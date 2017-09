The LEGO Ninjago Movie Videogame – Launch Trailer

Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games und The LEGO Group veröffentlichen heute The LEGO NINJAGO Movie Videogame für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC (Steam). Entwickelt von TT Games und veröffentlicht von Warner Bros. Interactive Entertainment, lässt The LEGO NINJAGO Movie Videogame Spieler in die actionreiche Welt des neuen Kino-Trickfilmabenteuers The LEGO NINJAGO Movie eintauchen, welches gestern seinen Kinostart feierte. Im Spiel kämpfen die Spieler in der Rolle ihrer Lieblingshelden aus NINJAGO Lloyd, Nya, Jay, Kai, Cole, Zane und Meister Wu mit Ehre und Können durch Wellen von Feinden, um ihre Heimatinsel NINJAGO gegen Lord Garmadon und seine Hai-Armee zu verteidigen.

Facebook

Twitter

Google+

Email Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.