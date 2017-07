The Elder Scrolls: Legends ist ab sofort auch für iOS und Android Smartphones verfügbar. Dank der überarbeiteten und an kleinere Bildschirme angepassten Benutzeroberfläche ist jetzt der perfekte Zeitpunkt für alle Smartphone-Besitzer, sich in den Kampf zu stürzen. Wenn ihr vom PC auf das Smartphone wechseln wollt, so geschieht der Übergang nahtlos. Kein Grund eine Partie abzubrechen, wenn ihr gerade außer Haus müsst!

