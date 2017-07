Total War: ARENA – Developer Diary Video #5

In der neuesten Episode der Total War: ARENA Entwicklertagebücher spricht der Moderator Luke Kneller mit dem Entwicklerteam von Creative Assembly über ein wichtiges Kernelement des Spieles: Die verschiedenen Einheiten. Dabei stellt der Host den Entwicklern die brennendsten Fragen der Spieler. Im Video erfährt der Zuschauer unter anderem, welche Attribute der Einheiten in Gruppen zusammengefasst wurden, um die Spielerfahrung verbessern, ob die Bogenschützen in ihrer Auswahl an Rüstungen eingeschränkt sind und wie sich „Friendly Fire“ in Total War: ARENA auswirkt.

