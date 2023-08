Casino Boni richtig nutzen – darauf kommt es jetzt in 2023 an!

Spielhallen- oder auch Casino Boni sind heiß begehrt und praktischerweise fallen sie nahezu monatlich höher aus. Jetzt heißt es zugreifen und alle Geschenke des Anbieters nutzen. Ganz kopflos solltet ihr Gambler jedoch nicht sein. Denn wer bei den Boni nicht alles beachtet, ist rasch enttäuscht. Es gibt verschiedene Bestimmungen, die sich ihrerseits auf die verschiedenen Bonus-Arten ausrichten.

So gibt es beispielsweise den Casino Bonus ohne Einzahlung, der sich großer Beliebtheit erfreut. Das ist nachvollziehbar: Immerhin sind hierbei keine eigenen Einsätze notwendig. Oftmals vergibt das Haus diese Casino Boni als Willkommensgeschenk an Newbies. Doch neben den verschiedenen Arten gelten individuelle Bonusbedingungen. Außerdem erhalten Gambler die Casino Boni nicht immer auf dieselbe Art und Weise.

Es gibt verschiedene Quellen für den kostenlosen Zusatz, die jeder Spieler kennen sollte. Im Folgenden erfahrt ihr, woher ihr Casino Boni erhaltet und worauf ihr bei Inanspruchnahme eines Coupons von der Spielhalle unbedingt achten solltet.

Die Arten der Casino Boni im Spiel

Es gibt mehrere Boni-Arten im digitalen Glücksspiel. Extrem begehrt sind die Casino Boni ohne Einzahlung. Sie gehen mit keinerlei Verpflichtungen einher. Ihr Spieler erhaltet sie somit ohne Gegenleistung. Diese Bonus-Art vergibt die Spielothek in der Regel als Willkommensbonus. Auch beim Spielen bieten angesagte Betreiber hin und wieder Casino Boni ohne Einzahlung an. Um den richtigen Betreiber rasch zu finden, gibt es mehrere Optionen.

Der beste Weg ist, wenn ihr euch den Überblick über die besten Casinos anseht und euch das attraktivste Spieleangebot aussucht. Alle Anbieter der Liste zeichnen sich durch eine hohe Auszahlungsquote, maximalen Spielspaß und hohe Bonus-Geschenke aus. Dabei liefern Betreiber auch die Casino Boni mit Einzahlung.

Dieser lohnt sich in allen Echtgeld-Spielhallen. Überdies gibt es den Treuebonus und das Geschenk für die Rückkehr, wenn ihr länger abwesend wart. Die Free Spins, auch als Freispiele bezeichnet, runden das Angebot der Gratis-Angebote für euch ab.

Hier gibt es den Spielhallen-Bonus

Der Spielhallen-Bonus fliegt euch Spielern nicht einfach so zu. Für den Erhalt des Neukunden- oder Willkommensbonus ist eine Registrierung erforderlich. Sie nimmt einige Minuten in Anspruch. Schaut daher bereits bei der Registrierung auf einen möglichst hohen Hello-Bonus von 300 € oder mehr.

Aufgepasst: In Deutschland gelten seit 2021 besondere Bestimmungen.

Aktuelle Gesetze sehen eine Registrierung per Video-Ident-Verfahren vor, was schnell geht und komfortabel ist. Voraussetzung ist die Vorlage eines persönlichen Dokuments. In der Regel ist das der Personalausweis oder der Reisepass. Im Rahmen eines Video-Telefonats prüft ein Mitarbeiter intern die Richtigkeit eurer Daten. Im Anschluss erfolgt die Freischaltung des Spielerprofils.

Wenn ihr registriert seid, habt ihr Anrecht auf weitere Bonus-Arten. Sie erscheinen im Spiel oder hängen etwa von der Einzahlungssumme oder der Regelmäßigkeit des Besuchs auf der Website ab. Zusätzlich könnt ihr Casino Boni durch ein Newsletter-Abo erhalten. Zudem schütten manche Spiele mehr Casino Boni aus als andere. In den Details zum Spiel steht mehr darüber.

Welche Bonus-Höhe ideal ist

Die Höhe der Geschenke ist vielen von euch Spielern sehr bedeutsam. Je höher der Betrag ist, desto mehr strahlen die Augen. Eine ideale Bonus-Höhe gibt es daher nicht. Trotzdem gilt es, aufmerksam zu sein. Gerade utopische Angebote verleiten zur Anmeldung. Doch nicht jeder Anbieter ist tatsächlich seriös. Will heißen: Die Bonus-Höhe sollte sich im üblichen Rahmen bewegen. Ein Vergleich der Plattformen lohnt sich.

