The Evil Within 2 – Im Fokus eines tödlichen Fotografen Trailer

Im neuen Trailer zu The Evil Within 2 bekommt es Sebastian Castellanos nicht nur mit einer Überzahl von grauenerregenden Kreaturen zu tun, er muss sich auch mit Monstern in Menschengestalt auseinandersetzen, die ihren Weg in die neue Welt des STEM gefunden haben. Kreaturen wie Stefano Valentini, ein Künstler mit düsteren Neigungen und grenzenloser Fantasie. Seine Werke können Sie in ganz Union (mit Horror) bestaunen: von entsetzlichen Fotografien seiner Opfer bis hin zur Zurschaustellung des „Todesmoments“ – den letzten Sekunden, bevor ein menschliches Leben erlischt, zum Greifen nah und in einer Zeitschleife eingefroren.

