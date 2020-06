Dieser Online Casino Spiele Test bezieht sich auf die zehn besten Spiele aus den Kategorien Spielautomaten und Tischspiele. Wir spielen schon seit Jahren in Spielbanken und online Casinos und haben hier unsere Top 10 für euch zusammengestellt.

Die beliebtesten Casino Spiele sind nach wie vor klassische Spielautomaten, wie beispielsweise die Merkur Slots, die allerdings nur wenige Online Casinos in ihrem Portfolio anbieten. Möglicherweise liegt die Beliebtheit daran, dass die simplen Früchteslots die ersten Automatenspiele waren, die man in landbasierten Spielhallen, in der Spielothek oder der Kneipe spielen konnte. Jedenfalls haben sie im Laufe der Jahre offensichtlich nichts von ihrem besonderen Charme eingebüßt und werden auch heute noch sehr gerne gespielt. Online Casino Spiele von Merkur findet man bei Sunmaker oder im Sunnyplayer Casino.

Manch anderer Spiele-Hersteller hat inzwischen bei einigen Slotautomaten das Spielprinzip der Merkur-Spielautomaten aufgefasst. Ähnliche Slots findet man beispielsweise auch von Novoline und Stakelogic. Auch auf diesen Automatenspielen drehen sich die klassischen Früchte auf den Rollen und sie lehnen sich stark an das Spielprinzip der geschätzten Klassiker an. Bei der jüngeren Glücksspiel-Gemeinde sind es eher aufwendig gestaltete 3D- oder Videoslots, die auf der Beliebtheitsskala ganz weit oben stehen. Diese sind es auch, die unsere Top 10 beim Casino Spiele Test anführen.

In diesem Test unterscheiden wir zwischen den Hauptkategorien der Automatenspiele und der Spiele am Tisch. Beide Varianten, sowohl Slotautomaten als auch Tischspiele, haben ihren ganz bestimmten, individuellen Reiz und lassen sich nicht miteinander vergleichen. Deshalb haben wir diese getrennt getestet und für jede der beiden Kategorien eine separate Top 10 für euch ermittelt.

Die Spielautomaten im Online Casino lassen sich in verschiedene Spieletypen aufteilen. Es gibt die klassischen Walzen-Slots, die mit 3, 4 oder 5 Walzen mit jeweils 3, 4 oder mehr sichtbaren Symbolreihen daherkommen. Diese sind meist relativ simpel gehalten und haben in vielen Fällen Früchte, Glocken und 7-en als Symbole.

Video-Spielautomaten sind mit Abstand die beliebtesten Spiele in online Casinos. Keine anderen Casino-Spiele finden so viel Zuspruch wie die blinkenden Automaten, die mit vielen Animationen für mega Spielspaß und Abwechslung sorgen. Man unterscheidet zwischen klassischen Walzen-Spielautomaten, 3D-/ Video-Slots, Kaskaden-Slots und Jackpot-Slots, bei denen mehrstellige Gewinne zu erzielen sind. Die wohl beliebtesten Video-Automatenspiele sind Starburst und Reactoonz, die neben vielen anderen Top-Games bei Wunderino zu finden sind.

Die Online-Slots funktionieren im Großen und Ganzen alle nach demselben Spielprinzip. Man macht seinen Einsatz, wählt gegebenenfalls die gewünschte Anzahl an Gewinnlinien aus und startet das Spiel. Bei regulären Walzenslots drehen sich die Rollen und bleiben nach einer gewissen Zeit stehen. Erzielt man mehrere identische Symbole auf einer der Linie, erhält man einen Gewinn. Ähnlich funktioniert auch das Spielsprinzip bei Kaskadenslots. Nur sind es bei diesen keine Walzen, die sich drehen, sondern die Symbole fallen von oben in die Felder. Hier muss man meist Cluster bilden – also vertikal und/oder horizontal zusammenhängende identische Icons – um einen Gewinn zu erzielen.

Tischspiele werden mittlerweile auch nicht mehr nur im landbasierten Casino gespielt, denn auch hier haben die Casinospiele-Provider längst den Bedarf bei den Online-Varianten erkannt. Deshalb kann man inzwischen alle beliebten Kartenspiele wie Poker, Baccarat, Black Jack und mehr, für die man früher noch ins Spielcasino gehen musste, auch im Online Casino spielen.

Interessant ist, dass man diese Tischspiele sogar als virtuelle Live-Casino Games findet, die echten Casino-Charakter versprühen. Dabei interagiert man in Echtzeit mit richtigen Live-Dealern per Live-Stream und kann das Procedere zu Hause am Monitor oder auch unterwegs auf dem Mobilgerät verfolgen. Wer statt der Kartenspiele lieber die Kugel beim Roulette rollen lässt, kann auch dieses Tischspiel im Online Casino spielen – wenn gewünscht, ebenso als Live-Casino Spiel. Beim Casino Spiele Test stellen wir euch die besten Online Tischspiele vor.

Wer gerne das Tischspiel Roulette spielt, muss jetzt nicht mehr unbedingt ins Spielcasino gehen, sondern kann ganz bequem von zu Hause aus am Spieltisch Platz nehmen und die Kugel in den Kessel rollen lassen. Die meisten Online Casinos stellen ihre Spiele auch als Mobile Version zur Verfügung, so dass ihr auch mit dem Handy oder Tablet Roulette spielen könnt. Dafür ist nicht einmal zwingend eine App notwendig, denn die meisten Casinos haben ihre Templates mittlerweile so umgestellt, dass man ohne Download direkt über den Browser spielen kann.

Bei Black Jack (auch als Siebzehn und Vier oder Einundzwanzig bezeichnet) handelt es sich um das am häufigsten gespielte Kartenspiel in der Spielbank. Das ist im Online Casino nicht großartig anders, denn auch hier ist das Karten-Glücksspiel sehr beliebt. Es gibt verschiedene Varianten von BlackJack und die beliebtesten haben wir in unserem Casino Spiele Test zusammengefasst.

Die Online Casinos, die für ihre Spieler eine große Auswahl unterschiedlicher Pokerspiele bereitstellen, sind sehr beliebt. Beispielsweise findet ihr auf der speziellen Poker-Seite im 888 Casino mehrere Pokervarianten. Darunter das bekannte Texas Holdem, aber beispielsweise auch Omaha, Seven Card Stud oder Snap Poker. Welche Poker-Spiele am beliebtesten sind, erfahrt ihr im Casino Spiele Test.