Wenn ihr euch bei der Suche nach einem geeigneten Anbieter unsicher seid, schaut bei der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder vorbei. Hier sind alle in Deutschland lizenzierten Anbieter in einer Whitelist zusammengefasst. Neben Spielotheken sind auch Wettanbieter verzeichnet, wobei sich alle an die in Deutschland geltenden Gesetze halten.

Hier gehihr auch bei höheren Boni kein Risiko ein. Zudem garantieren die Anbieter auf der Liste höchsten Spielerschutz. Ihr müsst mindestens 18 Jahre alt sein, erhaltet eine Gewinn-Verlust-Anzeige und einen praktischen Panic-Button für gesteuerte Unterbrechungen durch euch selbst.

Überdies ist die Verbindung sicher. Durch eine ordentliche Abschirmung bleiben Transaktionen zwischen euch Spielern und der Spielhalle. Zahlungsdaten werden sicher übertragen, ebenso wie andere sensible Informationen.

Warum Bonus-Bedingungen so wichtig sind

Was viele Newbies nicht wissen: Zu jedem Bonus gibt es diverse Bedingungen. Grundsätzlich kann jeder vom Bonus Gebrauch machen, sofern er die Voraussetzungen erfüllt. Allerdings befähigt die Inanspruchnahme nicht zur sofortigen Auszahlung. Neulinge wollen sich den 500 Euro Willkommensbonus unmittelbar auf das Bankkonto übertragen. So funktioniert das natürlich nicht.

In der Regel ist eine Auszahlung der Bonussumme erst nach einem Entgegenkommen möglich. Meist geht es um eine Einzahlung oder um die Häufigkeit der Logins. Auch der Verlustausgleich ist mithilfe eines Geschenks der Spieleplattform möglich. In jedem Fall ist der Transfer der Bonussumme erst nach mehrfachem Umsetzen der Gesamtsumme gestattet. Die Anzahlung der Umsetzung ist jedoch anbieter-spezifisch. Sie beläuft sich meist auf einen Wert zwischen 30- und 40-facher Umsetzung. Für weitere Informationen sind die Bestimmungen auf der Anbieterseite zu erfassen. Mehr zu den Bedingungen erfahrt ihr beim Besuch der Seite.

Das Problem: Nur wenige nehmen sich Zeit, um sich mit den Boni zu befassen. Sie wollen sofort spielen. Im Anschluss ist eine Auszahlung nicht möglich. Hätten sie die Bonusbedingungen gelesen, wäre ihnen die Ursache bekannt. Für Bonus-Liebhaber ist das Lesen der Details unerlässlich. Erst danach macht die Entscheidung für oder gegen ein bestimmtes Glücksspiel Sinn.

Was es mit dem Verfallsdatum auf sich hat

Bonus und Verfallsdatum? Das gibt es tatsächlich! Ebenso wie bei den Coupons für lokale Geschäfte weisen auch Boni für Online-Spielhallen ein Ablaufdatum auf. Der schnelle Einsatz ist daher ratsam. Meist senden Plattformen den Coupon als Code per Mail oder ihr findet den Code bereits in eurem Spielerprofil. Das macht die Verwendung weitaus leichter.

Angaben zu einem etwaigen Ablaufdatum findet ihr im unteren Bereich, größtenteils in Form des Kleingedruckten.

Bei Spielotheken ist das Verfallsdatum sehr nah. Doch keine Sorge! Anbieter stellen regelmäßig neue Boni für ihre Spieler bereit. Boni sind schließlich eine wichtige Grundlage fürs Funktionieren der gesamten Branche. In realen Spielhallen sind Boni nicht die Regel und auch Spielbanken sehen davon ab. Online kann sie jeder nutzen.

Wichtig: Neben dem Verfallsdatum gibt es weitere Grundlagen der Boni. Gibt es etwa einen Mindesteinsatz oder ein Einzahlungsminimum, steht dies in den Bedingungen der Coupons. Niemals solltet ihr übereifrig handeln, schnell Einsätze uploaden und den Code erst dann aktivieren. Dann könnte es sein, dass die Bedingungen dieses Coupons andere waren.

Letzte Änderung am 29. August 2023 durch A B