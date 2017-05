Nicht nur in Prey ist nichts wie es scheint – Auch in Vvardenfell gibt es einige Intrigen. Die halsabschneiderische Welt dunmerischer Politik überschattet alles auf der Vulkaninsel; die steten Kämpfe um Einfluss zwischen den großen Häusern Hlaalu, Redoran und Telvanni bringen Morrowind fortwährend an den Rand des Verrats. Spieler, die Vvardenfell in The Elder Scrolls Online: Morrowind entdecken, müssen auf der Hut sein und stets die Augen offen halten, denn in Morrowind kann man nie wissen, wer wirklich Freund oder Feind ist.

