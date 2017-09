WRC 7 – Video-Playlist: Gameplay with Stéphane Lefebvre

Bigben und Kylotonn veröffentlichen heute drei Gameplay-Videos von WRC 7, dem offiziellen Videospiel der 2017 FIA World Rally Championship (WRC). WRC 7 wird ab dem 22. September für PlayStation 4, Xbox One und PC erhältlich sein.

In den Videos demonstriert der offizielle Citroën-Fahrer Stéphane Lefebvre seine Rallye-Talente in Argentinien, auf Korsika und in Schweden. Durch seine Expertise als Profi-Fahrer kann er mit starken virtuellen Rennen in WRC 7 glänzen. Die drei Videos zeigen auch die Verbesserungen an der Wagenphysik, spezifische Details der Straßenoberflächen und Änderungen am Leveldesign, die dazu führen, dass die Strecken realistischer sind als je zuvor.