Save yourself, save the date: Am 26. Mai 2017 beginnen die Spieler mit GET EVEN auf PlayStation 4, Xbox One und PC ihre Therapie. Sie müssen ihre Umgebung erkunden, sich auf Details konzentrieren und einmal tief Luft holen, denn in der Rolle von Cole Black bewegen sie sich durch eine alte verlassene Anstalt, mit nichts weiter als ihren Erinnerungen. Aber sind das auch wirklich nur Erinnerungen? Sie müssen das Mädchen retten. Sich auf Details konzentrieren. Das Mädchen hat eine Bombe. Moment, wie bitte?

Facebook

Twitter

Google+

Email Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.