SEGA Networks Inc. hat heute in Zusammenarbeit mit WWE den actiongeladenen Wrestling-Titel WWE Tap Mania veröffentlicht. Das Spiel ist ab sofort weltweit* erhältlich und kann kostenlos (mit optionalen Ingame-Käufen) im App Store für iPhone und iPad und im Google Play Store für Android-Geräte heruntergeladen werden. WWE Tap Mania wurde von the Tap Lab in Cambridge, Massachusett entwickelt und setzt auf Mischung aus aktuellen Superstars und Wresting-Legenden der Vergangenheit, die sich im Ring in packenden Kämpfen und bei täglichen Herausforderungen bekämpfen.

