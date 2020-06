Bevor wir online Casinos getestet haben, war unter anderem auch ein online Rollenspiele Test etwas, was uns sehr viel Spaß bereitet hat. Spielen ist und war schon immer unsere Leidenschaft. Viele neue MMORPG’s kamen bei uns als erstes “under Review”.

Schon immer sind Online Rollenspiele sehr gefragt und liegen auch heute noch absolut im Trend. Kein Wunder, denn hier können die Spieler in verschiedene Rollen schlüpfen und spannende Abenteuer erleben. Bei den meisten sogenannten MMORPGs warten die vielen atemberaubenden Spielwelten darauf, erkundet zu werden. Spannende Quests, düstere Dungeons und auch andere Spieler machen es möglich, dass hier niemals Langeweile aufkommt.

Dabei ist die Auswahl an unterschiedlichen Rollenspielen sehr groß. Unterschiedliche Genre, atemberaubende Grafiken und weitere spannende Inhalte sorgen zudem dafür, dass für jeden Geschmack etwas Passendes zu finden ist.

Wo wird gespielt?

Rollenspiele können an unterschiedlichen Geräten gespielt werden. Dabei gibt es sowohl die Spiele, welche am PC gespielt werden als auch MMORPGs für Spielekonsolen, wie zum Beispiel die Playstation oder die Xbox. Sehr bekannt ist da zum Beispiel Diablo III, welches es sowohl für den PC als auch die Playstation und andere Konsolen gab und bei dem man gemeinsam mit anderen Spielern online zahlreiche Abenteuer erleben konnte. Während die Grafik bei den PC-Varianten oft nicht an die von der Playstation und Co. rankommen, ist am Computer allerdings die Steuerung meist einfacher. Insgesamt gehen die Meinungen aber weit auseinander, wobei jeder natürlich in seiner Gamingwelt glücklich sein sollte.

Im Gegensatz zu den „normalen“ Online Spielen hat unser Online Rollenspiele Test allerdings auch ganz klar gezeigt, dass die unterschiedlichen Games hier oft zeitintensiver sind. Bei WoW und Co. wird ein ganz anderer Zeitaufwand nötig, um ingame erfolgreich zu sein. So muss man sich zum Beispiel unterschiedliche Gegenstände zusammenfarmen, welche für Bufffood und Co. anschließend bei den Raids in den Instanzen bzw. Dungeons benötigt werden.

Online Rollenspiele Test – die bekanntesten Spiele

Es gibt einige MMORPGs auf dem Markt, die sich weit von anderen Spielen abheben und sich daher an einer besonders großen Beliebtheit erfreuen. Diese wollen wir im Folgenden vorstellen und zeigen, für welche Gamer diese Rollenspiele besonders gut geeignet sind.

Word of Warcraft

Schon seit dem Jahre 2004 begeistert Word of Warcraft Gamer auf der ganzen Welt und gehört auch noch heute zu dem wohl bekanntesten Rollenspiel schlechthin. Mittlerweile hat Blizzard nicht nur sieben Addons rausgebracht, sondern auch WoW Classic erneut den Startschuss gegeben, was zahlreiche Fans freute.

Gemeinsam mit tausenden anderen Spielern kann man hier zwischen zahlreichen Klassen wählen und selbst bestimmen, ob man direkt an der Front kämpfen, weiter von hinten als Magier stehen möchte oder aber für die Heilung der Mitspieler zuständig ist.

Die Möglichkeiten sind also enorm und eins ist sicher – bei WoW lernt man tolle Menschen kennen und Langeweile hat dabei keine Chance. Bei WoW braucht man nicht immer wieder neue Erweiterungen kaufen, sondern zahlt einen festen monatlichen Betrag, welcher alle Erweiterungen beinhaltet.

Guild Wars 2 – perfekt für Sammler und Entdecker

Wer Lust auf ein gutes PvP mit Massenschlachten und spannenden Schlachtfeldern hat, ist hier genau richtig. Mit einer fortlaufenden Story und einer lebendigen Welt erreicht der Spielspaß ganz neue Dimensionen. Originelle Reittiere und dynamische Events begeistern dabei Spieler auf der ganzen Welt und das Kampfsystem ist hier actionreicher als bei vielen anderen Spielen.

Dabei können Spieler mit anderen zusammenspielen und tolle Abenteuer erleben. Die Rollen und Klassen sind dabei individuell wählbar und auch die Frage, ob PvP oder PvE gespielt wird, kann jeder selbst wählen. Nicht ohne Grund gilt es als eines der besten PvP-MMOs schlechthin, denn sowohl die Schlachten zwischen den Fraktionen als auch ein strukturiertes PvP auf Schlachtfeldern führt zu jeder Menge Spielspaß.

The Elter Scrolls Online

Auch The Elter Scrolls wollen wir bei unserem Online Rollenspiele Test vorstellen. Eine riesen Spielwelt kann sowohl am PC als auch auf der Konsole wie der Playstation und der Xbos One gespielt werden. Hier kommen sowohl die Story-Liebhaber als auch leidenschaftliche Kämpfer auf ihre Kosten.

Allerdings hat unser Online Rollenspiele Test gezeigt, dass es sich bei diesem Rollenspiel nicht um das typische MMORPG handelt. Es spielt sich viel eher als ein Solo-RPG, was die Community allerdings eher erfreut und einer der Gründe ist, warum dieses Rollenspiel so beliebt ist.

Blade & Soul

Auch Blade and Soul durfte natürlich bei unserem Online Rollenspiele Test nicht fehlen. Dieses zielt vor allem auf die Anime- und Action-Fans ab und kann hier mit einem rasanten Kampfsystem sowie einer epischen Anime-Story punkten. Auch das komplexe Charaktermenü stößt auf Begeisterung. Dabei sind die Updates und Addons komplett kostenlos.

Mit viel Liebe zum Detail können Spieler den Charakter genau nach den eigenen Vorstellungen kreieren und sogar die Farben und Muster der Kostüme anpassen, was bei nur sehr wenigen Rollenspielen der Fall ist. Es gibt sowohl kostenlose Inhalte im Game selbst als auch die Möglichkeit, sich im Echtgeld-Shop auszustatten. So können die Spieler selbst entscheiden, ob sie diese Möglichkeit nutzen möchten oder nicht.

Fazit – Die Welt der Rollenspiele war nie bunter als heute

Bei unserem Online Rollenspiele Test haben wir viele unterschiedliche MMORPGs genauer unter die Lupe genommen. Der Markt war noch nie so groß und bunt, wie er es heute ist. Zum Glück, denn so kann jeder sicher sein, dass es für den eigenen und individuellen Geschmack stets etwas Passendes gibt. Dabei kann man zwischen den PC-Spielen und/oder den Konsolen Varianten wählen. Zusätzlich gibt es kostenlose Online Rollenspiele, als auch Spiele, bei denen Gamer freiwillig für Echtgeld Items kaufen können. Zu guter Letzt gibt es die Möglichkeit, sich für die Variante zu entscheiden, bei denen ein monatlich fester Betrag fällig wird, wie es zum Beispiel bei Word of Warcraft der Fall ist.

