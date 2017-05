Raiders of the Broken Planet – #4Dividedby1 Trailer

MercurySteam haben einen neuen Trailer und erste Details zu den vier eigenständigen Kampagnen, die 2017 für Raiders of the Broken Planet erscheinen, veröffentlicht. MercurySteams Science-Fiction-Abenteuer ist ein einzigartiges, asymmetrisches vier-zu-eins online Koop-/Competitive-Game. Der innovative taktische Shooter ist fokussiert auf Nahkampf und kann zudem zusätzlich im Einzelspielermodus mit einer interessanten Hintergrundgeschichte erlebt werden. Raiders of the Broken Planet wird 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

