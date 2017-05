The Surge – Launch Trailer

Focus Home Interactive und Deck13 veröffentlichen den Launch-Trailer zum Hardcore-Action-RPG The Surge, das am 16. Mai 2017 für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheint. Der düstere Launch-Trailer enthält alles was The Surge zu einem einzigartigen Erlebnis werden lässt – brutale Action, Exo-Skelette und Roboter die den Spieler im CREO-Komplex erwarten.

Die Balance zwischen möglichem Risiko und Wert der Beute, ist ein entscheidender Faktor des einzigartigen Loot-Systems in The Surge. Im Kampf können gezielt Körperteile und Schwachstellen der Gegner anvisiert und mit gekonnten horizontalen und vertikalen Schlägen abgetrennt werden. Dabei müssen Spieler immer abwägen, ob sie an die meist schwer gepanzerten und wertvollen Körperteile herankommen möchten oder die Gegner lieber an den Schwachstellen der Panzerung angreifen und schnell niederstrecken wollen.

Die eigene Position in Relation zum Gegner ist der Schlüssel zum Erfolg und gleichzeitig die größte Gefahr für Spieler von The Surge. Ein Gefühl für Geschwindigkeit – die durch die Exo-Suits nochmal erhöht wird – sowie Kontrolle über die Ausdauer sind wichtig, um erfolgreich aus dem Kampf hervorzugehen. All diese Regeln gelten auch für die Gegner – wer seine empfindlichen Schwachpunkte preisgibt, bezahlt mit seinem Leben.

The Surge erscheint am 16. Mai 2017 für PlayStation® 4, Xbox One sowie PC und ist ab sofort vorbestellbar.