wie unterscheiden sich Einzel- und Ergebniswette? Das ist relativ einfach erklärt. Bei der Einzelwette platziert man seinen Tipp auf Sieg, Niederlage oder auch auf Unentschieden (Remis) z.B. bei einer Fußballwette. Was die Ergebniswette anbelangt, muss hier das exakte Endergebnis der Spielpartie bestimmt und darauf ein Einsatz gesetzt werden. Die Einzelwette ist die Wettart, die das geringste Verlustrisiko mit sich bringt, denn es gibt schließlich auch nicht viele Ereignismöglichkeiten zu Auswahl. Allerdings sind logischerweise bei der Einzelwette die Quoten auch nicht allzu hoch. Was ist bei Sportwetten eine Kombiwette? Bei einer Kombiwette muss der Wetteinsatz auf mindestens zwei oder mehr unterschiedliche Sportereignisse aufgeteilt werden. Man kann die Sportwette nur dann gewinnen, wenn alle der Ereignisse richtig vorhergesagt wurden.

Wie hat Dir unser Artikel gefallen?

+0 -0 0 ratings