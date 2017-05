Der Winter dauert in diesem Jahr deutlich länger an: IMPACT WINTER erscheint am 12. April 2017 in digitaler Form für PC. BANDAI NAMCO Entertainment Europe und Mojo Bones geben mit Freude bekannt, dass ihr postapokalyptisches Survival-Abenteuer im späteren Verlaufe des Jahres zudem digital für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein wird. Vorbesteller der digitalen PC-Version erhalten den offiziellen Soundtrack, komponiert von niemand Geringerem als Mitch Murder, kostenlos dazu.

