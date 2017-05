The Surge – Behind the Scenes Video

Focus Home Interactive und Deck13 veröffentlichen einen Behind the Scenes Trailer zum kommenden Hardcore-Action-RPG The Surge, das am 16. Mai 2017 für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheint. Im Video gibt das Entwicklerteam von Deck13 einen Einblick in das brutale Kampfsystem und die dystopische Sci-Fi-Vision unserer Zukunft.

Facebook

Twitter

Google+

Email Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.